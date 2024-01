Como fazer login no HBO Max na Smart TV (2024)

HBO Max é um dos serviços de streaming on-demand mais populares. Agora, muitas pessoas compram assinaturas do HBO Max principalmente para assistir com seus familiares. Infelizmente, se um serviço de streaming não estiver disponível na TV, ele se tornará inútil. Algo semelhante está sendo notado entre os usuários do HBO Max. Eles não conseguem fazer login no HBO Max na TV. Se você é um deles, não se preocupe. Sua assinatura não é desperdiçada. Aqui, neste guia, listamos 5 maneiras diferentes de entrar no HBO Max na TV e assistir confortavelmente.

É possível fazer login no HBO Max na TV

Como você já deve saber, o HBO Max não é compatível com muitos fabricantes de TV. No entanto, temos algumas maneiras que realmente funcionam, desde que você esteja disposto a gastar algum dinheiro ou pelo menos tenha um laptop ou PC em casa. Se você tiver essas coisas, poderá facilmente entrar no HBO Max na sua TV. Escusado será dizer que você também precisa ter uma assinatura ativa do HBO Max.

Quais TVs o HBO Max suporta?

A partir de agora, o HBO Max é compatível com uma ampla variedade de TVs. No entanto, você não pode esperar serviços como Amazon Prime ou Netflix. Portanto, nem todos os dispositivos suportam HBO Max. Aqui estão as smart TVs suportadas:

Amazon Fogo TV

Android TV

Apple TV

Playstation

Roku

TV Samsung

Cox Contour 2 e Contourthe Stream Player

TV inteligente LG

VIZIO Smart TV (modelos 2016 e posteriores)

TV Classe X

Xbox

Xfinity X1 e Flex

Se você tiver alguma dessas TVs, poderá facilmente entrar no HBO Max e assistir a programas e filmes. Caso contrário, existem outras maneiras de contornar isso.

Como instalar e fazer login no HBO Max?

Se você assinou o HBO Max e descobriu que sua TV é compatível, você pode facilmente instalar e entrar no HBO Max na sua TV. No entanto, mesmo se você tiver as TVs mencionadas acima, pode haver alguns problemas inevitáveis, como firmware de versão mais antiga, porta Ethernet defeituosa ou wi-fi que não funciona. A lista não tem fim. Se for esse o caso, mostraremos agora alguns métodos que o ajudarão a instalar e entrar no HBO Max na sua TV.

Método 1: instale o HBO Max e faça login

O primeiro método é obviamente o mais fácil e funciona perfeitamente com TVs modernas. Se você tiver alguma TV da lista mencionada acima, poderá seguir este método e preparar sua TV para HBO. Dito isso, aqui estão as etapas:

Ligue sua TV e verifique se ela está conectada à internet. Com ou sem fio, ambos estão bem. Agora, vá para a App Store. Esta opção pode ser diferente dependendo da marca da sua TV. Se você tiver uma Android TV, será a Play Store e, nos outros, deverá ser a App Store. Na pesquisa da App Store, digite HBO Max. Quando encontrado, clique nele. Clique em Instalar. Quando instalado, você verá um código de 6 dígitos. Escreva o código em algum lugar ou permaneça nessa tela. Agora, no seu PC ou smartphone, onde quer que você tenha o HBO Max conectado, acesse hbomax.com/activate. Digite o código de 6 dígitos e toque em Avançar.

É isso. Agora sua TV está pronta para transmitir conteúdo do HBO Max. Para todos os usos posteriores, você não precisará repetir essas etapas.

Método 2: transmitir HBO Max usando Chromecast

Se a sua TV não for compatível com HBO Max por padrão ou estiver executando uma versão mais antiga do firmware, você precisará de um dispositivo adicional conhecido como Chromecast. Anteriormente, os Chromecasts costumavam ser caros, mas hoje em dia estão disponíveis por preços tão baixos quanto US$ 10-20.

Ao comprar um, basta conectá-lo à sua TV usando a porta HDMI e ele estará pronto para transmitir conteúdo do HBO Max. Além disso, o Chromecast deixará sua TV pronta para streaming não apenas do HBO Max, mas de tudo que sua TV não suporta. Basicamente, isso fará da sua TV comum uma TV parcialmente inteligente que pode transmitir conteúdo diretamente do smartphone. Aqui estão as etapas para conectar e usar o Chromecast:

Conecte seu smartphone ou PC com WiFi. Agora, conecte o Chromecast com o mesmo Wi-Fi. Caso não tenha WiFi, pode utilizar o seu smartphone como Hotspot para este efeito. Instale o aplicativo HBO Max no seu smartphone. Se você estiver usando um PC, o navegador é suficiente. Discutiremos isso mais tarde. Agora conecte seu smartphone ao Chromecast. Abra o HBO Max no seu telefone e comece a reproduzir um vídeo. Quando o vídeo estiver sendo reproduzido, você notará um botão incomum, como um triângulo dentro de um retângulo. Toque nele. Agora, sua TV começará a mostrar o conteúdo que você está reproduzindo no seu telefone.

É isso. Agora sua TV está pronta para transmitir conteúdo do HBO Max diretamente do seu telefone. No entanto, ao usar este método, você precisa ter em mente que os controles de volume do controle remoto não funcionarão ao usar o Screen Cast. Os controles de volume do seu telefone servirão como controle de volume principal.

Método 3: transmitir usando um PC

Se você não se sentir confortável em transmitir seu telefone para a TV por questões de privacidade ou outras questões, você também pode fazer isso facilmente usando seu PC. O processo é um pouco diferente, senão muito. Aqui estão as etapas:

Certifique-se de que seu PC e Chromecast estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Se o WiFi não estiver disponível, você pode usar o ponto de acesso de um telefone para WiFi. Abra o Google Chrome. Outros navegadores não funcionarão para essa finalidade. Acesse o site da HBO Max e faça login em sua conta. Agora, comece a reproduzir um filme ou um programa. Na barra de endereço, você notará um botão de transmissão. Clique nisso. Entre as opções disponíveis, clique no Chromecast da sua TV.

O conteúdo começará a ser reproduzido na TV. No entanto, você deve ter em mente que o mesmo vale para a TV. Os controles de volume do controle remoto não funcionarão quando o Chromecast estiver sendo usado. Se o seu Chromecast tiver um controle remoto, pode funcionar.

Método 4: use o AirPlay para transmitir HBO Max na TV

Se você não possui um PC com Windows ou um smartphone Android, mas possui produtos Apple, usar o AirPlay é uma excelente alternativa que permitirá que você entre no HBO Max na sua TV e transmita conteúdo diretamente. Outra coisa a considerar é se a sua TV suporta AirPlay. Se não tiver certeza, verifique se sua TV suporta AirPlay ou não. Curiosamente, o AirPlay é amplamente compatível com iPhones, iPads e Macbooks e, se você tiver algum desses dispositivos, poderá usá-lo. Aqui estão as etapas para usar o AirPlay para transmitir HBO Max em TVs não suportadas:

Em primeiro lugar, conecte seu dispositivo iOS e sua TV à mesma rede WiFi da sua TV compatível com AirPlay. Em seguida, ative o AirPlay em ambos os dispositivos. O método para ativar o AirPlay varia dependendo do fabricante. No entanto, em geral, está aqui: Configurações > Rede e Conexões > Jogo aéreo. Agora, no seu iPhone ou iPad, abra o aplicativo HBO Max e comece a reproduzir o conteúdo. Por fim, toque no ícone AirPlay e o conteúdo deverá começar a ser transmitido na sua TV ao mesmo tempo.

Método 5: use um cabo HDMI para transmitir HBO Max na TV

O último e outro método que pode ser considerado extremamente fácil. No entanto, você precisará de um cabo HDMI e um adaptador se estiver pensando em usá-lo com um iPhone ou smartphone. No entanto, um cabo HDMI normal deve funcionar se você estiver fazendo isso com seu laptop ou PC. Você precisará de duas coisas: um cabo HDMI e um adaptador de cabo HDMI para usar com seu telefone. Aqui estão as etapas para usar um cabo HDMI para transmitir HBO Max na TV:

Conecte seu telefone com um adaptador HDMI e conecte-o à TV. Agora, no seu telefone, abra o aplicativo HBO Max e comece a transmitir um vídeo. Se necessário, talvez seja necessário usar o controle remoto para alternar a fonte de vídeo. Se você estiver usando um PC, conecte o cabo HDMI e pressione os botões F2 ou F5 para alterar o modo de exibição para duplicado. Dessa forma, sua TV funcionará como um monitor secundário.

Agora você pode facilmente fazer login e transmitir conteúdo do HBO Max em sua TV, mesmo que não seja compatível. Esperamos que você tenha achado este guia útil.

