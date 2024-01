Como fazer o Jailbreak do Apple Watch 2024: tutorial passo a passo

Os produtos Apple estão se tornando mais comuns hoje em dia, não apenas porque parecem caros ou oferecem uma experiência divina, mas porque são extremamente úteis e oferecem recursos não disponíveis em outras marcas. No entanto, alguns usuários, especialmente usuários avançados, estão frequentemente interessados ​​em desbloquear seus Apple Watches. Embora não seja uma prática comum, desbloquear um Apple Watch pode ser uma tarefa desafiadora para iniciantes.

Dito isso, se você também deseja fazer o jailbreak do seu Apple Watch, não procure mais. Neste guia, mostraremos como fazer o jailbreak de um Apple Watch usando uma ferramenta simples.

Como fazer o Jailbreak do Apple Watch: guia completo

O processo de jailbreak de um Apple Watch é demorado. Portanto, existem certos pré-requisitos que você precisa cumprir para fazer o jailbreak de um Apple Watch com sucesso. No entanto, antes de prosseguir, lembre-se de que nem todos os Apple Watches podem ser desbloqueados neste momento. No entanto, mentes curiosas estão trabalhando incansavelmente para desenvolver um jailbreak que seja compatível com mais modelos.

Pré-requisitos para fazer o Jailbreak:

Um Apple Watch – Um Apple Watch do qual você não gosta mais é tudo que você precisa. Certifique-se de que não esteja sendo executado no WatchOS mais recente. Um Macbook ou iMac PC – PCs com Windows não podem ser usados ​​para fazer o Jailbreak do Apple Watch. Um cabo USB para conectar o relógio ao seu Macbook. Um Apple Watch antigo está sendo executado no WatchOS 4 ou anterior. Os mais novos não funcionam com este método. Você não pode fazer o Jailbreak de nenhum novo Apple Watch. A segurança é ótima.

Com tudo isso em mãos, vamos começar o Jailbreak.

Etapa 1: prepare seu Apple Watch

O primeiro passo para fazer o jailbreak do seu Apple Watch é prepará-lo. Neste processo, você conectará seu Apple Watch e o deixará carregar totalmente. Depois disso, você realizará uma redefinição de fábrica. Se você não sabe, veja como redefinir os padrões de fábrica de um Apple Watch.

Etapa 2: instalar e ativar o Xcode

Se você é novo nisso, precisa aprender sobre o Xcode. Este é um software usado para desenvolver aplicativos e softwares que funcionam em Macbooks e iPhones. Instale o XCode e seu Macbook deverá estar pronto para executar o Exploit. No entanto, se preferir usar apenas o telefone, você também pode fazer isso.

Etapa 3: fazer jailbreak do Apple Watch

Se você fez isso até agora, está pronto para prosseguir. No entanto, você deve ter em mente que o Jailbreak funcionará apenas para Apple Watch executando WatchOS 4.0 ou anterior. Se você tiver um relógio mais recente executando um sistema operacional atualizado, não há como desbloqueá-lo. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Conecte o relógio ao seu iPhone ou Macbook. Redefina-o de fábrica quando conectado. Faça uma nova conexão. Abra o Xcode no seu iPhone ou Mac. Agora, obtenha task_for_pid(0) para HSP4 (Host Special Port #4). Agora, execute o arquivo do Xcode e deixe-o rodar. Você verá uma mensagem que diz Falha ao executar. Se não, faça tudo novamente. Agora, jelbrekTime está instalado no seu relógio. Pegue o relógio em sua mão e abra o jelbrekTime aplicativo.

É isso. Agora, depois de abrir o aplicativo, ele fará o jailbreak do seu Apple Watch e você poderá fazer o que quiser. Antes de iniciar todo o processo, você terá que importar todo o código do GitHub. Aqui está o link para isso.

Etapa 4: verifique o Jailbreak

Quando o processo acima for concluído, é importante que você verifique se o seu Apple Watch está completamente desbloqueado. Se o trabalho for bem-sucedido, você poderá ver configurações adicionais, como Opções do desenvolvedor e muitas outras coisas. Você também pode tentar definir um novo papel de parede, se desejar. Se você está aqui, significa que sabe o que está fazendo, então verifique o que você esperava com o Jailbreak.

Por que você precisa fazer o Jailbreak do Apple Watch?

O mundo está cheio de diferentes tipos de pessoas. Alguns querem aproveitar novos recursos e outros simplesmente querem experimentar novos recursos em seu Apple Watch que o relógio sem root não pode oferecer.

Ao fazer o jailbreak do seu Apple Watch, você abre um mundo de possibilidades que inclui a instalação de aplicativos terceirizados, fotos, músicas e muitas outras coisas que de outra forma não seriam possíveis em um produto Apple.

Como restaurar um Apple Watch desbloqueado?

Se você terminou de usar um Apple Watch com jailbreak e possivelmente deseja restaurá-lo às condições de fábrica, é possível. Existem dois métodos para fazer isso. Aqui estão eles:

Desinstalar o Jailbreak: O primeiro método é desinstalar o aplicativo Jailbreak instalado no seu dispositivo. Às vezes, o aplicativo não pode ser desinstalado diretamente. Nesse caso, conecte seu relógio ao iPhone ou Mac e desinstale o aplicativo via Xcode.

Redefinição de fábrica: O próximo e último método é redefinir o Apple Watch para os padrões de fábrica. Se você fizer isso, todos os seus dados serão apagados junto com o aplicativo Jailbreak. Este método também é considerado seguro porque a chance de bloquear o relógio é muito menor.

Como fazer o Jailbreak do Apple Watch Ultra 2?

Não é possível fazer o jailbreak de qualquer novo Apple Watch. Todas aquelas mentes curiosas e desenvolvedores que têm tentado fazer o jailbreak de um Apple Watch estão longe da realidade. O Apple Watch no qual você pode fazer o jailbreak e entrar deve estar rodando no WatchOS 4 ou anterior. Isso significa que os relógios lançados em 2015-16 são os únicos que você pode desbloquear.

O Apple Watch Ultra, aliás, é construído como um tanque e ninguém até agora conseguiu entrar nele. Além disso, saindo do Watch Ultra 2 momentaneamente, mesmo se pegarmos o Watch Series 3, você não poderá fazer o Jailbreak dele. Então, se você tem um Apple Watch muito antigo, que é simplesmente uma peça de exibição ou funciona como um relógio recarregável, você pode tentar fazer o Jailbreak dele. Os relógios mais recentes são totalmente imunes.

