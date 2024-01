Como fazer o saque do Bolsa Família sem o cartão do benefício? Passo a passo fácil e rápido

O Bolsa Família é um programa social que ajuda milhões de famílias brasileiras a terem uma renda mínima para garantir seus direitos básicos. Para receber, os beneficiários precisam ter um cartão do programa, que é enviado pelo correio após a aprovação do cadastro.

Mas, às vezes, o cartão pode demorar a chegar, ser extraviado ou danificado. Nesses casos, como fazer para sacar o dinheiro do Bolsa Família?

A seguir, confira o passo a passo completo de como fazer o saque do benefício mesmo sem o cartão, de forma fácil e rápida.

Como fazer o saque do Bolsa Família sem o cartão?

Visando facilitar a vida dos beneficiários do Bolsa Família, a Caixa Econômica criou um meio simples e fácil para o saque da parcela sem a utilização do cartão. Para isso, é necessário apenas ter acesso ao aplicativo Caixa Tem.

O Caixa Tem é o app que dá acesso à conta social digital dos brasileiros. É nessa conta que o banco realiza os depósitos dos benefícios sociais do Governo Federal. Assim, é por meio dela que os beneficiários recebem o Bolsa Família.

Para fazer o saque do Bolsa Família sem o cartão utilizando o Caixa Tem, basta seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo Caixa Tem no seu celular. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS; Após fazer login no app, selecione a opção “Saque sem cartão”; Depois, clique em “Gerar código para saque”; Na sequência, digite a sua senha do aplicativo e confirme; Anote ou copie o código que vai aparecer na tela do celular. Esse código tem validade de duas horas, então você deve usá-lo nesse período; A seguir, vá até um caixa eletrônico da Caixa Econômica e selecione a opção “Saque sem cartão”; Por fim, siga as orientações da tela, insira o código gerado no app Caixa Tem quando for solicitado e retire o seu dinheiro.

Além disso, também é possível fazer o saque sem o cartão do Bolsa Família em uma lotérica. Nesse caso, basta informar o código do Caixa Tem para o atendente e apresentar um documento de identificação com foto.



Você também pode gostar:

Aplicativo Caixa Tem facilita a vida dos beneficiários do Bolsa Família

O Caixa Tem é um aplicativo que tem por objetivo facilitar a vida de quem recebe benefícios sociais, como o Bolsa Família. Assim, ele oferece uma série de recursos para os seus usuários.

Dessa forma, os beneficiários dos programas sociais podem realizar transferências, PIX, pagamento de boletos e recarga de celular. Tudo isso sem sair de casa, livre de filas e burocracia. Além disso, o app também dá acesso a diversos serviços bancários da Caixa Econômica Federal.

Para usá-lo e aproveitar todos os seus recursos, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, fazer o download e login no app.

Novidades do Bolsa Família para 2024

2024 começou e os beneficiários do Bolsa Família já querem saber sobre as mudanças no programa. No entanto, a maioria das regras continuam as mesmas do ano passado.

Nesse sentido, para fazer parte do programa, é necessário ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa e se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

A novidade para este ano é com relação à novas exclusões de beneficiários. Isso porque aqueles que estiverem com o CPF irregular terão o benefício bloqueado.

O Governo Federal vai notificar as pessoas que possuírem pendências em seu CPF pelo app do Bolsa Família ou da Caixa. Mas aqueles que desejam consultar o CPF online podem acessar o site da Receita Federal para buscar as suas informações.

Valor do benefício em 2024

O valor do Bolsa Família em 2024 não deve ter grandes mudanças. Isso porque o valor mínimo de R$ 600 por família vai permanecer. Além disso, também será possível se beneficiar da regra que determina o mínimo de R$ 142 por integrante familiar.

Ademais, milhares de famílias poderão aumentar a sua renda mensal através dos acréscimos de acordo com a sua composição. Veja:

Gestantes e nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Calendário de pagamentos

O Governo Federal já divulgou as datas do pagamento do Bolsa Família referente a janeiro de 2024. A Caixa Econômica Federal iniciará os depósitos no dia 18, seguindo até o dia 31 de janeiro. A seguir, confira todas as datas: