Como fazer o saque imediato do FGTS? Passo a passo completo

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um fundo que tem por objetivo proteger financeiramente o trabalhador. Dessa forma, o saque dos valores só fica disponível em alguns casos específicos determinados por lei.

No entanto, uma das principais dúvidas dos brasileiros é se existe alguma forma de fazer o saque imediato do FGTS e receber em dinheiro em sua conta bancária.

A verdade é que existe uma modalidade de saque que libera parte dos valores de forma rápida, simples e livre de burocracia. E o melhor é que não é necessário enfrentar filas ou fazer nenhum cadastro especial, pois todo o processo é feito de forma 100% online.

A seguir, confira a matéria na íntegra e conheça o passo a passo completo para fazer o saque imediato do seu Fundo de Garantia.

Como funciona o saque imediato do FGTS?

Por meio do saque imediato do FGTS, o trabalhador pode sacar parte do seu saldo uma vez por ano. Assim, funciona como uma espécie de bônus anual. Trata-se do saque aniversário do Fundo de Garantia.

Como o próprio nome sugere, o saque aniversário permite o saque do fundo no mês de aniversário do trabalhador, todos os anos.

Todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia podem fazer parte do saque aniversário. Assim, poderão garantir uma renda extra anual, sempre no mês do seu aniversário.

Valor do saque aniversário



Você também pode gostar:

O valor do saque aniversário do FGTS é definido previamente, tendo como base o saldo disponível na conta.

De acordo com a Lei Nº 8.036/90, uma alíquota (porcentagem) é aplicada no saldo total para obter o valor de saque. Em alguns casos, também haverá uma parcela adicional.

A seguir, confira a tabela que define os valores:

Saldo Alíquota Parcela adicional

Até 500,00 50% –

de 500,00 a 1.000,00 40% R$50

de 1.000,01 a 5.000,00 30% R$150

de 5.000,01 a 10.000,00 20% R$650

de 10.000,01 a 15.000,00 15% R$1.150

de 15.000,01 a 20.000,00 10% R$1.900

a partir de 20.000,01 5% R$2.900

Assim, o trabalhador que opta pelo saque aniversário receberá a porcentagem equivalente ao seu saldo disponível, somado à parcela adicional.

Passo a passo para aderir ao saque imediato do FGTS

Para começar a receber o saque imediato do FGTS, é necessário fazer a adesão por meio do aplicativo FGTS. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo FGTS no seu celular e acesse a sua conta com o seu CPF e senha; Ao abrir o app, clique na opção “Saque Aniversário do FGTS”, que aparece logo na primeira tela; Depois, leia as informações da tela e o termo de adesão. Se estiver de acordo clique no campo “li e aceito os termos e condições”; Por fim, basta clicar em “Optar pelo Saque aniversário” para aderir.

Após fazer a solicitação, você já estará participando da modalidade. Mas é importante ressaltar que ao escolher o saque aniversário do FGTS, você estará abrindo mão do saque rescisão. Isso significa que, caso seja demitido sem justa causa, não poderá receber o saldo do seu Fundo de Garantia.

Atenção aos prós e contras do saque aniversário!

Antes de aderir ao saque aniversário do FGTS, é importante conhecer todos os prós e contras da modalidade. Em primeiro lugar, esta é uma opção vantajosa para muitas pessoas, uma vez que libera dinheiro de forma imediata, gerando uma renda extra para o orçamento mensal.

No entanto, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo do seu Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. Assim, não poderá contar com o dinheiro extra nessa situação.

Mas é importante lembrar, também, que o saque aniversário não impede o recebimento e nem altera o valor da multa rescisória na demissão sem justa causa. Além disso, o trabalhador também não perde os seus demais direitos trabalhistas, como saldo de horas, férias e 13º proporcionais.

Outro contra diz respeito ao retorno ao saque rescisão. Isso porque caso o trabalhador não queira mais fazer parte do saque aniversário, deverá aguardar 25 meses após a solicitação para que ela seja, de fato, atendida.

Por isso, não existe uma resposta padrão para definir se a modalidade realmente vale a pena. Na verdade, cada família deve analisar se ela realmente é vantajosa, de acordo com a sua própria realidade.