Como fazer pesquisa reversa de vídeo online em 2024

Você pode realizar uma pesquisa reversa de vídeo seja você um criador de conteúdo, um jornalista ou simplesmente um curioso sobre a internet. Você pode usar esse método para descobrir de onde veio um vídeo, descobrir seu contexto e descobrir informações valiosas sobre ele a partir de seu conteúdo visual, trabalhando de trás para frente. Então, se você é criador de conteúdo e quer saber como reverter a pesquisa de vídeo em 2024então você está no lugar certo, pois mencionamos aqui alguns detalhes cruciais sobre como fazer isso.

O que é pesquisa reversa de vídeo?

Os mecanismos de pesquisa que oferecem pesquisa reversa de vídeo funcionam da mesma maneira que aqueles que oferecem pesquisas regulares. Ao usar um mecanismo de pesquisa tradicional, você insere texto e frases-chave relacionadas aos resultados desejados. Em um mecanismo de pesquisa, você seleciona o que está procurando e o mecanismo encontra os resultados com base na sua seleção.

Em vez de usar pixels, os mecanismos de pesquisa reversa de vídeo usam texto. Além das cores e pixels da captura de tela, todos os outros dados de vídeo também são coletados. Ao usar essas informações, você pode identificar vídeos semelhantes ao que você usou.

Apesar de sua precisão imperfeita, os mecanismos de pesquisa reversa de vídeo ainda serão capazes de encontrar resultados relevantes se você fornecer as informações corretas. Em um vídeo alterado, pode haver menos chance de encontrar o vídeo original devido à alteração dos pixels.

Como esses motores ainda são novos, eles recebem melhorias constantes para melhorar sua precisão, de forma que os resultados ficam disponíveis em poucos segundos, exigindo pouquíssimo tempo de espera.

Quem deve usar a pesquisa reversa de vídeo?

Para quem cria ou usa conteúdo de vídeo, a pesquisa reversa de vídeo é valiosa. No entanto, também serve outros propósitos. Existem três razões principais para usar pesquisas reversas de vídeo.

Criadores de conteúdo e profissionais de marketing: Você pode rastrear vídeos roubados usando a pesquisa reversa de vídeos. Recrutadores: Para selecionar candidatos, os recrutadores podem usar a pesquisa reversa de vídeo, pesquisando vídeos deles na web. Polícia: Pesquisas reversas de vídeos podem ser usadas pela polícia para descobrir evidências de crimes envolvendo vídeos.

Quando usar a pesquisa reversa de imagens do Google?

Ao usar a pesquisa reversa de imagens no Google, há várias situações em que você pode querer fazê-lo. Alguns exemplos são os seguintes:

Identificando a origem da imagem.

Para encontrar imagens semelhantes.

Identificando objetos em uma imagem.

Procure imagens de alta resolução.

Encontrar informações sobre direitos autorais de imagens.

Para verificar se uma imagem é falsa ou real.

Como realizar pesquisa reversa de vídeo em 2024

A pesquisa reversa de um vídeo requer que você faça uma captura de tela de um dos quadros e carregue-o. Usando essa abordagem, a ferramenta online analisará a captura de tela em busca de cores, quadros e pixels semelhantes, resultando em um vídeo preciso.

#1. Use a pesquisa de imagens do Google

Não há dúvida de que o Google é o maior mecanismo de busca do mundo. A pesquisa reversa de vídeo do Google permite que você encontre imagens semelhantes na web usando as imagens que você fornece. Tem uma reputação de precisão e um grande banco de dados. Este método é particularmente útil para descobrir fotos que foram postadas em vários sites. Veja como você faz isso:

Site de Imagens do Google. Visite a Para pesquisar inversamente uma imagem, clique no botão Câmera ícone ou selecione “Pesquisar por imagem.” Para identificar a origem e qualquer informação relevante sobre a Imagem, o Google disponibiliza uma lista de páginas web e fontes onde ela aparece.

#2. Pesquisa de imagens do Bing

Usando o mecanismo de busca da Microsoft, você também pode reverter a pesquisa de vídeo usando o Bing. É um mecanismo de busca alternativo ao Google que pode fornecer resultados de pesquisa alternativos.

Com o Bing Image Lookup, você pode pesquisar imagens usando uma imagem carregada, assim como acontece com a Pesquisa de imagens do Google. Embora os algoritmos e bancos de dados do Bing possam produzir resultados diferentes, eles ainda podem produzir resultados diferentes.

Pesquisa de imagens do Bing página. Visitapágina. Para pesquisar uma imagem, clique no Câmera ícone e, em seguida, carregue-o. Quando uma pesquisa é realizada, o Bing exibe resultados relevantes, incluindo páginas da web, imagens e possíveis correspondências com a imagem carregada.

#3. Olho de Tinta

Com o TinEye, você pode fazer upload de uma imagem e obter uma lista abrangente de onde encontrá-la na web. Existem vários sites onde este vídeo ou foto específico foi carregado, conforme mostrado pelo TinEye.

É possível entrar com uma ação judicial contra essas empresas caso elas violem seus direitos autorais. Além disso, a pesquisa reversa de vídeo online pode ser útil por vários outros motivos.

Com o TinEye, você pode reverter a pesquisa de vídeos gratuitamente e não tem limite de upload. Também é possível adicionar extensão do Chrome para acessar a ferramenta com mais rapidez. Veja como funciona:

Use uma captura de tela ou URL para pesquisar um videoclipe.

TinEye.com Para maiores informações. Por favor visitePara maiores informações.

Localize a caixa de pesquisa. Para enviar sua captura de tela, clique no Carregar botão ou arraste e solte-o.

Para ampliar, clique no lupa .

Quando você pesquisa imagens ou vídeos semelhantes à sua pesquisa, o TinEye os mostra para você.

#4. Usando Berify

Usando Berify.com, você pode pesquisar imagens e vídeos em vários mecanismos de pesquisa ao mesmo tempo, como Google, Bing, Yandex e outros. Você poderá obter resultados mais completos dessa forma do que usando um único mecanismo de pesquisa. Para usá-lo, siga estas etapas:

Para encontrar um videoclipe, faça uma captura de tela dele.

Confira Berify. com .

Navegue até a caixa de pesquisa que diz Enviar Imagem e carregue a captura de tela lá.

Procurar botão. Basta clicar nobotão.

Em resposta à sua pesquisa, o Berify exibirá todos os resultados correspondentes.

#5. Pesquisa reversa de suas imagens no celular

Você sabe como fazer busca reversa de imagens em seu dispositivo móvel se quiser identificar uma planta ou tipo de cachorro que você tirou uma foto com seu dispositivo?

É fácil fazer uma pesquisa reversa de imagens se você carregá-las na Internet de alguma forma, encontrá-las usando o Chrome em seu smartphone e fazer uma pesquisa reversa. Isso daria muito trabalho.

Em vez disso, visite CTRLQ.org. Além disso, o Google irá listá-lo no topo ao pesquisar por “pesquisa reversa de imagens”, graças ao uso do Google. Se você clicar Enviar Imagemvocê terá a opção de fazer upload de fotos de sua biblioteca de fotos, bem como tirar uma nova ou fazer upload de seu iCloud Drive, Google Drive, Dropbox, OneDrive ou qualquer outro serviço que esteja usando. Depois de fazer upload da imagem, você deve clicar Mostrar correspondências (ou carregue uma nova imagem). No final, o Google combinará a imagem do seu iPhone ou smartphone com Android o mais próximo possível.

Melhores práticas para pesquisa reversa de vídeo eficaz

Capturar quadros claros: Para garantir resultados de pesquisa precisos, selecione quadros claros do vídeo. Use várias ferramentas: Use uma variedade de ferramentas de pesquisa reversa de vídeo. Mecanismos de pesquisa reversa de imagens, como Google DataViewer e YouTube DataViewer, podem fornecer uma imagem melhor do contexto do vídeo do que Google, YouTube DataViewer ou YouTube DataViewer. Explore metadados de vídeo: Os metadados contidos nos arquivos de vídeo podem ser muito úteis para uma pesquisa reversa de vídeo. Verifique se há marcas d’água: Marcas d’água ou logotipos permitem identificar a origem de alguns vídeos. Colabore e envolva-se: Aproveite o conhecimento da comunidade online.

