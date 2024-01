Como foi o desempenho da segunda escolha geral, Brandon Miller, na sombra de Victor Wembanyama?

Fsexta à noite NBA a ação dará aos fãs um prazer. Santo Antôniode Centro Bancário Frost será palco de um confronto entre o Esporas e a Charlotte Hornets – um confronto que pode não parecer muito notável à primeira vista, já que apresenta dois dos cinco piores times da liga, mas que ainda pode fornecer uma visão intrigante do Associaçãoo futuro.

As duas primeiras escolhas do Draft da NBA de 2023 se encontrarão neste jogocomo Victor Wembanyama vai se enfrentar Brandon Miller pela primeira vez. Enquanto O animal ganhou muitas manchetes no início de sua carreira na NBA, MoleiroA recepção de foi comparativamente silenciosa – em parte devido a questões legais decorrentes de seu tempo na NCAA – e o confronto dará aos fãs a oportunidade de dar uma olhada mais de perto na ex-estrela do Alabama.

Estatísticas de Miller

Entrando no jogo de sexta à noite em San Antonio, Miller está com média 14,4 pontos por jogo com 42 por cento de arremessos do campo. A média de pontos por jogo do atacante é terceiro entre os novatosatrás apenas de Wembanyama e do centro de Oklahoma City Chet Holmgren. Miller disputou 31 partidas – sendo 25 titular – e lidera um time atormentado por lesões Vespas equipe em minutos nesta temporada.

Miller está filmando um impressionante 38 por cento na faixa de três pontos e tem marcou pelo menos 20 pontos em um jogo em seis ocasiões – incluindo 29 pontos, o melhor da temporada, contra o Knicks de Nova York em 18 de novembro. No entanto, como muitos novatos, Miller teve sua cota de dificuldades para se manter na defesa – ele tem um classificação defensiva de 123o que significa que os adversários têm uma média de 23 pontos acima da média (100 pontos) por 100 posses.

Hornets tentando construir para o futuro

Lesão no tornozelo do armador estrela Bola LaMelo há seis semanas naufragou Charlotteas chances de ser uma surpresa nesta temporada – os Hornets são a caminho de perder 64 jogos nesta temporada, um dos cinco times da NBA em ritmo de perder pelo menos 60 vezes. No entanto, Bola está muito perto de retornar da lesão, e Charlotte garantiu um contrato de longo prazo com o jovem de 22 anos – permitindo que o gerente geral Mitch Kupchak e treinador principal Steve Clifford para continuar construindo em torno dele.

Miller e centro do segundo ano Marcos Williams são dois dos outros blocos de construção para Charlotte, já que os Hornets pretendem construir um candidato sustentável através do draft. Os Hornets são no caminho certo, perdeu a pós-temporada pelo oitavo ano consecutivo e pode empatar o recorde da franquia em derrotas em uma única temporada, então os fãs precisarão mostrar um pouco mais de paciência. Mas a recompensa pode ser enorme se este jovem trio permanecer saudável e amadurecer.