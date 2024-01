Como ganhar dinheiro com esta simples moeda de 1 centavo

Para a grande maioria dos brasileiros, é realmente difícil acreditar que uma simples moeda antiga possa valer muito dinheiro hoje em dia. De fato, apenas uma pequena parcela da população entende que estas peças são muito cobiçadas por colecionadores, e em alguns casos, podem valer muito dinheiro no final das contas.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1989. Trata-se de uma peça que não tem mais qualquer valor monetário neste momento, e portanto, não pode mais ser encontrada em um trocado no comércio, por exemplo. De todo modo, nada impede que você encontre o item em qualquer outro lugar.

Curiosidades sobre a moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1989 é que ela é muito pequena. Há quem diga, por exemplo, que esta foi a menor peça já fabricada na história monetária do país. Estamos falando de um exemplar que conta com pouco mais de 16 mm de diâmetro.

Para além disso, uma segunda curiosidade sobre a peça é que ela conta com a representação da constelação do cruzeiro do sul, arte que também é muito comum em várias outras moedas da nossa história monetária. Mas neste caso específico, o cruzeiro é representado apenas por duas estrelas.

Por fim, cabe lembrar também que a moeda de 1 centavo do ano de 1989 contou com uma tiragem de pouco mais de 208 milhões de peças. Este é um número que pode ser considerado muito alto dentro da linguagem da numismática, o que pode indicar que não é tão difícil encontrar o exemplar atualmente.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 1989, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzado Novo (1989 – 1990);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 16.5mm;

Peso: 2.01gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Artista: Luciano Dias Araújo;

gravador: Aldo Cascardo;

Desenho do Anverso: Desenho representando um boiadeiro acompanhado da data;

Desenho do Reverso: Valor de face acompanhado pela Bandeira e o Cruzeiro do Sul.



Quanto vale a moeda?

Mas o que muita gente quer mesmo saber é o valor desta moeda no ano de 2024. De acordo com os catálogos numismáticos mais atualizados, a peça em questão pode ser vendida atualmente por estes valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO X R$ 10 R$ 35

Caso você encontre a moeda de 1 centavo do ano de 1989 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 300. Se ela contar com o reverso horizontal 90º, poderá ser vendida a algo entre R$ 100 e R$ 150.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.