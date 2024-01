Como identificar a moeda de 1 centavo que vale 4 mil vezes o seu valor facial

Imagine que você esteja fazendo uma faxina na sua casa, e encontre debaixo de um baú uma moeda de 1 centavo. O que você faria com a peça? Para a grande maioria das pessoas, a reação seria simplesmente jogar o exemplar fora. Mas este pode ser um grande erro.

Apenas uma pequena parcela da população entende que uma simples moeda de 1 centavo pode valer muito dinheiro no mundo da numismática. De acordo com análises de especialistas, mesmo que algumas destas peças não tenham nenhum erro, elas podem ser consideradas raras em alguns momentos.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 centavo do ano 1998. Trata-se de uma peça que não tem mais valor monetário. Portanto, você não vai conseguir encontrar o exemplar em um trocado em uma feira, por exemplo. Mas é possível encontrar a peça em vários outros lugares.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1998 é que ela faz parte da primeira família do real. Neste caso, tais peças são notadamente maiores, caso comparadas com as moedas de 1 centavo da segunda família do real.

Outra curiosidade interessante sobre a peça é que ela conta com vários defeitos de fabricação. Tais erros podem ser considerados muito valiosos no final das contas. Assim, ao achar uma moeda de 1 centavo de 1998, a primeira dica é verificar se ela conta com alguma falha de cunhagem.

Por fim, vale lembrar uma terceira curiosidade sobre a peça. Ela contou com uma tiragem de pouco mais de 185 milhões de exemplares. Na linguagem da numismática, este é um número considerado alto, o que pode indicar que não é tão difícil encontrar estes itens.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 centavo de 1998, tomando como base as informações indicadas pelo Banco Central (BC).



Você também pode gostar:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-2004);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 2.43gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de Pedro Álvares Cabral, navegador português que, em 22 de abril de 1500, descobriu o Brasil, ladeada por nau, simbolizando as navegações portuguesas;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 1 centavo e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale a moeda

Como dito, esta moeda de 1 centavo do ano de 1998 pode valer muito dinheiro, mesmo que ela não conte com algum erro de fabricação. A depender do seu estado de conservação, ela poderá ser vendida por nada menos do que 4 mil vezes o seu valor facial. Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 15 R$ 25 R$ 40

O que significam estas classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.