Como identificar a “moeda do boi”, sensação entre os colecionadores

Dentro da nossa história monetária, é natural encontrar moedas que prestam homenagens a grandes nomes da nossa história. Getúlio Vargas, Barão do Rio Branco, Dom Pedro II e Marechal Deodoro da Fonseca são apenas alguns exemplos. O que nem todo mundo lembra, é que o Brasil conta com uma peça que faz homenagem a um boi.

Estamos falando da moeda de 5 centavos de cruzeiros do ano de 1975. Ela não possui mais valor monetário, ou seja, você não vai conseguir encontrar a peça em um trocado no comércio. Entretanto, o fato é que este item poderá valer muito dinheiro em alguns casos.

Curiosidades sobre a moeda

Como adiantado, a principal curiosidade acerca desta moeda é que ele aponta para a representação do boi zebu. Mas há uma explicação lógica para esta escolha. A peça faz parte da série da Organização de Alimentos para o Mundo (FAO). A figura do boi, portanto, representa a importância da carne vermelha para o combate à desnutrição.

Mas esta não é a única curiosidade sobre a peça em questão. Em seu anverso, ela conta com a representação da famosa efígie da república. Mas ao contrário da maioria das outras peças, neste caso, o busto da mulher está com os cabelos soltos.

Por fim, vale lembrar que a moeda de 5 centavos de cruzeiro do ano de 1975 contou com uma tiragem de pouco mais de 85 milhões de peças. Este número pode ser considerado alto pela grande maioria dos numismatas. O que pode indicar que não é tão difícil encontrar o exemplar atualmente.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 5 centavos de cruzeiro do ano de 1975, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro (1967 – 1975);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 2.64gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Artista e Gravador: Benedicto de Araújo Ribeiro;

Desenho do Anverso: Figura feminina representando a república, no exergo (espaço – em moedas ou medalhas – destinado à gravação de data ou de inscrição) a rosa dos ventos, acompanhadas do nome do país (BRASIL);

Desenho do Reverso: Valor de face e data ao centro.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda neste ano de 2024? De acordo com especialistas na área, o patamar de cobrança desta peça vai variar de acordo com o grau de conservação do exemplar que foi encontrado. Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO X R$ 5 R$ 30

Caso você tenha a moeda de 5 centavos de cruzeiro do ano de 1975 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 150 em 2024.

Se você encontrar esta mesma moeda com o cunho marcado no reverso, ela poderá ser vendida por R$ 15, caso esteja em estado de conservação MBC.

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.