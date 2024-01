Como instalar a câmera Blink Outdoor [2024]

Com as câmeras inteligentes Blink, você pode montar um sistema de segurança em sua casa por um preço muito acessível. A melhor coisa sobre a câmera Blink é que sua configuração é bastante simples e pode ser realizada inteiramente em casa. No entanto, aumentar a segurança da sua casa nunca foi tão fácil.

Você pode confiar em nós tudo, desde desembalar a caixa até concluir as configurações do seu aplicativo. Isso certamente irá ajudá-lo se você está ansioso para proteger sua casa com a câmera externa Blink. Então, vamos conferir os passos para instalar sua câmera Blink Outdoor facilmente.

Como instalar sua câmera Blink Outdoor

Você pode configurar facilmente uma câmera externa Blink. Veja como fazer isso. Não demorará muito para que seu sistema de câmera esteja instalado e funcionando. No entanto, antes de prosseguir com a primeira etapa, certifique-se de fazer o seguinte:

Você deve ter um dispositivo móvel.

Leve seu pacote de câmera externa Blink com você.

Acessível através de uma rede WiFi confiável.

1. Baixe o aplicativo Blink

Quando estiver pronto, você deve baixar o aplicativo Blink em seu smartphone e passar para a próxima etapa.

2. Crie uma conta

Depois de baixar o Blink, você pode usá-lo. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta Blink. Felizmente, esse processo é simples e rápido.

3. Vincule sua conta Amazon

Sua conta Amazon não precisa estar vinculada ao seu Blink. Caso você queira gerenciar facilmente suas assinaturas do Blink. Se for esse o caso, você se beneficiará com o processo de vinculação. Você não precisa se preocupar. A instalação da câmera pode ser concluída nesta etapa no menor tempo possível.

Para vincular contas, clique em Vincular contas. Criar um Conta Amazon ou entrar.

Depois disso, você poderá vincular as duas contas. Você pode fazer isso mais tarde, se desejar. Na tela, toque no Pular opção para fazer isso.



4. Prepare seus itens

Depois que seu aplicativo estiver configurado e você tiver criado uma conta. A câmera será facilmente conectada ao seu dispositivo. Certifique-se de preparar seus itens para que possam ser facilmente recuperados quando necessário. É hora de você tirar sua câmera externa Blink da caixa, caso ainda não o tenha feito. Certifique-se de que os seguintes itens estejam incluídos:

Existe um módulo de sincronização.

Algumas pilhas AA.

Sua câmera ou câmeras Blink.

Conector e adaptador para o módulo de sincronização.

Você pode prosseguir removendo quaisquer películas ou tampas que possam conter.

5. Configure seu módulo de sincronização

Para aqueles que estão se perguntando o que o módulo de sincronização faz. O controlador da sua câmera Blink transmite comandos para ela. Porém, apesar de seu tamanho menor, ainda tem muita potência.

Para acessar os dados da sua câmera, você precisa deste poderoso dispositivo no seu telefone. No entanto, mesmo sendo responsável pelas coisas complicadas. Não há necessidade de se preocupar. Você pode configurá-lo rapidamente. Para começar, você deve adicionar o módulo de sincronização ao seu sistema.

No seu dispositivo móvel, abra o Aplicativo piscando .

Clique com o botão direito sua tela e toque no sinal de adição ( + ) botão.

Certifique-se de que o sistema de câmera sem fio Blink esteja selecionado na lista de dispositivos.

Depois disso, aparecerá uma janela solicitando acesso à câmera. Em seguida, toque OK .

Depois disso, insira o número de série do Módulo de Sincronização manualmente ou usando um código QR.

6. Conecte-o ao WiFi

Depois que seu código QR for inserido:

Você precisará nomear seu novo sistema e confirmá-lo.

Certifique-se de que seu módulo de sincronização esteja conectado a uma tomada. Para começar, basta seguir estas etapas: Para conectar o adaptador à sua caixa, insira o cabo de alimentação. Seu módulo de sincronização deve estar conectado à outra extremidade do cabo. Se você quiser usar seu roteador WiFi, encontre uma tomada próxima. Você precisará conectar o adaptador na tomada.



Assim que conectar seu módulo, você estará pronto para começar. Você verá o padrão de luz de sinalização em seu módulo assim que ele aparecer. Aqui está o padrão que você precisa:

Luzes piscando em azul. Luzes verdes constantes.

Para descobrir o dispositivo, clique em Descobrir dispositivo depois de ver o padrão.

Observação: Se você não conseguir vê-lo, talvez seja necessário redefinir o módulo de sincronização.

Quando uma janela aparecer, clique em Juntar .

Uma lista de redes WiFi de 2,4 GHz próximas será exibida.

Basta tocar no Wi-fi nome para conectar. Você será solicitado a inserir uma senha e clicar em Entrar.

Clique Feito terminar.

Depois de clicar aqui, você será redirecionado de volta à tela inicial do aplicativo Blink. Agora você deve ver o nome do seu sistema na parte superior da tela.

Além disso, você pode ver o status do seu módulo de sincronização. É importante que a linha entre a nuvem e o símbolo do módulo seja verde. Neste caso, o seu módulo e o seu dispositivo estão se comunicando de forma eficaz.

7. Insira as baterias em sua câmera Blink

No caso de uma câmera externa Blink totalmente nova. Se for esse o caso, a caixa já incluirá baterias adequadas.

Tamanho AA.

Feito de lítio.

Não recarregável.

Aviso: Evite usar baterias recarregáveis ​​de íons de lítio (Li-ion). Você pode ter problemas com sua câmera Blink se usá-la.

Você pode inseri-los em sua câmera seguindo estas etapas:

Se o seu dispositivo estiver conectado a um suporte ou acessório, remova-o. O disco de silicone da sua câmera que cobre o parafuso precisa ser removido. Abra a câmera usando a ferramenta fornecida na caixa. Para afrouxar o parafuso, gire-o no sentido anti-horário. Usando os dedos, retire delicadamente a tampa. Para remover a tampa, incline ligeiramente a câmera para o lado. Você precisará inserir baterias não recarregáveis.

8. Adicione sua câmera Blink Outdoor ao seu sistema Blink

No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Blink. Em seguida, siga estas etapas para conectar sua câmera:

Na tela, clique no sinal de adição (+) botão. Escolha um Câmera sem fio piscante. Você pode digitalizar o Código QR entre as baterias da sua câmera. Assim que sua câmera for reconhecida, você verá a tela de integração.

9. Devolva a tampa traseira da sua câmera

Depois de adicionar sua câmera, você estará pronto para começar. Se desejar se preparar para configurá-lo, você pode fechá-lo novamente. Para devolver a tampa traseira da sua câmera, siga estas etapas:

Usando os entalhes-guia, alinhe a tampa traseira com a câmera. Cole a tampa traseira na frente. Gire o parafuso no sentido horário quando estiver no lugar. Ele precisa ser virado três vezes para ficar apertado o suficiente.

Observação: Tenha cuidado para não apertar demais o parafuso, pois isso causará danos externos.

10. Posicione sua câmera

Só falta fazer uma coisa agora: posicionar sua câmera. No que diz respeito a esta etapa, não existem regras. Para ajudá-lo a posicionar melhor sua câmera, aqui estão algumas sugestões:

Ao fotografar em áreas movimentadas, mantenha sua câmera longe do trânsito.

Ele deve ser colocado a 30 metros do módulo de sincronização.

Mantenha sua câmera longe do sol.

