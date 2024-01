Como instalar o aplicativo Downloader no Firestick ou Fire TV 2024

Se você deseja baixar aplicativos que não estão disponíveis na loja nativa, o Downloader é a melhor escolha. Este Firestick carregado permite que você instale uma ampla variedade de aplicativos usando um URL. Além de ser totalmente gratuito, o aplicativo Downloader também não contém anúncios. Ele também possui um navegador para navegar na web e baixar ou marcar arquivos. Então, se você não sabe como baixar e instalar o aplicativo Downloader no Firestick/Fire TV, fique conosco até o final.

Recursos do downloader

Usando o gerenciador de arquivos básico, você pode abrir, instalar e excluir qualquer aplicativo.

Além disso, ao baixar arquivos da internet, o Downloader App for Firestick é o mais rápido.

Com a interface fácil de usar do Downloader, é fácil acessar todos os recursos.

Este é um aplicativo muito útil para baixar e instalar aplicativos de terceiros em seu Firestick ou Firestick HD.

É fácil usar todos os recursos do Firestick instalando qualquer arquivo APK Android popular usando o aplicativo Downloader.

Para acessar aplicativos de terceiros sem anúncios irritantes, carregue-os usando o aplicativo Downloader no Firestick.

Use o controle remoto Firestick para navegar no navegador do aplicativo Downloader e você pode usá-lo sem mouse ou teclado.

Diferentes métodos para baixar e instalar aplicativos de download no Firestick/Fire TV

Então, aqui estão alguns métodos que ajudarão você a instalar o aplicativo Downloader no Firestick/Fire TV:

1. Através da FireStick App Store

A App Store integrada fornece o aplicativo de download, para que você possa baixá-lo facilmente seguindo estas etapas:

Na página inicial do seu Firestick, clique em Procurar .

Basta digitar Baixador e selecione o aplicativo Downloader na lista que aparece.

Com a adição do ‘ Baixador ‘, agora você também encontrará aplicativos semelhantes.

Clique em ‘ Obtenha gratuitamente ‘ no aplicativo Downloader.

Seu Fire TV Stick instalará automaticamente o aplicativo Downloader assim que o download for concluído.

2. Através do ES Explorer

Usando este método, você pode instalar o aplicativo Downloader para FireStick se ele não estiver disponível em sua região. Pode ser possível usar este método como alternativa se o seu país não oferecer o aplicativo Downloader.

Observação: Para instalar aplicativos de terceiros, você deve ativar a opção Aplicativos de fontes desconhecidas. Você pode fazer o sideload de qualquer aplicativo. Isso pode ser feito acessando Configurações > My Fire TV > Opções do desenvolvedor > e ativando a depuração ADB e Aplicativos de fontes desconhecidas.

Na tela inicial, procurar para ES File Explorer na Amazon App Store. Depois de instalar Explorador de arquivos ESinicie-o. Na tela inicial do aplicativo, clique no botão ‘Baixador‘ícone. Para adicionar um novo item, clique no botão ‘+ Novo‘ botão. O pop-up agora pede o caminho e o nome do arquivo que você deseja baixar. Digite o nome e o caminho conforme indicado abaixo. https://bit.ly/3Zv5HJb Nome: Baixador Depois disso, clique em ‘Baixar agora’ e aguarde o download do arquivo. Após a conclusão do download, clique em ‘Abrir arquivo‘ e então ‘Instalar‘. Para instalar o FireStick, clique no botão ‘Instalar‘ botão. Para iniciar o aplicativo instantaneamente, clique em ‘Abrir‘ depois da instalação.

3. Usando o site da Amazon

Você também pode baixar aplicativos para dispositivos Fire TV no site da Amazon. Como esse método envolve o uso de um computador em vez do Fire TV Stick, não é tão conveniente quanto o primeiro. Além disso, a pesquisa é mais simples, pois você não precisa usar o teclado Fire TV na tela.

Com esse método, você localiza um aplicativo no site da Amazon e solicita que a Amazon faça o download para o seu dispositivo. Fora isso, é tudo automatizado, então você não precisa se preocupar com mais nada. Portanto, para encontrar e baixar aplicativos Fire TV usando o site da Amazon, siga estas etapas:

Navegar para amazon.com/appstore usando seu navegador favorito. Na barra lateral esquerda, role para baixo até encontrar a seção Modelo Fire TV e clique na caixa de seleção ao lado do tipo de dispositivo. Clique no aplicativo de seu interesse. Logo abaixo Entregar paraClique no suspenso caixa. Para baixar o aplicativo, selecione o TV de fogo você deseja usar. Então clique Adquirir aplicativo. Na seção Aplicativos da sua Fire TV, procure o aplicativo depois de baixado.

Como usar o aplicativo Downloader no Firestick/FireTV

Não há complexidades envolvidas no uso do aplicativo Downloader no FireStick. Com o navegador integrado, você pode baixar arquivos diretamente de sites ou baixar arquivos de URLs. Portanto, você pode instalar aplicativos facilmente no Firestick usando o Downloader com as etapas a seguir.

No Firestick, inicie o Baixador aplicativo. Você verá uma janela de boas-vindas na primeira vez que executar o aplicativo Downloader após sua instalação. Se houve alguma atualização nas notas, você as verá. No aplicativo de atualização de notas, clique em Permitir. Ao fazer isso, você será redirecionado para a interface principal do aplicativo Downloader. À esquerda, você verá opções como Página inicial, Navegador, Arquivos, Favoritos, Configurações e Ajuda. Por padrão, a guia Início será selecionada. No campo URL, você pode fazer o sideload de qualquer arquivo APK de terceiros no Firestick. Para baixar o arquivo APK Firestick, forneça o URL e clique no Ir botão. Na ausência de um link direto, escolha Navegar . Você precisará digitar o URL da página que contém o Link para Download . Para instalar um aplicativo no seu Firestick, basta seguir as instruções na tela.

Conclusão

Instalar o aplicativo Downloader em seu Firestick ou Fire TV é uma virada de jogo. É um processo simples que abre um novo reino de conteúdo e funcionalidade. Lembre-se de usá-lo com responsabilidade e aproveitar a vasta gama de recursos que ele oferece.

