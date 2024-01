Como obter reembolso para pagamentos de compras no aplicativo na Google Play Store 2024

Você pode obter o reembolso total de volta em sua conta da Google Play Store se tiver feito acidentalmente uma compra no aplicativo e agora quiser cancelá-la. Ocasionalmente, seu filho pode comprar acidentalmente (ou propositalmente) o jogo mais recente e continuar gastando mais dinheiro em seu aplicativo.

Os reembolsos de compras na Google Play Store não estão disponíveis para todas as compras. Além disso, é muito importante saber como obter corretamente o reembolso de pagamentos de compras no aplicativo na Google Play Store. Então, vamos dar uma olhada no truque de reembolso do Google Play.

Qual é a política de reembolso da Google Play Store?

Há uma flexibilidade razoável na política de reembolso do Google. Você receberá um reembolso através do mesmo método de pagamento usado para fazer a compra. Se quiser saber o truque de reembolso do Google Play, você pode fazê-lo diretamente na Google Play Store se:

Parece que um familiar ou amigo usou sua conta para fazer a compra.

A compra não foi feita por você ou por alguém que você conhece e você não a reconhece. Você pode pular para “ Como denunciar uma compra fraudulenta no Google Play ” se isso for relevante para você.

Nas últimas 48 horas, você comprou um aplicativo ou fez uma compra dentro do aplicativo.

Dependendo do seu país, do tipo de conteúdo que você comprou e do motivo do reembolso, o prazo de reembolso de 48 horas pode variar. Quando se trata de filmes ou programas de TV com defeito, você pode solicitar um reembolso por meio do Google Play Filmes e TV em até 65 dias, enquanto compras não autorizadas são reembolsáveis ​​em até 120 dias.

É raro que o Google emita um reembolso se as informações da conta forem fornecidas a outra pessoa, se você parecer estar abusando das políticas (por exemplo, comprando e devolvendo aplicativos continuamente) ou se não tiver protegido sua conta do Google com autenticação. Além disso, o Google não reembolsará você se você reembolsar o item, recomprá-lo e solicitar o reembolso novamente.

Qual é o prazo para solicitar reembolso no Google Play?

Se desejar um reembolso, você terá até 48 horas para fazê-lo, conforme informado anteriormente. Você não terá direito a reembolso se já se passaram mais de 48 horas desde a compra do aplicativo.

Pode ser possível obter um reembolso quase imediatamente, mesmo se você pagou pelo aplicativo errado e o desinstalou assim que percebeu seu erro. No entanto, se quiser testar o aplicativo primeiro, você terá 48 horas para solicitar o reembolso.

Você também pode entrar em contato com o desenvolvedor do aplicativo, mesmo que tenha perdido o período de carência de reembolso de 48 horas, explicar seus motivos e ver como foi. É muito mais fácil entrar em contato com o Google do que com o desenvolvedor do aplicativo, como você pode imaginar.

Deveria ser óbvio que 48 horas são suficientes para testar todos os recursos de um aplicativo antes de decidir se vale a pena comprá-lo. Mas, caso você tenha perdido o prazo, ainda poderá receber seu dinheiro de volta usando o truque de reembolso do Google Play que mencionamos mais adiante neste artigo.

Como obter reembolso para pagamentos de compras no aplicativo na Google Play Store

Você não pode solicitar o reembolso de um filme, mas pode solicitar o reembolso da maioria dos aplicativos e jogos muito rapidamente se agir rapidamente. Para obter um reembolso, você deve usar a Google Play Store. Duas horas depois de comprar e baixar qualquer coisa, você verá um grande “reembolso” botão.

Vou ao Loja de aplicativos do Google .

Para reembolsar um aplicativo/jogo, pesquise-o ou localize-o.

Clique em REEMBOLSO

Se você não conseguir encontrar esse botão, o prazo de 2 horas já passou.

Um reembolso não será oferecido se esta for a segunda vez que você baixa esse conteúdo. Depois de fazer isso duas vezes, é permanente. Também há mais opções do que apenas a janela de 2 horas. Para a maioria das situações, você tem 48 horas.

Você deve solicitar um reembolso dentro de 48 horas se achar que é elegível para um reembolso após o período de 2 horas:

Visite isto local na rede Internet no seu navegador. Clique em “ Histórico de pedidos ”E encontre o pedido que você gostaria de devolver. Logo abaixo do pedido, clique Mais . Clique em Peça um reembolso Você deve indicar que deseja um reembolso ao preencher o formulário.

Esse método pode levar alguns dias para você obter uma resposta, mas o meu sempre aparece em cerca de 15 minutos. Isso é tudo que você precisa saber. Se você estiver dentro da loja ou usando esse formulário, você pode fazê-lo.

Reembolso do Google Play para filmes, TV e livros

Você também pode solicitar um reembolso se usar o Google Play Música, Filmes, TV ou Livros. Só é possível obter um reembolso do Google Play usando o truque mencionado abaixo se você ainda não começou a assistir, ler ou ouvir o filme, programa ou livro. Você pode seguir estas etapas se não tiver um “Reembolso”Botão nestes.

Os reembolsos são geralmente processados ​​dentro 7 dias.

Em algumas regiões, como a Itália, você pode solicitar um reembolso de até 10 dias úteis após a data da compra.

Se a reprodução não funcionar depois de você acertar jogar você ainda tem o direito de solicitar um reembolso.

Depois, vá para https://play.google.com/store/account então clique Histórico de pedidos então o 3 pontos cardápio. Clique em “ reportar um problema ”E preencha o formulário de reembolso.

Você ainda pode obter um reembolso do Google Play usando esse truque, mesmo que perca a janela de 48 horas, se o desenvolvedor achar que você merece.

Também é possível entrar em contato com um desenvolvedor de aplicativos ou de jogos, mas isso não é uma garantia. Você pode nunca receber uma resposta de alguns deles, pode ter que esperar muito tempo ou pode obter um reembolso imediatamente. Tudo depende da situação.

Vou ao Loja de aplicativos do Google.

Para reembolsar um aplicativo ou jogo, pesquise ou encontre-o.

Clique em consulte Mais informação para expandir os detalhes.

Clique no E-mail do desenvolvedor link na parte inferior da página.

Escreva ao desenvolvedor para explicar e solicitar um reembolso. Espero que este truque de reembolso do Google Play tenha ajudado você.

