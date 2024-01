Como saber se a moeda de cruzeiro que você encontrou é valiosa

Conseguir identificar uma moeda, é uma tarefa que não precisa ser realizada necessariamente por um especialista em numismática. Qualquer pessoa pode conseguir identificar uma peça no dia a dia. Mas encontrar aquele exemplar que conta com um detalhe raro, é algo que poucas pessoas conseguem fazer.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1952. Trata-se de uma peça que não tem mais valor monetário, e que não pode mais ser encontrada em um trocado no comércio, por exemplo. Por outro lado, este exemplar pode valer muito dinheiro caso seja encontrado em determinadas condições.

Uma das grandes curiosidades sobra a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1952 é que ela é conhecida no meio da numismática como Mapa. Tudo porque esta peça conta com uma grande representação do mapa do Brasil em seu anverso.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1952, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 7gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Gravador: Benedito de Araújo Ribeiro;

Desenho do Anverso: Mapa do Brasil ao centro tendo junto à orla, a esquerda, a palavra Brasil sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas. A esquerda, entre a segunda linha paralela e o mapa, o monograma das letras WT do gravador Walter Toledo;

Desenho do Reverso: No centro, o valor de face ao lado de dois ramos de louro e a constelação do Cruzeiro do Sul. No exergo, o monograma BR do gravador Benedito Ribeiro e a estrela Alfa da constelação do Cruzeiro do Sul. No campo a esquerda, a data.

Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1952, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados? De acordo com especialistas na área, o valor pago por esta peça em condições normais, ou seja, sem erros de fabricação, não são altos.



De todo modo, a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1952 conta com algumas variantes importantes que podem fazer com que ela se torne mais rara. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 1 cruzeiro de 1952 com o cunho marcado (marcação do 1 do valor no anverso): R$ 40;

Moeda de 1 cruzeiro de 1952 com duplicação na letra L, ou nas palavras BRASIL e CRUZEIRO: R$ 30;

Moeda de 1 cruzeiro de 1952 com a representação de uma orquídea acima da palavra BRASIL: R$ 60.

Posso limpar uma moeda antiga?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo: