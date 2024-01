Como usar a leitura biônica no Chrome ou Edge em 2024

Quanto aos fatos, nossas mentes podem ler mais rápido que nossos olhos. Nossa mente pode reconhecer os textos mesmo sem lê-los, apenas olhando a primeira e a última letra da palavra para ver se estão colocadas corretamente. A leitura biônica é baseada em um fato semelhante, que coloca em negrito/destaque as primeiras letras da palavra para que nossos olhos leiam apenas as letras destacadas, mas nossa mente entenda a palavra inteira.

A leitura biônica melhora nossa velocidade de leitura, principalmente se o texto for longo. Isto não só melhora a velocidade de leitura, mas também ajuda as pessoas com dislexia a compreender melhor o texto. Você pode obter a leitura biônica em seu navegador e usá-la nas páginas da web que visita.

Mas como fazer isso? A leitura biônica está disponível como uma extensão do navegador para Chrome e outros navegadores baseados em Chromium. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como usar a leitura biônica no Chrome ou Edge.

Como usar a leitura biônica no Chrome ou Edge

A Bionic Reading lançou aplicativos para telefones, tablets e PCs que permitiam aos usuários ler rapidamente textos e dados dos sites. Eles também lançaram sua extensão para Chrome que permite a leitura biônica dos sites que você visita sem a necessidade de inserir manualmente a URL do site ou o texto do aplicativo.

Eles lançaram sua extensão oficial para Chrome, que também funciona em outros navegadores baseados em Chromium. Você pode instalar esta extensão em navegadores como Google Chrome e Microsoft Store e ativar a leitura biônica. Veja como você pode obter a extensão para Chrome e Edge para usar Bionic Reading-

No Chrome

Abra o navegador Chrome e vá para o Página de extensão de leitura biônica na Chrome Web Store.

Agora, clique no Adicionar ao Chrome botão no canto superior direito.

Clique no Adicionar extensão botão para adicionar a extensão ao Chrome.

Para usar esta extensão, acesse o site onde deseja usar o Bionic Reading.

Depois disso, clique no Extensão ícone ao lado da barra de endereço e clique no botão Leitura Biônica opção. Isso ativará a leitura biônica para a página da web.

No limite

Clique aqui link para acessar a página Bionic Reading Extension em seu navegador.

Depois disso, clique no Pegar botão e depois no Adicionar extensão botão no prompt que é aberto.

A extensão Bionic Reading será adicionada ao Microsoft Edge.

Visite a página da web na qual deseja usar a leitura biônica.

Clique no Extensão ícone e depois disso clique no Leitura Biônica ícone.

Agora você poderá usar a leitura biônica para a página da web.

Como personalizar a leitura biônica?

Você também pode personalizar a leitura biônica e alterar o tamanho do texto, brilho, esquema de cores, etc. Para personalizar a leitura biônica, siga as etapas abaixo-

Depois de usar o Bionic Reading para uma página da web, clique no botão Configurações ícone (ícone de hambúrguer).

Você verá todas as opções de personalização aqui, incluindo- Algoritmo BR Opacidade Tamanho do texto Espaçamento entre linhas Espaçamento de margem Brilho Esquema de cores

Você pode alterar todas as configurações acima para personalizar o texto da leitura biônica conforme sua preferência.

Se você deseja redefinir as personalizações feitas, clique no botão Redefinir as configurações botão no Configurações cardápio.

Como usar a leitura biônica em um telefone ou tablet?

A extensão Bionic Reading não está disponível para os navegadores Edge e Chrome para telefones e tablets. Se quiser usar o Bionic Reading no seu telefone ou tablet, você terá que baixar o aplicativo. O aplicativo está disponível para iOS e Android e você pode instalá-lo na Play Store ou na App Store.

Abra o Loja de jogos no seu dispositivo Android. Se você estiver usando um iPhone ou iPad, vá para o Loja de aplicativos .

Procurar Leitura Biônica e depois toque em Instalar para instalar o aplicativo.

Agora acesse o navegador do seu dispositivo e visite a página da web na qual deseja usar o Bionic Reading.

Toque na barra de endereço e copie o URL da página da web.

Depois disso, abra o Leitura Biônica aplicativo no seu dispositivo.

Agora, toque na guia do site na parte superior e cole o URL da página da web no campo fornecido.

Toque no Processo botão e isso exibirá o conteúdo da página da web no aplicativo.

Assim que o aplicativo buscar a página da web, toque em Continuar.

Da mesma forma, você também pode copiar e colar o texto se quiser usar a leitura biônica em algum texto, mas não em uma página da web.

Conclusão

Você pode obter o Bionic Reading para seu navegador, bem como para seu telefone e tablet. Você pode instalar sua extensão no navegador Chrome ou Edge do seu PC. Não há extensão de navegador para dispositivos móveis, então você terá que obter o aplicativo Bionic Reading na App Store ou Play Store. O artigo acima deve ajudá-lo a usar a leitura biônica no Chrome e Edge, bem como em celulares/tablets.

Perguntas frequentes

1. Existe uma extensão de leitura biônica para Chrome?

Sim, existe a extensão Bionic Reading para Chrome. Você pode obter a extensão de leitura biônica na Chrome Web Store clicando aqui link.

2. Como obtenho a leitura biônica no meu telefone?

Se quiser obter o Bionic Reading em seu telefone ou tablet, você pode instalar o aplicativo Bionic Reading. O aplicativo Bionic Reading está disponível para dispositivos Android e iOS, então você pode instalar o aplicativo na App Store ou na Play Store.

3. A leitura biônica está disponível gratuitamente?

Sim, o Bionic Reading está disponível gratuitamente, mas permite processar no máximo 2.000 caracteres. Existem dois planos pagos, ou seja, premium e premium plus, que você pode obter se quiser obter recursos extras.

