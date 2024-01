Como usar o Discord no console PS5 (chat de voz)

Com o PlayStation 5 (PS5), você pode mergulhar em experiências de jogo cativantes e participar de interações sociais. Integrar o Discord ao seu PS5 aprimora o aspecto social do seu jogo. Os jogadores podem se comunicar perfeitamente, coordenar estratégias e conectar-se por meio do Discord, uma plataforma de comunicação popular. Portanto, se você não está familiarizado com o uso do Discord em seu PS5 recém-adquirido, não se preocupe – nós ajudamos você. Sim, você ouviu direito! Neste artigo, descreveremos os melhores métodos para ajudá-lo a usar facilmente o Discord em seu console.

Por que integrar o Discord ao PS5?

O Discord permite a comunicação em tempo real entre amigos, colegas de equipe e outros jogadores no seu PS5. Ele fornece uma plataforma versátil para mensagens de texto e comunicação de voz, além dos recursos integrados de bate-papo por voz do console.

Você pode usar o Discord no PS5?

Atualmente, o bate-papo por voz do Discord está disponível para PlayStation 5 conforme anunciado no site do Discord a partir de 8 de março de 2023. Os usuários do PS5 agora podem usar o bate-papo por voz do Discord por meio de seu PlayStation 5. Os usuários já testam a versão beta do Discord desde 23 de fevereiro de 2023.

Como iniciar ou participar de um bate-papo por voz no Discord

Existem dois métodos que você pode usar para iniciar ou entrar no bate-papo no Discord facilmente. Então, vamos descobrir esses métodos:

Método 1: use um dispositivo móvel

O Discord requer um link entre sua conta PlayStationTMNetwork e sua conta Discord para funcionar em seu console PS5. Você pode vincular sua conta da PlayStation Network à sua conta Discord.

Inicie um canal Discord ou Conecte-se para sua conta Discord em seu dispositivo móvel ou computador. Perfil ícone. Depois disso, toque noícone.

Na lista que aparece, selecione “Junte-se no PlayStation”, seguido pelo seu Consola PS5. No seu console PS5, uma notificação aparece quando o canal de voz é conectado com sucesso. Depois, selecione Ver Discord Voice Chat na notificação na tela do console PS5. No centro de controle, você também pode escolher o cartão de bate-papo por voz. Você pode usar o microfone embutido no seu controlador ou um fone de ouvido para interagir com outros membros.

Para que o bate-papo por voz do Discord funcione, você precisa atualizar seu console PS5 para o software de sistema mais recente.

Método 2: use o Discord no PS5 enviando uma mensagem

Festa PlayStation e escolha um amigo para enviar mensagem. No seu console PlayStation, iniciee escolha um amigo para enviar mensagem. Como mensagem, envie-os para www.discord.com. link. Selecione e abra o Conecte-se para sua conta Discord no site oficial do Discord. para sua conta Discord no site oficial do Discord. Usando um canal de voz, você pode conversar com seus amigos.

Em um jogo, o bate-papo por voz geralmente é preferível ao bate-papo por texto, mas você pode digitar canais de texto normalmente. Para usar esse truque, você deve comprar um fone de ouvido compatível, pois não conseguirá falar sem ele.

Como definir as configurações de bate-papo por voz para Discord no PS5

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para definir as configurações de bate-papo por voz para Discord em seu PS5:

aperte o PS botão. Certifique-se de ir às suas festas. Escolha o partido ao qual você pertence.

Você pode escolher entre as seguintes opções:

Com eles, você será capaz de:

Controle o equilíbrio do áudio

Ativar / silenciar todos os bate-papos por voz

Configurar bate-papo por voz

Clique no três pontos e selecione “Configurações de bate-papo por voz”Para acessar configurações avançadas de bate-papo por voz:



Haverá uma lista de mais configurações com os seguintes itens:

Comparação de bate-papo e discórdia do PlayStation Party

Discord é uma alternativa mais flexível, mas o PlayStation Party Chat ainda tem seu lugar para usuários do PS5. Não há necessidade de esperar que novos amigos se juntem a você e você pode participar de festas de videogame imediatamente. Ainda é possível que os jogadores façam amigos através do serviço.

Apesar disso, o Discord é uma opção muito melhor do que o PlayStation Party Chat em várias áreas importantes:

É mais acessível: O Discord já está disponível em PCs e dispositivos móveis, ao contrário do Party Chat, que está disponível apenas em consoles PlayStation. Não importa qual plataforma você use, o mesmo perfil funcionará.

Possui mais recursos: Existem vários recursos no Discord que o Party Chat não oferece, incluindo incorporação de mídia. Com o Party Chat, você ainda pode enviar imagens, mas não GIFs ou adesivos.

Existem mais usuários: Existem muito mais usuários do Discord do que usuários do Party Chat. Isso ocorre principalmente porque é gratuito e está disponível em uma ampla variedade de plataformas.

É multiplataforma: O Discord permite que você mantenha a comunicação com um amigo no PC quando estiver jogando no PS5. Não há suporte multiplataforma para o PlayStation Party Chat.

Como conectar suas contas Discord e PSN

Conecte sua conta Discord ao PS5.

De Configurações > Usuários e contas > Serviços vinculados selecione Discórdia .

Link da conta . A seguir, selecione

termos e Condições . Então, leia e aceite o

discord.com/activate . Para digitalizar o Código QR use seu dispositivo inteligente. Depois disso, você precisará ir para. Para digitalizar ouse seu dispositivo inteligente.

Nesta página da web, você será solicitado a inserir o Código de 8 dígitos exibido em seu PS5. Sem espaços, digite o código.

O Discord irá procurar sua conta PSN e você será solicitado a confirmar o acesso se suas informações forem inseridas corretamente. Para aceitar os termos e condições, clique no botão Autorizar. Agora que suas contas estão vinculadas, você pode usá-las juntas.

Como transferir bate-papos de voz do Discord para PS5

Usando seu computador ou dispositivo inteligente, abra Discórdia depois de vincular suas contas Discord e PSN.

Você pode entrar em um bate-papo por voz ou iniciar um.

Transferir para PlayStation . Assim que seu PS5 for exibido, clique em Transferir voz . Ele contará com um smartphone e um símbolo de controle de jogo no canto. Então clique. Assim que seu PS5 for exibido, clique em

Você poderá continuar conversando pelo seu console depois que seu canal de voz migrar do Discord para o PS5. Quando a transferência for confirmada, você receberá uma notificação no seu PlayStation 5.

Através do seu PS5, você pode participar de bate-papos de voz do Discord como se fossem bate-papos normais. Uma vez o PS botão foi pressionado, o bate-papo do Discord aparecerá no centro de controle como um cartão de atividades.

No seu PlayStation 5, você pode sair do bate-papo do Discord ou, se estiver usando um computador ou dispositivo inteligente, pode fechá-lo.

