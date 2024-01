Como ver minhas senhas salvas no Google Chrome 2024 PC, tablet, celular

O Google possui um gerenciador de senhas que armazena senhas de todos os serviços e sites que você tentou acessar por meio de sua conta Google. Este gerenciador de senhas terá todas as senhas armazenadas desde o início da criação da sua conta. Mas existe uma maneira de ver as senhas salvas no Google? Sim, você pode acessar as senhas salvas no Google, e até alterar a senha do serviço, e até excluir a senha. Este artigo irá guiá-lo sobre como você pode ver as senhas salvas no Google.

Como você vê as senhas salvas no Google no PC?

Se você estiver usando um PC (Windows, Linux, Chromebook ou Mac) e quiser ver as senhas salvas no Google, você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra seu navegador preferido em seu PC e vá para o Contas do Google local na rede Internet.

Se você estiver usando o navegador Chrome ou já estiver usando algum serviço do Google, você estará conectado à Conta do Google por padrão. Caso contrário, você terá que fazer login na sua conta do Google.

Observação- Se já estiver conectado a uma conta e quiser mudar para outra conta, clique no botão Perfil ícone na parte superior e selecione a conta para fazer login.

Clique no Safári guia no painel esquerdo.

Role para baixo até Suas senhas salvas seção e clique em Gerenciador de senhas .

Isso mostrará todos os serviços e aplicativos nos quais você fez login usando sua Conta do Google. Clique no site/aplicativo cuja senha você deseja ver.

Você terá que verificar você mesmo; digite sua senha e clique em Próximo .

Agora, clique no ícone de olho ao lado da senha para ver a senha.

Como ver senhas salvas no Google no telefone ou tablet?

Todos os usuários de telefone/tablet (Android ou iOS) podem seguir as etapas abaixo para ver as senhas salvas no Google-

Abra o navegador do seu dispositivo (de preferência Chrome).

Vá para o Contas do Google site no navegador.

Você será solicitado a fazer login, caso ainda não tenha feito login. Faça login com sua conta para continuar.

Toque no Segurança aba aqui.

Role para baixo até chegar Suas senhas salvas seção; aqui, toque em Gerenciador de senhas .

De todos os sites e aplicativos, selecione aquele cuja senha você deseja visualizar.

Você será solicitado a usar a chave de acesso para confirmar sua identidade; toque em Continuar .

Agora, toque no ícone de olho ao lado da senha para ver a senha.

Como editar senhas salvas no Google?

Se você redefiniu a senha de algum serviço e deseja editar a senha salva no Google, você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o navegador e visite o Contas do Google local na rede Internet.

Faça login em sua Conta do Google para prosseguir com as alterações na senha salva.

No painel esquerdo, clique no Segurança guia e selecione Gerenciador de senhas .

Clique na conta cuja senha ou detalhes você deseja editar.

Verifique sua conta do Google digitando a senha, se solicitado.

Agora, clique no Editar botão.

Você pode inserir o nome de usuário do serviço, alterar sua senha atual e até definir algumas notas. Feito isso, clique no Salvar botão.

Como excluir senhas salvas no Google?

Você não usa mais alguns serviços, mas ainda tem sua senha salva no Google? Você pode excluir a senha do serviço que não usa mais para evitar vazamentos de senha. As etapas fornecidas abaixo devem ajudá-lo com isso-

Visita as Contas do Google site em seu navegador e faça login em sua conta.

Debaixo de Segurança aba, clique no Gerenciador de senhas opção.

Agora, selecione o serviço cuja senha você deseja excluir.

Digite a senha da sua conta para verificar sua identidade.

Agora, clique no Excluir botão.

Clique no Excluir botão novamente para confirmar a exclusão de sua conta.

Conclusão

Quer ver suas senhas salvas no Google? Este artigo irá orientá-lo sobre como verificar suas senhas salvas no Google Password Manager e alterar ou excluir as senhas salvas. Caso você tenha alguma dúvida em relação aos passos acima, fique à vontade para deixar um comentário abaixo.

