Como você pode ser pago para assistir aos comerciais do Super Bowl?

Avocê é um Super Bowl entusiasta comercial? Pois bem, aqui está uma oportunidade de ouro que você não vai querer perder! PicksWise está oferecendo a chance de embolsar mais de US$ 3.000 apenas por assistir e avaliar o Comerciais do Super Bowl LVIII enquanto organiza a melhor festa de observação. Sim, você leu certo: ganhe muito dinheiro simplesmente aproveitando os comerciais durante o grande jogo.

De acordo com PicksWise, “Quando o Super Bowl LVIII começar em 11 de fevereiro no Allegiant Stadium de Las Vegas, milhões de festas em todo o mundo estarão focadas no espetáculo”. Enquanto a maioria das pessoas estará assistindo ao jogo, um grande público assistirá para dar uma espiada nos comerciais sempre divertidos que geram debates nos dias que virão.

Curioso sobre os comerciais que você pode assistir e avaliar? PicksWise oferece um vislumbre de alguns dos comerciais mais comentados de Super Bowl LVII. O sortudo vencedor deste concurso pode assistir a todos os comerciais exibidos durante o Super Bowl e, em seguida, selecionar seus 10 favoritos. Os critérios de classificação incluem valor de entretenimento, inovação, agitação social, emoções e participações especiais.

Mas não se trata apenas de dinheiro. Escolhas sábias adoça o negócio ajudando você a dar a melhor festa de assistir, completa com um vale-presente DoorDash de US$ 500 e uma TV 4K de 65 polegadas. Uma oferta fantástica para um dia repleto de anúncios, jogo e companhia de amigos e familiares.

Quem pode ser elegível?

Para ser elegível, você deve ser residente nos EUA e ter pelo menos 18 anos de idade. O prazo de inscrição é 23h59 do dia 4 de fevereiro, portanto, certifique-se de enviar sua inscrição a tempo. Com o Super Bowl LVIII agendado para domingo, 11 de fevereiro, marque em sua agenda um dia de diversão, ganhos potenciais e, claro, comerciais fantásticos.

Então, se você é um aficionado dos comerciais do Super Bowl e está ansioso para transformar sua paixão em dinheiro extra, este show é feito sob medida para você. Aproveite a chance de ser pago por fazer o que você já ama! Os comerciais do Super Bowl acabaram de se tornar seu ingresso para algumas recompensas bem merecidas.

