Travis Kelce, Taylor Swifte a Chefes de Kansas City estão definidos para o Super Bowl LVIII depois de derrotar o Corvos de Baltimore no jogo do campeonato AFC.

O confronto com o São Francisco 49ers atrairá milhares de fãs de Kansas City a Las Vegas para o que promete ser uma semana emocionante do Super Bowl, de 5 a 11 de fevereiro.

As companhias aéreas estão se preparando para o influxo, com a American Airlines batizando os voos com o nome do casal poderoso. Como os fãs apontaram nas redes sociais, o voo “1989” acena para Rápidoano de nascimento e álbum, enquanto “87” significa KelceO número da camisa de , com a United Airlines também participando de um voo “1989”.

Esta marca criativa capitaliza a agitação em torno do casal e acrescenta um toque de emoção à experiência de viagem, aumentando potencialmente a imagem pública das companhias aéreas.

A reação de Swift ao se ver nos monitores

Durante o jogo do Campeonato AFC transmitido pela CBS, câmeras capturaram Rápido assistindo de sua suíte luxuosa no M&T Bank Stadium.

Enquanto a rede promovia o próximo Grammy, onde Rápido está programado para aparecer, os espectadores notaram Rápido aparentemente reagindo ao se ver nos monitores, com leitores labiais especulando que ela disse: “Vá embora, por favor!” O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando debate entre os fãs sobre o comentário dela.