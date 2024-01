COMUNICADO GERAL hoje para aposentados e pensionistas do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir diversos benefícios aos aposentados, que são uma parte importante da nossa sociedade. Após dedicarem anos de trabalho e contribuição para o sistema previdenciário, é fundamental que eles conheçam seus direitos e saibam como acessar os benefícios disponíveis.

Neste guia completo, abordaremos os principais aspectos relacionados aos aposentados e os benefícios oferecidos pelo INSS. Desde o direito ao auxílio-doença até a igualdade salarial, vamos explorar cada um desses tópicos para que você possa entender melhor seus direitos e aproveitar ao máximo os benefícios do INSS.

Auxílio-Doença para Aposentados

Uma das principais preocupações dos aposentados é o que acontece caso precisem se afastar do trabalho devido a uma doença. O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ficar afastado por mais de 15 dias por motivo de saúde.

Para solicitar o auxílio-doença, é necessário apresentar um atestado médico ou passar por uma perícia médica. No entanto, uma novidade recente é a utilização de um robô desenvolvido pela Dataprev, chamado Atestmed, que analisa atestados médicos enviados pela internet. Essa ferramenta utiliza inteligência artificial para verificar a veracidade do atestado, cruzando dados como nome, assinatura e CRM do médico, além de verificar o endereço de onde foi enviado o arquivo.

É importante ressaltar que a falsificação ou uso de atestados médicos falsos pode resultar em penalidades, como condenação de até 5 anos de prisão, devolução do dinheiro recebido e demissão por justa causa. Portanto, é fundamental que os aposentados sigam as regras para a emissão de atestados médicos, como a necessidade de serem emitidos por médicos com inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) e conterem as informações necessárias, como o tempo de afastamento e o número da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Processo de Afastamento por Doença

Quando um trabalhador precisa ser afastado do trabalho por motivo de doença, ele deve receber um atestado médico com um pedido de afastamento. Nos primeiros 15 dias de afastamento, a empresa é responsável por custear o salário do trabalhador. Após esse período, a responsabilidade é transferida para o INSS.

O INSS realizará uma perícia médica para avaliar o tempo necessário de afastamento e se o trabalhador tem direito ao auxílio-doença. Nos casos em que o benefício é de até 180 dias, não é necessária a realização de perícia. No entanto, caso a doença esteja relacionada ao trabalho, a empresa deve emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para que o trabalhador possa solicitar o auxílio-acidentário, que garante estabilidade de 12 meses após a alta médica.



Quem Tem Direito ao Auxílio-Doença do INSS?

O auxílio-doença é um benefício ao qual qualquer pessoa segurada tem direito, incluindo empregados com carteira assinada, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. Caso a pessoa esteja desempregada, é necessário ter uma carência de 12 meses, no caso de acidente de trabalho, para pleitear o benefício ainda na qualidade de segurado.

O valor do auxílio-doença é calculado com base na média simples dos maiores salários de contribuição do trabalhador ao INSS. É importante lembrar que, para ter acesso aos benefícios do INSS, é necessário estar em dia com as contribuições previdenciárias.

Igualdade Salarial para Aposentados

Outro aspecto importante é a igualdade salarial para aposentados. Muitas vezes, os aposentados podem se deparar com situações em que são remunerados de forma diferente dos trabalhadores em atividade, mesmo exercendo a mesma função.

A legislação brasileira garante a igualdade salarial entre aposentados e trabalhadores em atividade que exercem a mesma função. Portanto, caso um aposentado esteja recebendo um salário inferior ao de um trabalhador em atividade que desempenha as mesmas atividades, ele tem o direito de buscar a equiparação salarial.

Para isso, é necessário procurar um advogado especializado em direito previdenciário, que irá orientar o aposentado sobre os procedimentos legais a serem seguidos para garantir a igualdade salarial.

Procure Ajuda de um Profissional da Área

Os aposentados têm direito a diversos benefícios oferecidos pelo INSS, como o auxílio-doença e a igualdade salarial. É fundamental que eles conheçam seus direitos e saibam como acessar esses benefícios, garantindo assim uma melhor qualidade de vida e bem-estar.

No entanto, é importante ressaltar que a falsificação ou uso indevido de atestados médicos pode acarretar em penalidades graves. Portanto, é fundamental seguir as regras para a emissão desses documentos, garantindo a veracidade das informações e evitando problemas futuros.

Além disso, em caso de dúvidas ou necessidade de orientação jurídica, é recomendado buscar um profissional especializado em direito previdenciário, que poderá esclarecer todas as questões relacionadas aos benefícios do INSS para aposentados.

Proteja seus direitos, aproveite os benefícios conquistados e garanta sua saúde e bem-estar como aposentado.