Concorrentes de ‘All American Girl’ Sue Nigel Lythgoe por agressão sexual e agressão

Nos calcanhares de Paula Abdulprocesso de um veterano produtor de TV Nigel Lythgoe encontra-se enfrentando um segundo processo, alegando que ele agrediu sexualmente e assediou dois concorrentes há 20 anos em um reality show.

Ambas as mulheres eram concorrentes do programa “All American Girl” – que foi ao ar por uma temporada em 2003 – e Lythgoe era produtora do programa. De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, as mulheres que ele aparecia repetidamente no set e nos camarins, quando vestiam fantasias de dança … e “bateram e apalparam abertamente” suas bundas.

No processo, que os demandantes estão abrindo como Jane Does, eles dizem que a produção organizou uma festa para comemorar o fim das filmagens… mas no final da festa, eles afirmam que Lythgoe insistiu que uma das mulheres fosse com ele de volta para o estúdio para onde todos os outros membros do elenco estavam indo.

A segunda demandante insistiu em ir com eles para proteger seu colega concorrente – mas eles alegam que Lythgoe os levou de volta para sua casa, onde fez investidas sexuais em ambos. No processo, eles alegam que ele levantou o suéter que ela usava e “engoliu” uma das mulheres enquanto tentava beijá-la… e ela imediatamente o rejeitou.

O outro demandante afirma que foi agressivo com ela ao empurrá-la contra um piano de cauda e forçar sua boca e língua sobre ela… e ela protestou contra tudo isso.

As mulheres estão processando Lythgoe e uma produtora não identificada por agressão sexual e agressão, assédio sexual, imposição intencional de sofrimento emocional e negligência.

Como dissemos, eles entraram com o processo anonimamente, e o processo apenas identifica o réu como “John Roe NL” e o programa como “AAG” – mas o TMZ confirmou através de fontes com conhecimento… eles estão se referindo a Nigel Lythgoe e “All American Girl”.

Os demandantes citam a Lei de Abuso Sexual e Responsabilidade de Acobertamento da Califórnia… que eles acreditam permitir o renascimento de suas reivindicações, mesmo que o estatuto de limitações de outra forma tivesse sido executado.

TMZ quebrou a história … Paula Abdul também citou essa lei quando processou Lythgoe na semana passada por supostamente agredi-la sexualmente enquanto eles trabalhavam juntos em “American Idol” e “So You Think You Can Dance”.

Lythgoe chamou o processo de Paula “totalmente falsas” – acrescentando que as alegações são “profundamente ofensivas para mim e para tudo o que defendo”.