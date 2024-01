CONCURSO ADAB avança e edital com 160 vagas pode sair a qualquer momento

Banca do concurso ADAB já foi escolhida

Quando um edital escolhe banca, é um dos sinais que pode sair a qualquer momento. O concurso ADAB anunciou que já tem organizadora.

Ao todo serão 160 vagas. Veja mais.

Concurso Adab BA

A espera dos candidatos pelo novo concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab BA) está prestes a ser atendida, com a definição da banca organizadora. A Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) anunciou que a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a responsável pela condução do processo seletivo, que ofertará 160 vagas efetivas.

Edital em Breve

Embora o contrato com a FGV ainda não tenha sido confirmado, a expectativa é que nos próximos dias os preparativos avancem e o edital seja divulgado em breve. A Saeb informou que o anúncio oficial será feito assim que todos os detalhes estiverem alinhados.

Em novembro, uma comissão foi formada para auxiliar no processo de escolha da banca e colaborar nos preparativos e andamento do concurso. Diante disso, essa iniciativa reforça o comprometimento do governo do estado com a transparência e eficiência do processo seletivo. Veja mais sobre o concurso ADAB.

160 Vagas em Diferentes Especialidades



O concurso Adab BA terá como foco o provimento de cargos de fiscal estadual agropecuário e técnico em fiscalização agropecuária. Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas para o cargo de fiscal agropecuário e 40 vagas para o cargo de técnico em fiscalização agropecuária.

Agrônomo: 40 vagas;

Médico Veterinário: 80 vagas;

Técnico em Fiscalização Agropecuária: 40 vagas

Requisitos e Salários concurso Adab

Embora a notícia do concurso público tenha gerado grande entusiasmo entre os servidores e potenciais candidatos, detalhes cruciais, como requisitos para os cargos e salários, permanecem pendentes. Essas informações essenciais serão confirmadas somente com a publicação do edital, que está prevista para ocorrer em breve.

O diretor-geral da Adab, Paulo Sergio Luz, expressou sua satisfação com o anúncio, destacando o impacto positivo na instituição e reconhecendo o esforço do governador em atender a uma demanda tão esperada. A expectativa é que, com a efetivação do concurso, novos profissionais possam contribuir para o trabalho já notável realizado pela Adab em prol da agropecuária no estado.

À medida que o edital for divulgado, os interessados terão acesso às informações detalhadas sobre os requisitos para cada cargo, a estrutura do processo seletivo, bem como os salários oferecidos. Esse documento será essencial para orientar os candidatos em sua preparação e possibilitar uma participação efetiva no concurso da Adab BA.

24 Anos sem Novo Concurso Adab BA

O anúncio do novo concurso da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab BA) ganha ainda mais relevância ao considerarmos o significativo hiato desde a última seleção de efetivos. O último concurso ocorreu em 2000, há 24 anos, marcando uma era sem oportunidades regulares para ingresso na instituição.

Na ocasião, a seleção visava o preenchimento de 222 vagas distribuídas entre os cargos de técnico em defesa agropecuária, com 155 vagas, e agente de defesa agropecuária, com 67 vagas. O processo seletivo abrangeu diversas etapas, incluindo provas objetivas, exame médico, avaliação psicológica, curso de formação profissional e prova de títulos, dependendo do cargo.

Os candidatos aprovados tiveram a oportunidade de integrar as unidades da Adab em diferentes cidades, contribuindo para a defesa agropecuária em localidades estratégicas, como Barreiras, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Juazeiro, Miguel Calmon, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Maria da Vitória e Teixeira de Freitas.

O novo concurso Adab, portanto, representa não apenas a abertura de novas oportunidades para profissionais interessados na área agropecuária, mas também um marco na retomada dos concursos regulares na Adab BA após um longo intervalo sem editais.