Concurso ADAPAR: inscrições abertas e salários de quase R$ 5 MIL; Não perca!

Provas do concurso ADAPAR são em março

O concurso ADAPAR é uma chance para quem deeja entrar no mercado de trabalho e mudar de vida. Sem contar que os salários são de quase R$ 5 mil.

Ficou interessado? Veja.

Concurso ADAPAR

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) acaba de lançar um convite para quem busca trilhar novos rumos na carreira pública. Com sete vagas destinadas ao cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, o concurso apresenta uma oportunidade empolgante para aqueles que desejam se dedicar a uma causa tão crucial quanto a qualidade agropecuária do estado.

Detalhes das Vagas concurso ADAPAR

05 vagas para a Ampla Concorrência;

01 vaga reservada a Afrodescendentes;

01 vaga destinada a Pessoas com Deficiência.

Requisitos Necessários

Os candidatos do concurso ADAPAR devem apresentar formação técnica, com título de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária, além de registro profissional no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA). Um diferencial importante é a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior, sem restrições, em situação regular no Departamento de Trânsito (DETRAN).



Fases do concurso ADAPAR

Prova Objetiva: Agendada para o dia 17 de março, a prova terá 50 questões, distribuídas entre 20 de Conhecimentos Gerais e 30 de Conhecimentos Específicos. O candidato terá 3 horas para concluir o exame.

Avaliação Médica: Etapa eliminatória, visa assegurar a aptidão física dos concorrentes.

Vagas

O edital do Concurso ADAPAR reserva sete vagas para o cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, com ênfase na função de Técnico Agrícola/Agropecuário. A distribuição dessas vagas é feita de maneira a garantir a inclusão, com uma atenção especial às cotas, refletindo o compromisso com a diversidade e igualdade de oportunidades:

Ampla Concorrência (AC): 05 vagas

05 vagas Negros (PcD): 01 vaga

01 vaga Pessoas com Deficiência (PcD): 01 vaga

Os selecionados do concurso ADAPAR terão a responsabilidade de desempenhar atividades em diversos contextos, tais como estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e agropecuários. Suas funções incluirão apoiar tecnicamente, logisticamente e administrativamente a execução dos programas da ADAPAR. Além disso, suas tarefas envolverão:

Realizar cadastros;

Conter e vacinar animais;

Capturar morcegos;

Inspecionar documentos e veículos que transportam animais, vegetais e produtos de interesse da fiscalização do trânsito agropecuário;

Desinterditar produtos;

Dar destinação a produtos apreendidos;

Realizar diagnósticos e vistorias;

Auxiliar na coleta de amostras de interesse da defesa agropecuária;

Levantar, analisar, processar, interpretar e atualizar dados, informações e indicadores;

Elaborar relatórios técnicos e administrativos, entre outras atribuições fundamentais.

Etapa de Prova Objetiva no Concurso ADAPAR

A etapa crucial do Concurso ADAPAR, a Prova Objetiva, está programada para ser realizada em diversas cidades do Paraná, abrangendo Cascavel, Curitiba, Londrina, Guarapuava, Pato Branco e Paranavaí. Esta fase, com duração de 3 horas, será composta por 50 questões, distribuídas entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Composição da Prova

Pontuação Total: A prova será avaliada em uma escala de 0 a 50 pontos.

Distribuição de Pontos: Cada questão terá peso de 1 ponto.

Conhecimentos Gerais: Das 50 questões, 20 serão destinadas a Conhecimentos Gerais.

Conhecimentos Específicos: As 30 questões restantes serão focadas em Conhecimentos Específicos.

Critérios de Aprovação

Para ser aprovado nesta etapa desafiadora, o candidato precisa cumprir critérios rigorosos. São eles:

Conhecimentos Gerais: O candidato deve acertar no mínimo 08 questões, distribuídas da seguinte forma: Pelo menos 03 questões de Língua Portuguesa; Pelo menos 02 questões de Raciocínio Lógico; Pelo menos 03 questões de Legislação.

Conhecimentos Específicos: Acerto mínimo de 15 questões.

Pontuação Total: O candidato deve alcançar no mínimo 23 pontos do total da Prova Objetiva.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Instituto AOCP no período de 18 de janeiro a 19 de fevereiro. Para garantir a participação, o custo da inscrição é de R$ 90,00.

Detalhes da Vaga