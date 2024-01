Concurso ADAPAR: saiu EDITAL com salários de quase R$ 5 MIL

Provas do concurso ADAPAR serão em março

O concurso ADAPAR- Agência de Defesa Agropecuário do Paraná – foi liberado com salários de quase R$ 5 mil.

Portanto, esta é uma boa chance para quem deseja realizar um concurso público.

Sobre o concurso ADAPAR

O mais recente concurso promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está aberto e oferece oportunidades para o cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária.

Para concorrer a estas posições, os candidatos devem possuir formação técnica, sendo exigido o ensino médio profissionalizante com título de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária, além do Registro Profissional regular no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA). Adicionalmente, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, sem restrições, mantendo-a regularizada junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN).

O edital disponibiliza sete vagas para o cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, com ênfase na função de Técnico Agrícola/Agropecuária. A distribuição das vagas contempla cinco para ampla concorrência, uma para candidatos negros e uma para pessoas com deficiência (PcD).

Salário e benefício do concurso ADAPAR

O salário para a posição é de R$ 4.919,24, com uma carga horária de 40 horas semanais. As atribuições do cargo incluem a execução de atividades em diversos estabelecimentos, tais como industriais, comerciais, de serviços e agropecuários.



Funções

O profissional será responsável por apoiar tecnicamente, logisticamente e administrativamente a execução das atividades dos programas da ADAPAR, realizando cadastros, contenção e vacinação de animais, captura de morcegos, inspeção de documentos e veículos que transportam animais, vegetais e produtos sujeitos à fiscalização do trânsito agropecuário, entre outras responsabilidades.

Além disso, os candidatos selecionados terão que desempenhar tarefas como desinterdição de produtos, destinação de produtos apreendidos, realização de diagnósticos e vistorias, auxílio na coleta de amostras relacionadas à defesa agropecuária, e a elaboração de relatórios técnicos e administrativos.

Essas são apenas algumas das atribuições previstas para a função, que abrange uma série de atividades essenciais para a promoção e garantia da segurança no setor agropecuário.

Fases e critérios

A fase eliminatória e classificatória do processo seletivo consistirá em duas etapas: a Prova Objetiva e a Avaliação Médica. A Prova Objetiva será realizada nas cidades de Cascavel/PR, Curitiba/PR, Londrina/PR, Guarapuava/PR, Pato Branco/PR e Paranavaí/PR, com duração de 3 horas.

Composta por 50 questões, a Prova Objetiva atribuirá 1 ponto para cada resposta correta. Dessas questões, 20 abordarão Conhecimentos Gerais e 30 serão relacionadas a Conhecimentos Específicos. A pontuação total da prova varia de 0 a 50 pontos. Será considerado aprovado nesta etapa o candidato que cumprir simultaneamente os seguintes requisitos:

a) Acertar no mínimo 8 questões de Conhecimentos Gerais, distribuídas conforme os seguintes critérios: I) No mínimo, 3 questões de Língua Portuguesa; II) No mínimo, 2 questões de Raciocínio Lógico; III) No mínimo, 3 questões de Legislação;

b) Acertar no mínimo 15 questões de Conhecimentos Específicos;

c) Obter no mínimo 23 pontos no total da Prova Objetiva.

Como se inscrever

O Instituto AOCP será responsável pela organização do processo seletivo, e os interessados poderão efetuar suas inscrições no período compreendido entre 18 de janeiro e 19 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00

ADAPAR

Confira algumas funções do órgão: