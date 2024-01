Concurso ANAC encerra HOJE as inscrições! 70 vagas com inicias de R$ 16 mil

Edital do concurso ANAC prevê vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil.

Ainda dá tempo de se inscrever para o concurso ANAC. O prazo de inscrições termina nesta quinta-feira, 04 de janeiro, às 18h.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do Cebraspe, banca organizadora.

O prazo para solicitar a isenção da taxa também continua aberto e segue disponível aos interessados até o último momento do prazo de inscrições.

Vale ressaltar que o concurso visa contratação de profissionais com nível superior para a carreira de Especialista em Regulação de Aviação Civil.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Agência Nacional de Aviação (ANAC). Ao todo, são oferecidas 70 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por especialidade a seguir:



Especialista em Regulação de Aviação Civil

Área 1 – 25 vagas – destinada a candidatos com diploma de nível superior em qualquer área de formação; licença, emitida ou convalidada pela Anac, de piloto comercial de avião, de helicóptero ou de linha aérea de avião ou de helicóptero; pelo menos um ano de habilitação de piloto vigente (válida); e Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª classe (válido);

Área 2 – 25 vagas – destinada a candidatos que possuam nível superior em Engenharia;

Área 3 – 20 vagas – destinada a candidatos que possuem nível superior em qualquer área.

O salário oferecido pela ANAC é de R$ 16.413,35 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de vale alimentação no valor de R$ 658.

Os candidatos aprovados irão atuar no Distrito Federal ou em São Paulo.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além dos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da ANAC têm até às 18h desta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 160,00.

Os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico ou que são doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe até o dia 4 de janeiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a ANAC contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para.

de caráter eliminatório e classificatório para. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Curso de formação de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 3 de março de 2024. As provas serão aplicadas em todas as 26 capitais, além do Distrito Federal.

Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões do tipo “certo ou errado”. Desse total, 50 questões são de Conhecimentos Básicos (Língua Inglesa, Noções de Direito Administrativo, Ética no Serviço Público, Direitos Humanos, Tecnologia da Informação e Legislação do Sistema de Aviação Civil) e outras 70 questões sobre Conhecimentos Específicos dentro da área a qual o candidato concorre.

Já a prova discursiva contará com a resolução de uma situação-problema com o tema de gerenciamento de segurança operacional que deve ser respondida em até 45 linhas.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.