Concurso ANATEL abre INSCRIÇÕES com salários de R$ 16 MIL

O concurso Anatel anuncia o total de 50 vagas

O concurso Anatel anuncia que as inscrições estão abertas com várias oportunidades para mudar de vida. Os salários são excelentes.

Veja aqui mais detalhes.

Concurso Anatel

O aguardado edital do Concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (19), abrindo caminho para a seleção de profissionais qualificados na área. O certame oferece um total de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, proporcionando uma remuneração inicial atrativa, chegando a até R$ 16.413,35.

Distribuição de Vagas por Especialidade

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Ciências Contábeis): 3 vagas;

3 vagas; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Ciências de Dados): 15 vagas;

15 vagas; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Direito): 8 vagas;

8 vagas; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Economia): 4 vagas;

4 vagas; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Engenharia): 10 vagas;

10 vagas; Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Geral): 10 vagas.

Remuneração e Carga Horária

Os aprovados no Concurso Anatel terão uma remuneração mensal inicial de R$ 16.413,35, para uma carga horária de 40 horas semanais. Ao progredir na carreira, a remuneração pode atingir o valor de R$ 22.929,74.



Você também pode gostar:

O concurso Anatel visa atrair profissionais especializados em diversas áreas para fortalecer a atuação da Anatel na regulação dos serviços públicos de telecomunicações. Os candidatos terão a oportunidade de concorrer em diferentes especialidades, contribuindo para a diversidade de conhecimentos na agência.

Oportunidades para Especialistas em Regulação de Telecomunicações

O edital do Concurso Anatel, divulgado no Diário Oficial nesta sexta-feira (19), desperta o interesse de profissionais almejando integrar a Agência Nacional de Telecomunicações. Com 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações e uma remuneração inicial de R$ 16.413,35, o certame se apresenta como uma promissora porta de entrada para a carreira pública.

Etapas do concurso Anatel

Veja todas as etapas:

Primeira Etapa:

Provas Objetivas e Discursivas: Caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação de Títulos: Caráter classificatório.



Segunda Etapa:

Curso de Formação: Caráter eliminatório e classificatório.



Detalhes sobre as Provas concurso Anatel

Prova Objetiva:

A prova objetiva, composta por 120 pontos, apresenta 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos, todas com julgamento CERTO ou ERRADO.

Critérios de Correção da Prova Objetiva:

1,00 ponto para respostas em concordância com o gabarito oficial.

1,00 ponto negativo para respostas em discordância com o gabarito oficial.

0,00 ponto para não marcação ou marcação dupla (C e E).

Reprovação nas Provas Objetivas e Eliminação:

Nota inferior a 10,00 pontos em conhecimentos básicos.

Nota inferior a 21,00 pontos em conhecimentos específicos.

Nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova Discursiva:

Valendo 30,00 pontos.

Duas questões discursivas, uma sobre conhecimentos específicos e outra sobre telecomunicações, conectividade e comunicações digitais.

Observações Importantes:

Correção das provas discursivas apenas para os melhores pontuadores da fase anterior.

Segunda Etapa e Curso de Formação

A segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, compreende um curso de formação. Este estágio visa aprimorar os conhecimentos dos aprovados, preparando-os para os desafios específicos da atuação na Anatel.

Avaliação de Títulos: Valorizando a Especialização dos Candidatos

Uma etapa crucial no Concurso Anatel é a “Avaliação de Títulos”, que reconhece e pontua as especializações dos candidatos, incluindo mestrado, doutorado e demais formações acadêmicas relevantes. Esta fase visa a valorização do conhecimento aprofundado dos participantes, oferecendo até 10,00 pontos, mesmo que a soma dos valores dos títulos enviados ultrapasse esse limite.

Curso de Formação: Preparando os Futuros Especialistas

O curso de formação no âmbito do Concurso Anatel, de natureza eliminatória e classificatória, é uma etapa crucial que visa aprimorar os conhecimentos dos candidatos aprovados, preparando-os de maneira abrangente para os desafios específicos da atuação na Agência Nacional de Telecomunicações.

Estrutura do Curso: Teoria e Carga Horária

O curso será ministrado em turmas, com uma carga horária total de 140 horas. Durante esse período, os participantes terão acesso a aulas teóricas, contribuindo para a construção de uma base sólida de conhecimento. É importante destacar que as aulas serão conduzidas dentro do horário comercial de trabalho, garantindo a compatibilidade com outras obrigações profissionais.

Avaliação do Curso: Prova Objetiva e Conteúdo Teórico

A avaliação do curso de formação será realizada por meio de uma prova objetiva, composta por 80 itens de julgamento certo ou errado. Essa etapa visa testar o domínio dos conteúdos ministrados ao longo do curso, garantindo que os futuros especialistas estejam devidamente preparados para os desafios práticos e teóricos da carreira na Anatel.

Como se inscrever no concurso Anatel

Os interessados poderão se inscrever entre 26 de janeiro a 26 de fevereiro, mediante a taxa de participação de R$ 130,00 pelo portal Cebraspe.