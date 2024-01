Concurso ANTAQ: inscrições abertas! Iniciais de R$ 16.413,35

Edital do concurso da Agência Nacional de Transportes Aquaviários oferta vagas para especialistas.

As inscrições para o concurso da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (ANTAQ) já estão abertas.

O edital do certame integra o Concurso Nacional Unificado, portanto, os interessados tem até o dia 09 de fevereiro para realizar a candidatura diretamente pelo portal Gov.Br.

Ao todo, o órgão oferece 30 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços.

As vagas estão dentro do bloco 6, Setor Econômico e Regulação.

O CNU oferta mais de 6 mil vagas em 21 órgãos e ministérios, como o IBGE e o MGI.

Confira mais informações a seguir:

Quais são as vagas do concurso ANTAQ?

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários oferece 30 vagas para contratação imediata e efetiva dentro do Concurso Nacional Unificado.



As vagas são destinadas a candidatos com nível superior completo em qualquer área do conhecimento e integram o bloco temático de número 6, destinado ao setor econômico e de regulação.

Bloco 6 – Setores Econômicos e de Regulação

Especialista em Regulação de Serviços – Qualquer área de formação – 30 vagas.

Clique aqui para conferir o edital do concurso ANTAQ.

Qual o salário dos aprovados no concurso ANTAQ?

O salário inicial dos aprovados no concurso ANTAQ é de R$ 16.413,35, além do vale alimentação no valor de R$ 658.

Como se inscrever para o Concurso ANTAQ?

As inscrições para o concurso ANTAQ serão recebidas até o dia 09 de fevereiro, unicamente por meio do portal Gov.Br, onde as inscrições para o CNU estão centralizadas.

Os candidatos deverão criar conta no sistema informando o CPF e seguindo as orientações. O cadastro pode ser realizado tanto pelo site, quanto pelo aplicativo Gov.Br.

Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma Gov.br (ouro, prata ou bronze).

“Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. No momento da inscrição, o candidato fará a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos”, esclarece o governo federal.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para as vagas de níveis médio e R$ 90 para as vagas de nível superior.

Vale destacar que com apenas uma taxa de inscrição o candidato pode concorrer a mais de uma vaga, desde que do mesmo bloco. Nesse caso, o candidato deverá classificar as vagas por ordem de preferência.

Terão direito a isenção da taxa os candidatos que:

Integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);

Aqueles que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni);

Doadores de medula óssea.

A solicitação de isenção deve ser solicitada até o dia 26 de janeiro.

Como serão as provas do Concurso ANTAQ?

As provas do concurso ANTAQ serão realizadas dentro do CNU, portanto, seguirão o mesmo cronograma e conteúdo programático.

A prova objetiva, comum para todos, será realizada na data prevista de 05 de maio de 2024.

Nesse mesmo dia, serão realizadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos inscritos, independentemente do cargo escolhido, além de provas de conhecimentos específicos e prova dissertativa que irão variar de acordo com cada área.

Após a primeira fase, os candidatos poderão ainda ser submetidos (a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas) a etapas de avaliação de títulos, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.

Para realizar a classificação final dos candidatos, a banca irá medir o desempenho de cada candidato na prova, além de considerar também a ordem de preferência para os cargos que o candidato apontou no momento da inscrição.

As provas serão aplicadas em dois turnos, conforme segue:

Matutino (2h30 de prova)

nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco.

provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Vespertino (3h30 de prova):

nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões). nível médio: provas objetivas (40 questões).

Confira a seguir as demais datas do CNU:

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Onde as provas serão aplicadas?

Os candidatos ao concurso ANTAQ poderão escolher entre as seguintes cidades para realizar a prova:

Lista de cidades que receberam as provas do CNU

Região Norte

Acre

Cruzeiro do Sul;

Rio Branco.

Amazonas

Coari;

Itacoatiara;

Lábrea;

Manaus;

Manicoré;

Parintins;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga;

Tefé.

Amapá

Laranjal do Jari;

Macapá.

Pará

Altamira;

Ananindeua;

Belém;

Bragança;

Breves;

Cametá;

Itaituba;

Marabá;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Paragominas;

Parauapebas;

Redenção;

Santana do Araguaia;

Santarém;

São Félix do Xingu;

Tucuruí.

Rondônia

Ariquemes;

Ji-Paraná;

Porto Velho.

Roraima

Boa Vista; e

Rorainópolis.

Tocantins

Região Nordeste

Alagoas

Bahia

Barreiras;

Bom Jesus da Lapa;

Brumado;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Jacobina;

Camaçari;

Lauro de Freitas;

Jequié;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Salvador;

Teixeira de Freitas;

Vitória da Conquista.

Ceará

Crateús;

Fortaleza;

Iguatu;

Caucaia;

Maracanau;

Juazeiro do Norte;

Quixadá.

Maranhão

Bacabal;

Balsas;

Caxias;

Chapadinha;

Imperatriz;

Pinheiro;

Presidente Dutra;

Santa Inês;

São Luís.

Paraíba

Campina Grande;

João Pessoa;

Patos.

Pernambuco

Caruaru;

Garanhuns;

Petrolina;

Jaboatão dos Guararapes;

Olinda;

Recife;

Serra Talhada.

Piauí

Bom Jesus;

Corrente;

Floriano;

Parnaíba;

Picos;

São Raimundo Nonato.

Rio Grande do Norte

Caicó;

Parnamirim;

Mossoró.

Região Centro Oeste

Distrito Federal

Goiás

Catalão;

Goianésia;

Goiânia;

Iporá;

Itumbiara;

Aparecida de Goiânia;

Mineiros;

Porangatu;

Rio Verde.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande;

Corumbá;

Dourados; e

Três Lagoas.

Mato Grosso

Alta Floresta;

Barra do Garças;

Cáceres;

Cuiabá;

Rondonópolis;

Várzea Grande;

Sinop;

Tangará da Serra.

Região Sudeste

Espírito Santo

Cachoeira do Itapemirim;

Colatina;

Serra Velha;

Vila Velha;

São Mateus;

Vitória.

São Paulo

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Itapeva;

Marília;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

São José do Rio Preto;

Hortolândia;

Jacareí;

Mauá;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Santos;

Paulínia;

Santo André;

São Bernardo do Campo;

São Caetano do Sul;

Taboão da Serra;

Caçapava;

Guarulhos;

Valinhos;

Vinhedo;

São José dos Campos;

São Paulo.

Minas Gerais

Almenara;

Araçuaí;

Araxá;

Belo Horizonte;

Curvelo;

Betim;

Contagem;

Diamantina;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Ituiutaba;

Janaúba;

Januária;

Juiz de Fora;

Lavras;

Montes Claros;

Muriaé;

Paracatu;

Passos;

Patos de Minas;

Pirapora;

Pouso Alegre;

Teófilo Otoni;

Uberaba;

Uberlândia.

Rio de Janeiro

Cabo Frio;

Campos dos Goytacazes;

Belford Roxo;

Duque de Caxias;

Niterói;

Nova Iguaçu;

São Gonçalo;

Petropolis;

São João de Meriti;

Rio de Janeiro;

Volta Redonda.

Região Sul

Paraná

Cascavel;

Curitiba;

Guarapuava;

Londrina;

São José dos Pinhais;

Maringá;

Paranaguá;

Ponta Grossa.

Rio Grande do Sul

Bagé;

Caxias do Sul;

Passo Fundo;

Pelotas;

Porto Alegre;

Santa Cruz do Sul;

Santa Maria;

Farroupilha;

Santo Ângelo.

Santa Catarina

Caçador;

Chapecó;

Criciúma;

Blumenau;

São José;

Florianópolis;

Joinville.

O que é o ENEM dos concursos?

Proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Nacional Unificado, apelidado de ENEM dos concursos, foi lançando em setembro deste ano e consiste, basicamente, em uma seleção onde os candidatos podem se inscrever e concorrer a diferentes vagas pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A seleção unificada ainda tem como diferencial o modo de aplicação das provas. De acordo com o Governo Federal, o exame será aplicado a nível nacional, em 220 cidades, seguindo moldes parecidos ao do ENEM, por isso o nome.

O principal objetivo do Concurso Nacional Unificado é centralizar os diferentes concursos autorizados neste ano e agilizar o processo de seleção dos novos servidores em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

O governo ainda pontua outros objetivos importantes do ENEM dos concursos:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Quais são as vagas do Concurso Nacional?

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 520 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas;

Candidatos aprovados poderão ser nomeados em até três meses

O Governo Federal deseja que os candidatos aprovados no CNU sejam convocados para posse em até três meses após a divulgação dos resultados finais.

De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação, José Celso Cardoso, a ideia é que essa se torne a regra para os concursos realizados no Brasil.

“Teríamos uma espécie de banco de candidatos pré-aprovados, que já teriam prestado a seleção e estariam aptos a assumir os cargos. Nesse caso, a seleção seria mais rápida e em três meses teríamos pessoas trabalhando”, explicou o secretário.

Atualmente, o prazo entre a aprovação do candidato até a nomeação é de aproximadamente um ano, já que o processo para a posse é caro e trabalhoso, envolvendo a abertura de processo e definição de orçamento, o que não acontecerá no novo modelo proposto pelo governo federal.

“No caso dos cargos que não têm cursos de formação, os aprovados poderão ser nomeados no mês subsequente à divulgação de resultados. Entretanto, reiteramos que essa é uma decisão dos órgãos”, reiterou o ministério.

Sob a organização da Fundação Cesgranrio, o CNU terá a nomeação dos candidatos, segundo o cronograma do concurso, programada para agosto, mas, conforme explicou o secretário, apenas para os cargos que não exigem curso de formação. Para esses casos, a convocação está prevista para agosto de 2024.