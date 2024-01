Concurso Apex: saiu edital com salários de R$9.485,62; Inscreva-se!

As vagas do concurso Apex são para nível superior

O concurso Apex –Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil – anuncia que o edital foi liberado.

Os salários são excelentes. Saiba tudo deste concurso com grandes oportunidades.

Sobre o concurso Apex

O edital do concurso público para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil (Apex Brasil) foi recentemente divulgado, oferecendo 15 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para o cargo de analista, com exigência de formação de nível superior.

As 15 oportunidades disponíveis no concurso Apex Brasil estão distribuídas entre as seguintes especialidades de analista:

Perfil 1: Aquisições de Jurídico Vagas: Cadastro reserva Requisitos: Nível superior em Direito, inscrição na OAB, experiência mínima de seis meses na advocacia, e proficiência em língua inglesa (nível avançado), a ser comprovada na prova objetiva.

Perfil 2: Infraestrutura e Patrimônio Vagas: Duas imediatas e cadastro reserva Requisitos: Nível superior em qualquer área, experiência mínima de seis meses em gestão administrativa e/ou gestão de recursos materiais e/ou gestão de inventário e ativos e/ou gestão de sustentabilidade corporativa.

Perfil 3: Negócios Internacionais Vagas: Nove imediatas e cadastro reserva Requisitos: Nível superior em qualquer área, experiência mínima de seis meses em Comércio Exterior, investimentos estrangeiros, negócios internacionais, e proficiência em língua inglesa (nível avançado), a ser comprovada na prova discursiva e oral.

Perfil 4: Operações e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação – Especialidade de Infraestrutura Vagas: Uma vaga imediata e cadastro reserva Requisitos: Nível superior em qualquer área, experiência mínima de seis meses em projetos, operação, gestão e/ou governança de infraestrutura e serviços de TIC, e/ou em implementação de redes fixas e móveis, serviços em nuvem ou ITL. Proficiência intermediária em língua inglesa, a ser comprovada na prova objetiva.

Perfil 5: Operações e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação – Especialidade de Segurança da Informação Vagas: Duas imediatas e cadastro reserva Requisitos: Diploma de nível superior em qualquer área, experiência mínima de seis meses em projetos de segurança da informação e/ou gestão de riscos e/ou segurança cibernética ofensiva e defensiva. Proficiência intermediária em língua inglesa, a ser comprovada na prova objetiva.

Perfil 6: Processos Contábeis Vagas: Uma imediata e cadastro reserva Requisitos: Diploma de nível superior em Ciências Contábeis, inscrição ativa e definitiva no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).



Salários concurso Apex

O aprovado no concurso Apex ingressará na Apex Brasil com salário inicial de R$9.485,62, além de benefícios como auxílio-creche/babá, auxílio-educação, auxílio-idioma, seguro de vida, plano de assistência odontológica, seguro saúde, auxílio-alimentação/refeição, vale-transporte, auxílio-enfermidade, saúde ocupacional, plano de previdência complementar, auxílio a filho com deficiência e outras licenças, conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).



Provas

A avaliação dos candidatos no concurso Apex Brasil ocorrerá em três etapas:

Prova objetiva e discursiva;

Comprovação de requisitos e avaliação de títulos e experiência profissional;

Avaliação oral por competências.

As provas objetivas, marcadas para 10 de março de 2024, consistirão em 60 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, todas de múltipla escolha. Cada questão valerá um ponto, totalizando 60 pontos.

Regras de reprovação do concurso Apex

Será considerado reprovado no concurso Apex o candidato que:

a) Obtiver nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos (P1); b) Obtiver nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos (P2).

A prova discursiva, avaliada em 20 pontos, consistirá em:

a) Para os perfis que exigem língua inglesa como requisito: elaboração de 2 textos dissertativos, um em língua portuguesa e outro em língua inglesa, ambos com no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, valendo 10,00 pontos cada. b) Para os perfis que não exigem língua inglesa como requisito: elaboração de 2 textos dissertativos em língua portuguesa, cada um com no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, valendo 10,00 pontos cada.

A nota da prova discursiva será a soma dos pontos obtidos nos dois textos. Será considerado aprovado o candidato que alcançar, no mínimo, 10 pontos nesta etapa.

Como se inscrever

Os interessados no concurso Apex poderão se inscrever no portal do Cebraspe, organizador da seleção, entre os dias 16 de janeiro a 1º de fevereiro. O valor da taxa é de R$82,57.