Concurso BACEN: como se inscrever? 300 vagas com iniciais de R$ 20 mil

Edital do concurso Bacen anuncia concurso com 300 vagas para analistas.

As inscrições para o concurso Bacen já estão abertas. Os interessados em concorrer a uma das vagas podem realizar a candidatura diretamente pelo site da banca responsável pela organização do concurso público, o Cebraspe.

Para se inscrever, o candidato precisa acessar a área do candidato no site da banca e proceder com as instruções.

Ao final da inscrição será gerado um boleto com o valor de R$ 150 referente a taxa que deve ser paga pelo candidato.

No entanto, os candidatos que se enquadram nos requisitos do edital podem solicitar a isenção da taxa até o dia 20 de fevereiro, último dia do prazo de inscrição.

Lembrando que vagas contemplam candidatos com nível superior para o cargo de analista.

Quais são as vagas?

Ao todo, o Banco Central (Bacen) oferece 300 vagas. Desse total, 100 são para contratação imediata, enquanto as outras 200 vagas são para formação de cadastro reserva.



Confira a disponibilidade de vagas por especialidades a seguir:

Especialidades e vagas

Analista – área de Economia e Finanças – 50 vagas imediatas;

Analista – área de Tecnologia da Informação – 50 imediatas.

O salário oferecido pelo Bacen é de R$20.924,80 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos aprovados ainda tem direito a vale alimentação no valor de R$ 658.

No final da carreira, o salário do Bacen pode chegar a R$ 29.832,94.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior completo para a vaga que deseja, além dos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do Bacen têm até o dia 20 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe até o dia 20 de fevereiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o Bacen contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Sindicância de vida pregressa de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Programa de capacitação (Procap) de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 19 de maio de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 20 questões do tipo “certo ou errado”.

Para o cargo de analista na área de TI serão cobrados os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa – 25 questões;

Noções de Lógica e Estatística – 10 questões;

Direito Administrativo – 5 questões;

Fundamentos de microeconomia e macroeconomia – 10 questões;

Ciência de Dados – 14 questões;

Segurança da Informação – 7 questões;

Engenharia de Software – 24 questões;

Infraestrutura em TI – 17 questões;

Banco de Dados – 4 questões;

Gestão em TI – 4 questões.

Já para o cargo de analista na área de economia e finanças, a prova objetiva contará com os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa – 25 questões;

Noções de Lógica e Estatística – 10 questões;

Direito Administrativo – 5 questões;

Fundamentos de microeconomia e macroeconomia – 10 questões;

Macroeconomia – 18 questões;

Microeconomia – 10 questões;

Finanças – 18 questões;

Estatística e Econometria – 12 questões;

Contabilidade de instituições financeiras padrão COSIF – 12 questões.

O candidato será reprovado caso se enquadre em um dos itens a seguir:

obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P 1 ;

obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P 2 ;

obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.