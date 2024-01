Concurso BACEN confirma provas em todas as capitais; edital nos próximos dias

O novo concurso do Banco Central já tem banca definida e trará vagas para o cargo de especialista com salários previstos de até R$ 20 mil

Vai prestar o concurso Bacen? Então uma novidade importante para anotar na agenda: a banca responsável pelo certame, o Cebraspe, confirmou que as provas serão aplicadas em todas as capitais, além do Distrito Federal.

Com isso, o número de interessados em uma das vagas deve aumentar consideravelmente.

Vale lembrar que o edital está previsto para ser publicado até o dia 15 de janeiro, ou seja, dentro dos próximos dias.

Como serão as provas do concurso BACEN?

O cronograma previsto pelo órgão prevê a realização das provas entre os meses de abril e maio de 2024. Já a realização do Programa de Capacitação (ProCap) deve ocorrer entre os meses de setembro e outubro.

A admissão dos aprovados, no entanto, está prevista para acontecer somente em fevereiro ou março de 2025.

Os candidatos inscritos para as vagas de analista, único cargo a ser ofertado neste certame, serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Avaliação de títulos;

Programa de Capacitação.



A prova objetiva será composta por 120 questões do tipo “certo ou errado”, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Na parte de conhecimentos básicos serão cobrados os seguintes conteúdos:

LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação e correspondências oficiais: Manual de Redação da Presidência da República.

LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa. 2 Gramática para a compreensão de conteúdos semânticos.

RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples e compostas. 3.2 Tabelas verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas lógicos. 4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

A prova discursiva, por sua vez, será composta de uma análise de situação problema que deve obedecer aos seguintes critérios:

Apresentação e a estrutura textuais;

Desenvolvimento do tema;

Avaliação do domínio da modalidade escrita.

Os candidatos ainda serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Perícia médica, de caráter unicamente eliminatório, dos candidatos que se declararem com deficiência;

Procedimento de verificação, de caráter unicamente eliminatório, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros;

Recepção de documentação para a Sindicância de Vida Pregressa; e

Avaliação de títulos.

Quais serão as vagas do concurso BACEN?

Ao todo, o novo concurso BACEN contará com 100 vagas para a carreira de analista com nível superior completo em qualquer área de formação, dividida entre as seguintes especialidades:

50 para a área de Tecnologia da Informação;

50 para as demais áreas relacionadas à Economia e Finanças.

O salário previsto para os aprovados é de R$ 20.924,80, contudo, o salário ao final da carreira, poderá chegar a R$ 29.832,94. Além da remuneração mensal, o servidor ainda tem direito a auxilio alimentação no valor de R$ 658.

Último concurso BACEN já tem dez anos

Sem concurso público há dez anos, o Banco Central do Brasil (BCB / Bacen) sofre com a defasagem de servidores, remunerações defasadas e a consequente desvalorização das carreiras do órgão.

O alerta foi feito pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (SINAL) que, além dos problemas mencionados acima, ainda destaca a evasão de mão de obra altamente qualificada, o que contribui para erros e a má gestão interna do órgão.

No inicio de janeiro deste ano, por exemplo, foi relatado um erro interno sobre a criação de novos códigos de operações cambiais. Para o sindicato, o ocorrido é fruto da falta de pessoal e à defasagem salarial que desmotiva os servidores.

“Já são dez anos sem qualquer concurso público e com remunerações defasadas e assimetrias injustificáveis, o que agrava o risco de RH e implica a piora significativa do clima organizacional, impactando diretamente na rotina laboral do órgão”, afirmou o sindicato, em nota.

De acordo com dados fornecidos pelo Bacen existem 3.071 cargos vagos na autarquia federal.

Desse total, 2.493 cargos vagos para analistas, 142 para procuradores e 436 para técnicos.