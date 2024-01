Concurso BNB: 500 vagas! Banca anuncia página para novo edital

Veja detalhes do concurso BNB

O concurso BNB- Banco do Nordete- é um dos editais mais aguardados pelos concurseiros. Muita gente quer saber quando o certame será liberado.

Veja tudo aqui.

Concurso BNB

A Cesgranrio, renomada organizadora de concursos, recentemente inaugurou uma seção exclusiva em seu portal destinada à publicação do edital do Concurso BNB (Banco do Nordeste).

Uma importante ação, levando em conta a expectativa para liberação do certame.

Quantitativo de Vagas

Em dezembro de 2023, o Banco do Nordeste revelou seu quantitativo de pessoal próprio, surpreendendo ao fixar o número de 7.189 vagas para o seu quadro de colaboradores.

Um leque diversificado de oportunidades, contemplando desde os efetivos admitidos por concurso público até os contratados temporários.



Categorias e Distribuição do concurso BNB

A distribuição das vagas do concurso BNB abrange uma gama heterogênea de categorias, incluindo os efetivos admitidos sem concurso antes de 5.10.1988, ocupantes de cargos comissionados, colaboradores cedidos para outros órgãos, anistiados, readmitidos, contratados temporários, entre outros, conforme determinações específicas.

Nesse mesmo período, a autorização para o edital do Concurso BNB foi anunciada, elevando as expectativas dos concorrentes. Este certame, gerenciado pela Cesgranrio, propõe 500 vagas distribuídas entre duas carreiras promissoras:

Analista Bancário (nível médio): 410 vagas; e

410 vagas; e Especialista Técnico em TI (nível superior): 90 vagas.

Após o contrato do concurso BNB com a banca, os candidatos serão submetidos a diversas etapas, incluindo provas objetivas e procedimentos admissionais. A prova objetiva, por sua vez, contemplará disciplinas essenciais como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo, e Conhecimentos Bancários.

Locais de Aplicação das Provas

As provas objetivas serão aplicadas em diversas localidades estratégicas, visando facilitar a participação dos candidatos. Cidades como Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), e outras, compõem a extensa lista de locais de aplicação, abrangendo estados do Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil.

Lista completa concurso BNB

Veja a lista dos municípios que vão aplicar as provas do concurso BNB:

Maceió (AL);

Recife (PE);

Salvador (BA);

João Pessoa (PB);

Teresina (PI);

Fortaleza (CE);

São Luís (MA);

Natal (RN);

Aracaju (SE);

Teixeira de Freitas (BA);

Juazeiro (BA);

Itabuna (BA);

Irecê (BA);

Barreiras (BA);

Vitória da Conquista (BA);

Feira de Santana (BA);

Teófilo Otoni (MG);

Montes Claros (MG);

Garanhuns (PE);

Caruaru (PE);

Petrolina (PE);

Juazeiro do Norte (CE);

Sobral (CE);

Floriano (PI);

Parnaíba (PI);

Campina Grande (PB);

Patos (PB);

Mossoró (RN);

Linhares (ES);

Caxias (MA); e

Imperatriz (MA).

Concursos Bancários e estratégias

Ingressar em uma carreira bancária é o anseio de muitos brasileiros, e para enfrentar os desafios dos concursos nessa área, é necessário traçar um plano de estudos sólido e eficiente. Neste texto, exploraremos dicas valiosas para quem busca se preparar de maneira eficaz para os concursos bancários.

Leia e busque informações do edital

O ponto de partida para uma preparação eficiente é a análise minuciosa do edital do concurso desejado. Esse documento funciona como um guia, delineando todas as etapas do processo seletivo, as disciplinas a serem estudadas, o formato das provas e os critérios de avaliação. Entender o edital é fundamental para direcionar os estudos de maneira estratégica.

A organização é a chave do sucesso. Elabore um cronograma de estudos realista, levando em consideração sua rotina diária, momentos de maior produtividade e possíveis imprevistos. Distribua as disciplinas de maneira equilibrada, dando atenção especial aos pontos em que você enfrenta maior desafio.

Disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Atualidades são pilares essenciais nos concursos bancários. Dedique tempo ao aprimoramento dessas disciplinas, pois elas são a base para a compreensão das questões específicas do universo bancário.

Estude disciplinas específicas

Não negligencie as disciplinas específicas relacionadas ao mundo bancário. Estude legislações, normativas e conceitos específicos, além de se familiarizar com a dinâmica do mercado financeiro. Compreender o contexto em que a instituição atua é vital para responder às questões de maneira contextualizada.

Uma prática valiosa é realizar provas anteriores do mesmo concurso. Isso proporciona familiaridade com o estilo das questões, o tempo de resolução e a dinâmica da prova. Identifique suas áreas de maior fragilidade e trabalhe nelas de maneira específica.

A escolha de materiais de estudo é crucial. Opte por livros e cursos de qualidade, alinhados ao perfil do concurso desejado. Consulte referências, solicite recomendações e mantenha-se atualizado com as melhores fontes de estudo.

A atualização constante é um diferencial. Acompanhe notícias, alterações legislativas e eventos relevantes no cenário econômico e financeiro. Isso não apenas enriquece seu conhecimento, mas também pode ser um diferencial em provas de atualidades.

Cuide da sua saúde mental

Além do estudo, cuidar da saúde mental é fundamental. Descanso adequado, pausas regulares e atividades de lazer são cruciais para manter o equilíbrio emocional durante a jornada de preparação.