Concurso Bombeiros: inscrições adiantadas! Vagas para nível MÉDIO

CBMERJ anuncia concurso com 50 vagas para oficiais. Candidatos devem ter nível médio completo.

Quem está de olho em uma das vagas do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já pode realizar a inscrição.

Isso porque o prazo foi adiantado. Anteriormente, as inscrições deveriam ter inicio apenas na sexta-feira, dia 26, mas após comunicado da FGV, banca responsável pelo certame, as inscrições foram adiantadas para esta quinta-feira, dia 25.

Para se candidatar, basta o interessado acessar o site da banca e fazer a inscrição. O prazo fica aberto até o dia 04 de março.

Vale destacar ainda que o prazo para solicitar a isenção da taxa também foi adiantado. Com isso, os pedidos já podem ser realizados dentro do site da banca.

Confira todas as informações sobre o concurso CBMERJ a seguir:

Quais são as vagas?

Ao todo, o CBMERJ oferece 50 vagas para contratação imediata. Desse total, 35 vagas são destinadas para ampla concorrência, cinco para cota de hipossuficiência e outras dez vagas para cota de negros e indígenas.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:



Vagas

Cadete BM do 1º ano de Curso de Formação de Oficiais – 50 vagas.

O salário oferecido pelo CBMERJ é de R$ 4.227,16 por mês.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do CBMERJ têm entre os dias 25 de janeiro de 2024 a 4 de março de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$64,99.

Os candidatos que são doadores de medula óssea, estão desempregados, são membros de família de baixa renda ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV até o dia 30 de janeiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Qual limite de idade para o concurso CBMERJ?

Os candidatos ao concurso CBMERJ devem ter idade mínima de 18 anos e idade máxima de 32 anos (até o dia anterior ao 33º aniversário do candidato)..

Além do limite de idade, o candidato também precisa comprovar possuir nível médio/técnico completo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Confira os demais requisitos a seguir:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o CBMERJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Aptidão física (TAF) de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Inspeção de saúde de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame documental de caráter classificatório de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de abril de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha sobre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês) e Literatura: 30 questões;

Matemática: 20 questões;

História, Geografia, Filosofia e Sociologia: 25 questões;

Química, Física e Biologia: 25 questões.

A prova objetiva terá um total de 100 pontos, sendo que cada questão valerá um ponto. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, 50 pontos.

Os candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para o TAF, previsto para ser realizado no dia 20 de maio.

No teste, serão exigidas a execução dos seguintes exercícios: corrida de meio-fundo, natação, flexão e extensão de MMSS e abdominal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.