CONCURSO CAIXA pode sair nos próximos dias; presidente revela detalhes do novo edital

Concurso Caixa anuncia mais de 4 mil vagas

Se você vai realizar o concurso Caixa, se atente nestas informações. Vale lembrar que o edital vai ofertar mais de 4 mil vagas.

As escolaridades exigidas são médio e superior. Confira tudo aqui.

Concurso Caixa

Na última terça-feira, 16, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou em uma entrevista ao programa “A Voz do Brasil” que o tão esperado concurso da instituição está pronto para ser apresentado à sociedade. A expectativa é alta, e a informação a seguir proporciona uma visão mais clara sobre o andamento do processo seletivo. Acompanhe!

Edital Pronto para Disponibilização

Em suas palavras, Carlos Vieira assegurou que o edital do concurso Caixa já está finalizado e em breve estará à disposição da sociedade. Embora a previsão inicial seja de divulgação em fevereiro, o presidente não confirmou uma data específica para a publicação do edital, mantendo a ansiedade entre os concorrentes.

De antemão, um ponto crucial nos avanços recentes do processo foi a definição da banca organizadora. A Caixa escolheu a renomada Fundação Cesgranrio para conduzir a seleção. O contrato entre as partes já foi formalizado, e o edital encontra-se em fase de elaboração.

Cesgranrio Responsável pela Organização do Certame



“A Caixa definiu a banca organizadora do concurso público de 2024, que será aberto pelo banco. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada para realizar o certame. O edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro”, declarou a instituição.

O anúncio oficial do concurso ocorreu na última sexta-feira, 12, durante um comunicado interno aos funcionários da Caixa, celebrando os 163 anos da instituição. Conforme o presidente, o concurso será realizado após a abertura do Programa de Demissão Voluntária (PDV), sendo estimado que cerca de 3.200 funcionários optem pela proposta.

Benefícios e Compromisso do concurso Caixa

Além da remuneração inicial competitiva, os profissionais contarão com vale-transporte e uma variedade de benefícios, entre eles assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação, refeição e auxílio creche. Esses benefícios são parte integrante do compromisso da Caixa em criar um ambiente de trabalho favorável, promovendo o cuidado com seus colaboradores e suas famílias.

Foco na Modernização e na Excelência no Atendimento

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou que o novo concurso não é apenas uma oportunidade de expansão do quadro de funcionários, mas também uma iniciativa alinhada à modernização dos processos da instituição. A abertura de vagas específicas para a área de Tecnologia da Informação (TI) reflete o comprometimento da Caixa com a inovação e a atualização constante de suas práticas.

“Além de vagas para o encarreiramento geral no banco, estamos abrindo vagas específicas para a área de TI, dando continuidade à modernização dos nossos processos, que é algo prioritário para nós. A vocação da Caixa continua a mesma ao longo desses 163 anos: o compromisso com o povo brasileiro“, afirmou Carlos Vieira. Veja mais sobre o concurso Caixa.

Avaliação por Etapas

Os candidatos que almejam ingressar na Caixa Econômica Federal passarão por um processo seletivo composto por diferentes etapas. A avaliação terá início com as provas objetivas, que abordarão questões com cinco alternativas cada, sendo apenas uma delas correta. Essas provas contemplarão áreas de Conhecimentos Gerais e Específicos, de acordo com o cargo desejado.

Provas em Cidades Designadas

Antes de mais nada, as provas objetivas serão em cidades pertencentes aos polos de classificação definidos pela Caixa. Essa distribuição visa garantir a aplicação eficiente do processo seletivo e proporcionar comodidade aos candidatos.

Concurso Caixa anterior

O concurso mais recente realizado pela Caixa, em 2021 foi exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs). Foram 1.100 vagas, das quais mil eram imediatas e 100 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades incluíram cargos de técnico bancário tradicional e da área de TI, com 100 vagas imediatas e dez para cadastro reserva no polo do Distrito Federal. Sendo assim, as demais vagas foram para todo o país. A exigência para concorrer a essas vagas era possuir apenas o nível médio completo, além de enquadrar-se legalmente na condição de pessoa com deficiência.