Concurso Caixa será para nível médio?

Concurso Caixa deve ofertar 4050 vagas

Com excelentes oportunidades e chances para ingressar por meio do concurso Caixa, muitas pessoas têm dúvidas se o certame será para médio ou superior.



Caixa Econômica Federal e edital

A Caixa Econômica Federal planeja lançar o edital até fevereiro de 2024, de acordo com informações divulgadas pela própria instituição. O presidente do banco, Carlos Vieira, afirmou que o edital está pronto.

A Fundação Cesgranrio foi escolhida para conduzir o processo seletivo, que oferecerá um total de 4.050 vagas. Dessas, 4.000 são destinadas ao cargo de técnico bancário, 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiro de segurança do trabalho.

Diferenciação nas Vagas para Técnicos

As últimas duas posições requerem candidatos com formação superior em áreas específicas, enquanto as vagas para técnicos exigem o ensino médio completo.

Detalhes do Último Edital



No último edital do concurso Caixa publicado em 2021, tanto para técnico bancário novo quanto para técnico bancário da área de Tecnologia da Informação, era necessário possuir o ensino médio completo.

Além disso, o edital estabeleceu diversos requisitos, como estar em conformidade com a legislação eleitoral, ter no mínimo dezoito anos na data de admissão, entre outros critérios.

Lista Completa de Requisitos para Técnico Bancário

A lista completa de requisitos para a vaga de técnico bancário novo em 2021 incluía a aprovação em todas as etapas do Concurso Público, nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar em dia com as obrigações militares (para candidatos brasileiros do sexo masculino), atender aos requisitos do cargo, entre outros critérios.

Atribuição do concurso Caixa para o cargo

O cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal desempenha um papel fundamental na execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento, realização de negócios e atividades administrativas.

A responsabilidade inclui o zelo pelo sigilo das informações a que tenha acesso no exercício de suas atribuições, com o foco no alcance dos objetivos estatutários e estratégicos da CAIXA.

Entre as principais atribuições da carreira, destaca-se o atendimento ao público, a realização de negócios e a comercialização de produtos e serviços. Os profissionais também têm a responsabilidade de identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando capacitados para tal.

Além disso, os técnicos bancários executam atividades administrativas e operações bancárias, fazendo uso de equipamentos e ferramentas tecnológicas. A elaboração, redação e conferência de documentos e correspondências em geral são tarefas inerentes à função. Inserem e consultam dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados às suas atividades, contribuindo para a manutenção e aprimoramento desses sistemas.

Outras Responsabilidades e Competências

Os profissionais dessa carreira também realizam cálculos diversos e controles numéricos. Identificam e apontam oportunidades de melhorias nos processos em que atuam, demonstrando uma abordagem proativa em relação à eficiência operacional. Além disso, executam outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Salários e Benefícios em Destaque

O cargo de técnico bancário da Caixa Econômica Federal mantém-se como um dos mais desejados na instituição, impulsionado pelos atrativos salários e benefícios oferecidos.

Atualmente, o salário inicial para um técnico bancário da Caixa é de R$3.762, podendo alcançar até R$10 mil quando somados os benefícios. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Entre as vantagens oferecidas aos ocupantes desse cargo estão a participação nos lucros ou resultados, conforme a legislação e o acordo sindical vigente, plano de saúde, plano de Previdência Complementar, auxílio refeição/alimentação, vale transporte, auxílio creche, oportunidades de ascensão profissional e acesso a programas de capacitação e desenvolvimento.

Concurso Caixa 2024

Quanto ao concurso Caixa previsto para 2024, o valor da inscrição para o cargo de técnico bancário será de R$50, enquanto para os cargos de nível superior será de R$65, conforme estipulado no contrato com a banca organizadora.

As etapas do concurso poderão abranger provas objetivas, de redação, discursivas e de títulos. Nas provas objetivas, cada questão terá cinco alternativas, sendo apenas uma resposta correta. Os temas abordados serão de Conhecimentos Gerais e Específicos, alinhados com o cargo pretendido, e as avaliações serão realizadas em cidades definidas nos polos de classificação estabelecidos pela Caixa.