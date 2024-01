Concurso CÂMARA de SÃO PAULO: saiu a concorrência por vaga; provas dia 14

Câmara de São Paulo seleciona candidatos para os cargos de consultores e técnicos legislativos com salários até R$ 14 mil. As provas acontecem em 14 de janeiro.

Saiu a concorrência por vaga do concurso público da Câmara de São Paulo.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, banca responsável pela organização do concurso, foram recebidas, no total, 11.075 inscrições para os cargos de consultor técnico legislativo e técnico legislativo, que exigem dos candidatos formação em nível médio/técnico e superior.

O cargo com maior número de inscritos é o de Técnico Legislativo sem especialidade. Foram recebidas 7.074 candidaturas para um total de apenas oito vagas, o que representa uma concorrência de 884 candidatos por vaga.

Em seguida, vem o cargo de Consultor Técnico Legislativo – Informática com 588 candidaturas para as três vagas ofertadas, o que equivale a 196 candidatos para cada uma das vagas.

O terceiro cargo com maior número de inscritos é o de Consultor Técnico Legislativo – Administração, onde 444 pessoas realizaram a candidatura. No entanto, a concorrência por vaga não pode ser determinada porque o cargo oferece apenas vagas para cadastro reserva.

Por outro lado, o cargo com menor número de inscritos é o de Consultor Técnico Legislativo – Medicina – Ginecologia, com um total de 17 candidatos. Contudo, as vagas também são ofertadas apenas para cadastro reserva.

O cargo que registrou a menor concorrência por vaga foi o de Consultor Técnico Legislativo – Medicina – Oftalmologia, onde 29 candidatos disputam a única vaga do certame.

Logo em seguida vem o cargo de Técnico Legislativo – Taquigrafia com 31 candidatos na disputa por uma das duas vagas.



Clique aqui para ler a demanda completa de candidatos por vaga.

Vale destacar que a Câmara de São Paulo está com outro concurso em andamento, mas apenas para o cargo de Procurador.

As inscrições já foram finalizadas e as provas também acontecem em 14 de janeiro.

Para o cargo de procurador foram registradas 1.627 candidaturas para as três vagas ofertadas no concurso, representando uma concorrência de 542 candidatos por vaga.

Clique aqui para conferir maiores informações sobre o concurso para procurador.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 38 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Contador – 3 vagas;

Engenharia – Elétrica – 1 vaga;

Engenharia – Elétrica ou Civil com especialidade em Segurança do Trabalho – CR;

Registro e Revisão – CR;

Administração – CR;

Biblioteconomia e Documentação – 1 vaga;

Economia – CR;

Medicina Psiquiatria – CR;

Medicina Oftalmologia – 1 vaga;

Medicina Clínica Geral – 1 vaga;

Medicina do Trabalho – CR;

Informática – 3 vagas;

Engenharia – Civil – 1 vaga;

Arquitetura – 1 vaga;

Técnico Legislativo (sem especialidade) – 8 vagas;

Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Enfermagem com Especialidade em Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Contabilidade – 5 vagas;

Informática – 7 vagas;

Design Gráfico – 2 vagas;

Taquigrafia – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Câmara de São Paulo – SP variam entre R$ 6.584,03 a $ 14.113,59 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 6.584,03 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, o salário é de $ 14.113,59 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Câmara de São Paulo – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.