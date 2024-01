Concurso Câmara: saiu EDITAL com salários de quase R$ 5 MIL; vagas para MÉDIO e SUPERIOR!

Confira como se inscrever neste concurso Câmara

Mais um concurso Câmara aberto no momento. Os salários são de quase R$ 5 mil e as oportunidades são para médio e superior.

Portanto, conheça mais sobre o edital e não perca todos estes detalhes.

Concurso Câmara

Foi divulgado o edital referente ao aguardado concurso da Câmara Municipal de Vitória (ES), que disponibiliza 16 oportunidades imediatas e a possibilidade de formação de cadastro reserva, com salários iniciais alcançando até R$ 4,9 mil!

Detalhes dos Cargos e Vagas no Edital Câmara de Vitória

O certame abrange uma variedade de cargos, categorizados de acordo com os níveis de escolaridade, conforme detalhado abaixo:

Nível médio

Assistente Administrativo: 6 vagas + formação de cadastro reserva.



Nível técnico

Técnico em Tecnologia da Informação: 1 vaga + formação de cadastro reserva.

Nível superior

Auditor Interno: 1 vaga + formação de cadastro reserva;

1 vaga + formação de cadastro reserva; Analista em Tecnologia da Informação: 1 vaga + formação de cadastro reserva;

1 vaga + formação de cadastro reserva; Analista Legislativo – Administração: 1 vaga + formação de cadastro reserva;

1 vaga + formação de cadastro reserva; Analista Legislativo – Contador: 2 vagas + formação de cadastro reserva;

2 vagas + formação de cadastro reserva; Analista em Comunicação Legislativa: 1 vaga + formação de cadastro reserva;

1 vaga + formação de cadastro reserva; Consultor Legislativo – Bacharel em Direito: 1 vaga + formação de cadastro reserva; e

1 vaga + formação de cadastro reserva; e Procurador Legislativo: 2 vagas + formação de cadastro reserva.

Requisitos do concurso Câmara de Vitória

Os candidatos devem atender aos requisitos específicos de formação para cada cargo:

Assistente Administrativo: Ensino Médio Completo.

Ensino Médio Completo. Técnico em Tecnologia da Informação: Ensino Médio Completo; experiência mínima de 1 ano na área de Tecnologia da Informação e curso específico na área de programação ou Curso Técnico em Processamento de Dados ou Informática.

Ensino Médio Completo; experiência mínima de 1 ano na área de Tecnologia da Informação e curso específico na área de programação ou Curso Técnico em Processamento de Dados ou Informática. Auditor Interno: Curso Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito; experiência mínima comprovada de 2 anos na área de formação.

Curso Superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito; experiência mínima comprovada de 2 anos na área de formação. Analista em Tecnologia da Informação: Curso superior completo em qualquer área de Tecnologia da Informação; experiência mínima de 3 anos na área ou Curso superior completo de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas; e registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente (se houver).

Curso superior completo em qualquer área de Tecnologia da Informação; experiência mínima de 3 anos na área ou Curso superior completo de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas; e registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente (se houver). Analista Legislativo – Administração: Curso superior completo de Administração; registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente.

Curso superior completo de Administração; registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente. Analista Legislativo – Contador: Curso Superior Completo de Ciências Contábeis; registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.

Curso Superior Completo de Ciências Contábeis; registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente. Analista em Comunicação Legislativa: Curso superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente.

Curso superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo; registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente. Consultor Legislativo – Bacharel em Direito: Diploma de curso de nível superior em Direito.

Diploma de curso de nível superior em Direito. Procurador Legislativo: Curso superior completo de Direito; registro profissional no respectivo Conselho ou entidade equivalente; experiência mínima de 3 anos na Advocacia.

Salários e benefícios do concurso Câmara

Os aprovados no concurso Câmara receberão estes valores de acordo com os cargos:

Técnico em Tecnologia da Informação: R$ 3.561,61;

Auditor Interno: R$ 4.906,27;

Analista em Tecnologia da Informação: R$ 4.906,27;

Analista Legislativo – Administração: R$ 4.906,27;

Analista Legislativo – Contador: R$ 4.906,27;

Analista em Comunicação Legislativa: R$ 4.906,27;

Consultor Legislativo – Bacharel em Direito: R$ 4.906,27;

Procurador Legislativo: R$ 4.906,27 + 40% de representação.

Os servidores ainda receberão auxílio alimentação, no valor de R$ 1.197,60.

Cronograma e Etapas do Processo Seletivo

O concurso da Câmara Municipal de Vitória se desdobrará em fases distintas, proporcionando uma avaliação abrangente aos candidatos. As etapas do processo seletivo são as seguintes:

Provas Objetivas: Aplicadas a todos os cargos.

Prova de Redação: Abrangendo todos os cargos, exceto para a posição de Procurador.

Prova Discursiva: Exclusiva para o cargo de Procurador.

Prova de Títulos: Reservada aos cargos de nível superior, caracterizando-se como uma etapa classificatória.



As datas específicas para a realização das provas objetivas estão agendadas para o dia 10 de março de 2024. Destaca-se que as avaliações ocorrerão em turnos distintos, conforme abaixo:

Turno Matutino (8h): Todos os cargos, com exceção do cargo de Procurador.

Turno Vespertino (14h): Exclusivamente para o cargo de Procurador.



Como se inscrever

Os interessados no concurso Câmara poderão se inscrever no site da banca organizadora IDCAP, no período entre 23 de janeiro e 20 de fevereiro de 2024.

Os valores das taxas são: