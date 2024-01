Concurso Casa da Moeda prorroga inscrições para 68 vagas

Edital do concurso Casa da Moeda foi retificado

Com edital retificado, o concurso Casa da Moeda anuncia que as inscrições foram prorrogadas para 68 vagas. Além disso, houve outras mudanças.

Veja.

Retificação no Edital do concurso Casa da Moeda

O edital do concurso da Casa da Moeda passou por retificações substanciais, impactando diretamente o cronograma e outros itens relevantes. Dentre as alterações, destaca-se a prorrogação do período de inscrições e a reabertura do prazo para solicitações de isenção.

As inscrições, que originalmente encerrariam em 31 de janeiro, foram estendidas até 9 de fevereiro. Os interessados devem acessar o site da Fundação Cesgranrio, preencher o formulário de inscrição com todas as informações necessárias e imprimir o boleto bancário para quitar a taxa de inscrição. Os valores da taxa são de R$90 para o cargo de técnico de segurança e R$120 para o cargo de analista de produção.

Mais mudanças

Outra mudança significativa é a reabertura do prazo para pedidos de isenção, que agora podem ser feitos entre 26 de janeiro e 2 de fevereiro. Candidatos que se enquadrem nas seguintes condições podem solicitar isenção: inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico); membros de famílias de baixa renda; ou doadores de medula óssea.

Além disso, outras modificações foram realizadas no quadro de vagas, pontuações do Teste de Aptidão Física (TAF), nomenclaturas e diversos outros itens do edital.



Retificação no Quadro de Vagas

A retificação do edital do concurso da Casa da Moeda promoveu modificações no quadro de vagas, porém, sem impactar na oferta total de oportunidades. O certame mantém as 68 vagas, incluindo posições imediatas e cadastro de reserva.

As alterações se concentram na distribuição das vagas entre as condições de concorrência, abrangendo ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência. Essa revisão visa assegurar uma distribuição equitativa das oportunidades, promovendo a igualdade e a inclusão no processo seletivo.

Dessa forma, mesmo com as mudanças no quadro de vagas, a Casa da Moeda reitera seu compromisso em proporcionar um concurso transparente e acessível a todos os candidatos, independentemente de suas condições ou características específicas. Veja mais sobre o concurso Casa da Moeda.

Veja como ficou a tabela:

Cargos Disponíveis no Concurso Casa da Moeda

O concurso público da Casa da Moeda oferece oportunidades em quatro cargos, sendo três para aqueles com nível médio/técnico e um para candidatos de nível superior. Abaixo, você encontrará detalhes sobre cada um dos cargos disponíveis:

Nível Médio/Técnico

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Masculino): 20 vagas imediatas + 4 em Cadastro de Reserva (CR) Requisitos: Nível médio e certificado do Curso de Formação de Vigilante, dentro da validade de dois anos, ou Certificado de Reciclagem da Formação de Vigilante, dentro da validade.

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Feminino): 20 vagas imediatas + 4 em Cadastro de Reserva (CR) Requisitos: Nível médio e certificado do Curso de Formação de Vigilante, dentro da validade de dois anos, ou Certificado de Reciclagem da Formação de Vigilante, dentro da validade.

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio: 12 vagas imediatas + 6 em Cadastro de Reserva (CR) Requisitos: Nível médio e certificado do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade de dois anos, ou Certificado de Reciclagem do Curso de Bombeiro Civil, dentro da validade, além da Carteira de Habilitação – CNH, categoria “D” para o cargo/segmento.



Nível Superior

Analista de Produção – Designer de Valores/Gravador: Não especifica o número de vagas imediatas e em Cadastro de Reserva (CR) Requisitos: Nível superior, bacharelado, em Gravura na Instituição de Belas Artes.



De acordo com o edital, as vagas não preenchidas pelo técnico de segurança feminino podem ser completadas pelo técnico de segurança masculino, até o limite estabelecido.

Remuneração e Benefícios

Os candidatos aprovados no concurso Casa da Moeda podem contar com vencimentos atraentes, refletindo o reconhecimento da instituição pelo trabalho de seus colaboradores. Abaixo estão os salários oferecidos para os cargos disponíveis:

Técnico de Segurança: Remuneração: R$3.749,70

Analista de Produção – Designer de Valores/Gravador: Remuneração: R$9.126,73



Além dos salários competitivos, os funcionários admitidos pela Casa da Moeda terão acesso a uma variedade de benefícios, conforme indicado pela instituição. Esses benefícios incluem: