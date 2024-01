Concurso Cetene reabre inscrição com salários acima de R$ 6,7 MIL

Confira as fases do concurso Cetene

O concurso Cetene é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam entrar em um certame e conseguir estabilidade financeira.

Veja maiores detalhes.

Explorando Novos Horizontes – Reabertura das Inscrições no Cetene

Hoje, no dia 18 de janeiro, o Cetene (Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste) desvela mais uma oportunidade singular para aqueles que buscam trilhar caminhos inovadores. As inscrições para o concurso, como se guiadas por uma força misteriosa, foram reabertas, prometendo uma jornada única para os corajosos que desejam fazer parte desse universo excepcional.

13 Vagas do concurso Cetene

O edital, repleto de promessas e desafios, reserva um total de 13 vagas para os destemidos. Cinco delas aguardam os pesquisadores adjuntos, enquanto oito são destinadas aos audaciosos tecnologistas plenos I.

Reservas para Pessoas com Deficiência e Negros

Neste reino de oportunidades, a magia da diversidade se faz presente. Duas vagas foram magicamente reservadas para seres extraordinários, dotados de habilidades especiais, conhecidos como “pessoas com deficiência”. Além disso, outras três vagas foram destinadas aos guerreiros de alma negra, portadores de uma energia ancestral. O edital ecoa o encantamento da igualdade, promovendo a diversidade como peça fundamental nesse conto épico.



Pesquisador Adjunto e Tecnologista Pleno I

Aqueles que almejam a carreira de pesquisador embarcarão em uma jornada épica, desvendando os mistérios do doutorado. Já os destemidos tecnologistas, buscadores incansáveis de inovação, podem escolher entre a trilha do mestrado, uma jornada mais breve, ou a da graduação, acompanhada por pelo menos três anos de atividades mágicas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Avaliações no Concurso Cetene

O caminho para conquistar uma posição no Cetene exige aprovação nas seguintes fases.

O concurso será moldado por diferentes formas de avaliação, cada uma representando uma etapa única.

Prova Teórico-Objetiva

Para aqueles que almejam a posição de tecnologista, a prova teórico-objetiva será a primeira pedra no caminho. Com caráter eliminatório e classificatório, esta etapa testará a habilidade dos candidatos em desvendar os mistérios tecnológicos que permeiam o universo do Cetene.

Prova Discursiva

A prova discursiva se apresenta como um desafio para todos os cargos. Além de eliminar alguns concorrentes, ela tem o poder de classificar aqueles capazes de expressar suas ideias e conhecimentos de maneira clara e concisa.

Prova Oral do concurso Cetene

A habilidade de se expressar oralmente será posta à prova na etapa da prova oral, eliminatória e classificatória para todos os cargos. Os candidatos enfrentarão o desafio de comunicar de forma eficaz, mostrando não apenas o que sabem, mas como podem compartilhar esse conhecimento.

Prova Pública de Defesa e Arguição de Memorial

Exclusiva para os aspirantes a pesquisadores, a prova pública de defesa e arguição de memorial adiciona uma dimensão pessoal à avaliação. Nesta etapa, os candidatos não apenas demonstrarão suas habilidades técnicas, mas também compartilharão sua jornada e contribuições pessoais para a pesquisa.

Análise e Apreciação dos Títulos do concurso Cetene

A análise e apreciação dos títulos fecham o ciclo avaliativo, sendo de caráter classificatório para todos os cargos. Essa etapa reconhece e valoriza as trajetórias profissionais dos candidatos, conferindo pontos extras para aqueles que acumularam experiências e qualificações ao longo de suas jornadas.

Inscrições Disponíveis até 28 de Janeiro de 2024

As inscrições para o concurso do Cetene encontram-se abertas e permanecerão disponíveis até o dia 28 de janeiro de 2024. Para realizar o procedimento, os interessados devem acessar o site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec (www.fundatec.org.br).

Taxas de Inscrição

A participação no processo seletivo requer o pagamento de uma taxa de inscrição, estabelecida em R$ 125 para aqueles que aspiram à posição de tecnologista e R$ 150 para os candidatos à carreira de pesquisador.

Os candidatos são orientados a efetuarem suas inscrições dentro do prazo estipulado, a fim de garantirem sua participação nessa importante etapa do processo seletivo do Cetene.