Concurso Cetesb ABRE inscrições para 224 vagas com salários acima de R$ 10 MIL

As vagas do concurso Cetesb são para médio e superior

Com oportunidades para médio e superior, o concurso Cetesb anuncia que estão abertas as inscrições para vagas de diferentes cargos.

Confira a seguir.

Inscrições Abertas para o Concurso Cetesb

Nesta segunda-feira (8), a partir das 10h, têm início as inscrições para o aguardado concurso da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A seleção visa preencher 224 vagas, além de formar um cadastro reserva, abrindo portas para profissionais de diversos níveis de escolaridade.

Diversidade de Vagas e Salários Atrativos concurso Cetesb

O certame oferece 54 vagas para cargos de ensino médio e 170 para carreiras de nível superior, abrangendo áreas diversas. Os salários variam entre R$ 5.027,95 e R$ 10.767,64. Os candidatos têm a oportunidade de concorrer a vagas em diferentes polos estratégicos, ampliando suas possibilidades de atuação:

Baixada Santista

Grande São Paulo

Região de Bauru

Região de Campinas

Região de Ribeirão Preto

Região de São José do Rio Preto

Região de Sorocaba

Vale do Paraíba e Litoral Norte

Retorno Significativo concurso Cetesb



Você também pode gostar:

Este concurso representa um marco para a Cetesb, sendo o primeiro desde 2012, quando foram contratados 159 servidores. A autorização para a realização deste novo processo seletivo foi anunciada pelo governo estadual em 18 de dezembro do ano passado, fortalecendo o compromisso com a renovação e fortalecimento da equipe da companhia.

Variedade de Cargos e Primeiras Oportunidades

Os cargos em disputa abrangem diversas áreas, incluindo níveis médio e superior. Destacam-se oportunidades para técnicos administrativos e ambientais, assim como analistas administrativos e ambientais, abarcando especialidades como biologia, engenharia, geografia e tecnologia da informação. Saiba mais sobre o concurso Cetesb.

Como Participar e Próximos Passos

Para os interessados, as inscrições permanecerão abertas por um período determinado. O processo seletivo é uma oportunidade ímpar para ingressar em uma instituição de renome, desempenhando papel fundamental na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

Provas e Locais para o Concurso Cetesb

As provas objetiva, aplicável a todas as vagas, e discursiva, destinada exclusivamente às carreiras de nível superior, estão agendadas para o dia 17 de março.

Além da capital, São Paulo, a avaliação será realizada em outros nove municípios estrategicamente distribuídos:

Araçatuba

Bauru

Campinas

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Sorocaba

Esta abrangência visa facilitar o acesso dos candidatos de diferentes regiões ao processo seletivo, promovendo a inclusão e a democratização da participação.

Validade do Certame

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Contudo, há a possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da estatal, conforme estabelecem os editais.

Aos candidatos, recomenda-se atenção constante aos comunicados oficiais e prazos divulgados pela banca organizadora, garantindo assim uma participação efetiva e bem-sucedida no certame.

Como se inscrever neste concurso Cetesb

Os interessados poderão se inscrever até 31 de janeiro, às 23h59. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.concursosfcc.com.br. As taxas de participação são:

R$ 55 (nível médio);

R$ 90 (nível superior).

Funções do órgão

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) desempenha um papel de destaque na gestão ambiental do estado, englobando diversas frentes para assegurar a preservação do meio ambiente. Suas atividades abrangem desde fiscalização e monitoramento até ações efetivas para proteção e recuperação ambiental.

Fiscalização e Licenciamento: Garantindo a Conformidade Ambiental

Uma das responsabilidades primordiais da CETESB é a fiscalização ambiental. A empresa monitora e avalia atividades potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, aplicando normas rigorosas para garantir a conformidade ambiental. Além disso, emite licenças ambientais, certificando que empreendimentos respeitem padrões ambientais e adotem práticas sustentáveis.

Gestão de Resíduos: Controle e Sustentabilidade

No âmbito da gestão de resíduos, a CETESB desempenha um papel crucial. Regulamentando o descarte adequado de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, a empresa busca promover práticas sustentáveis e responsáveis no manejo desses materiais, contribuindo para a preservação do ambiente.

Monitoramento Constante: Qualidade do Ar, Água e Solo

A empresa realiza um monitoramento constante da qualidade do ar, água e solo. Essa ação permite avaliar os impactos das atividades humanas e industriais, proporcionando dados cruciais para implementar medidas corretivas e preventivas.