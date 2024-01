CONCURSO CORREIOS 2024: Quando sai o Novo Edital?

Os Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), têm despertado o interesse de muitos candidatos a concurso público. Com a possibilidade de um novo edital em 2024, é importante ficar por dentro de todas as informações relevantes sobre o processo seletivo.

Neste artigo, vamos abordar os principais pontos sobre o concurso Correios, trazendo detalhes sobre os últimos certames, as vantagens oferecidas, remuneração e materiais gratuitos para estudo.

Últimos concursos Correios

Para entender melhor a atual situação do concurso Correios, é importante analisar os certames anteriores. O último concurso para cargos gerais ocorreu em 2011, com a oferta de 9.190 vagas para diversos cargos de níveis médio e superior.

Já na área da Saúde, o último certame foi realizado em 2017, com 88 vagas mais cadastro de reserva para cargos na área de saúde do Trabalho (Júnior).

Previsão do concurso Correios em 2024

A expectativa para o próximo concurso Correios é grande. De acordo com informações divulgadas, existe a previsão de um novo edital em 2024. Após um acordo entre a Federação dos Trabalhadores e os Correios, foi estabelecido o planejamento para a realização do concurso público.

A convocação está prevista para ocorrer em breve, em coordenação com os ministérios do Planejamento e Gestão.

Vantagens do concurso Correios



Além da expectativa de um novo concurso, o acordo entre a Federação e os Correios trouxe algumas vantagens para os trabalhadores. Entre os ganhos obtidos estão:

Restituição de 40 cláusulas extintas em governos anteriores;

Lançamento de um programa de bolsas de estudo para os trabalhadores de nível médio;

Aumento linear de R$ 250 para mais de 71 mil colaboradores a partir de janeiro de 2024;

Aumento de até 12% para outro grupo de funcionários;

Implementação de medidas de combate ao assédio e realização de entregas matutinas de forma extraordinária.

Remuneração no concurso Correios

A remuneração oferecida no concurso Correios é um atrativo para muitos candidatos. Para cargos de nível médio, o vencimento inicial é de R$ 2.179,25, podendo chegar a R$ 11.527,80 no topo da carreira. Já para cargos de nível superior, o vencimento inicial é de R$ 6.333,54, podendo chegar a R$ 25.126,53 no topo da carreira.

Além da remuneração base, os funcionários também recebem cinco tipos de adicionais, o que aumenta significativamente o salário.

Materiais gratuitos para o concurso Correios

Para quem deseja se preparar para o concurso Correios, existem materiais gratuitos disponíveis. O Gran Cursos Online, por exemplo, oferece mapas mentais de Língua Portuguesa e Informática, que são ferramentas eficientes para o estudo.

Além disso, há um e-book exclusivo de Língua Portuguesa, que oferece um resumo abrangente dos tópicos essenciais cobrados em concursos públicos.

Ademais, o concurso Correios é aguardado há bastante tempo pelos candidatos interessados em ingressar na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com a previsão de um novo edital em 2024, é importante estar atento a todas as informações relevantes sobre o processo seletivo. Os últimos certames, as vantagens oferecidas, a remuneração e os materiais gratuitos para estudo são aspectos importantes a serem considerados. Fique de olho nas atualizações e comece sua preparação para conquistar uma vaga nos Correios.

