Concurso CORREIOS: sindicato aponta colapso nas operações por falta de funcionários

Com 7 mil cargos vagos, expectativa é que o concurso CORREIOS saia em breve para cargos de níveis médio e superior.

A Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios) emitiu nessa terça-feira, 16, um comunicado em seu site afirmando que os Correios podem entrar em colapso caso um novo concurso público não seja realizado com urgência.

De acordo com a Findect, o déficit de funcionários na estatal coloca em risco todas as operações da empresa, levando a condições precárias de trabalho, além, é claro, de prejudicar o atendimento à população.

“A cada dia que passa, as condições de trabalho nos Correios se agravam, tornando-se uma verdadeira bola de neve que compromete não apenas a saúde dos trabalhadores, mas também a prestação de serviços à população. O déficit de funcionários, persistente há mais de uma década devido à ausência de contratações através de concursos públicos, é alarmante”, informou o sindicato em nota.

Ainda segundo a Findect, o Correios passou de 127 mil funcionários para apenas 80 mil.

“Diante dessa crise iminente, a realização urgente de concurso público torna-se não apenas uma necessidade, mas uma responsabilidade do governo e da direção dos Correios. O silêncio e a inação são inadmissíveis diante da situação crítica que se instalou. O apelo é claro: contratação já!”, complementa a Findect.

Além das novas contratações, o sindicato ainda revela a falta de infra estrutura para o trabalho, exigindo da estatal melhores condições.

Para a Findtec é urgente que as unidades de atendimento, os centros de distribuição e tratamento recebam melhorias essenciais para garantir a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população.

Outro problema apontado pelo sindicato é o descompasso entre a demanda cada vez maior e a estrutura atual que não é capaz de atender ao cenário moderno.



Apesar do comunicado, até o momento os Correios não se manisfetaram sobre a realização de um novo concurso público.

Vale lembrar que no final do ano passado, sob a pressão de uma possivel greve, a estatal atendeu as exigências do sindicato que propunha o reajuste salarial de R$ 250 para os servidores que recebem até R$ 7 mil mensais, além de um aporte no valor do vale alimentação de R$ 1.500 a mais.

Quando terá concurso Correios?

Apesar da evidente necessidade de concurso público, os Correios ainda não sinalizaram sobre a realização de uma nova seleção.

Portanto, ainda não se sabe quando o certame será realizado.

A empresa estatal está sem concurso público há mais de uma década, o que reforça o déficit de servidores.

Atualmente especula-se que existam cerca de 7 mil cargos vagos. Mas esse número pode aumentar ainda mais com os pedidos de aposentadoria, a expansão dos serviços e demanda crescente por serviços de postagem e frete.

Outro motivo que indica a necessidade do novo concurso é que o governo federal retirou os Correios da lista de privatizações.

Tanto os Correios, quanto outras estatais importantes não serão mais privatizadas. O anúncio foi dado em decreto pelo executivo federal em abril do ano passado.

Ao todo, sete estatais foram retiradas do Programa Nacional de Desestatização (PND). São elas:

Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);

Empresa Brasil de Comunicação (EBC);

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev);

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);

Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro);

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF);

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Quais vagas serão ofertadas no concurso Correios?

O novo concurso Correios deve ofertar cerca de 5 mil vagas efetivas. A informação foi divulgada após uma reunião entre a Diretoria Executiva dos Correios e o secretário geral da Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores da ECT), José Rivaldo da Silva.

Segundo o secretário, na ocasião, foram ouvidas as demandas dos funcionários da estatal e discutida a necessidade de realização de novo concurso para suprir o déficit de servidores.

Contudo, até o momento o concurso não foi confirmado pelos Correios, nem mesmo aprovado pelo presidente da empresa, Fabiano Silva Santos.

Caso seja aprovado internamente, o pedido ainda precisa seguir para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sob o comando da ministra Esther Dweck, para que seja autorizado oficialmente.

Se autorizado, o concurso Correios irá ofertar vagas para nível médio e superior provavelmente para os seguintes cargos:

Nível médio:

Atendente Comercial

Carteiro

Operador de Triagem e Transbordo

Nível superior:

Analista de Correios

Especialistas em Correios

Médio do Trabalho

Enfermeiro do Trabalho

Qual salário dos Correios?

De acordo com o último edital, onde foram ofertadas 9.190 vagas para todo o país com oportunidades para cargos de nível médio e superior, os salários iniciais na época eram de R$ 3.211,58.

Hoje em dia, no entanto, os salários podem variar de R$ 2.179,25, para cargos de nível médio em inicio de carreira, até R$ 25.126,53 para cargos de nível superior na maior hierarquia.

Concurso Correios: quem pode se inscrever?

Confira a seguir os requisitos exigidos para cada um dos cargos existentes dentro da empresa brasileira:

Agente dos Correios

Atribuições : Executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas operacional, comercial e de suporte, de acordo com a atividade na qual o empregado estiver enquadrado, contribuindo para viabilizar o negócio postal da Empresa.

: Executar as atribuições pertinentes aos serviços das áreas operacional, comercial e de suporte, de acordo com a atividade na qual o empregado estiver enquadrado, contribuindo para viabilizar o negócio postal da Empresa. Requisitos: Nível médio.

Técnico de Correios

Atribuições : Assegurar a conformidade dos processos estabelecidos pela Empresa e desenvolver alternativas técnicas que visem à manutenção e ao aprimoramento dos padrões de trabalho, para viabilizar o negócio da Empresa.

: Assegurar a conformidade dos processos estabelecidos pela Empresa e desenvolver alternativas técnicas que visem à manutenção e ao aprimoramento dos padrões de trabalho, para viabilizar o negócio da Empresa. Requisitos: Nível médio.

Especialista de Correios

Atribuições : Garantir a excelência dos processos estabelecidos pela Empresa, mediante a manutenção, aprimoramento dos padrões de trabalho e aplicação de práticas de mercado para a consecução dos objetivos organizacionais.

: Garantir a excelência dos processos estabelecidos pela Empresa, mediante a manutenção, aprimoramento dos padrões de trabalho e aplicação de práticas de mercado para a consecução dos objetivos organizacionais. Requisitos: Nível médio.

Analista de Correios

Atribuições : Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação para melhoria dos processos e alcance dos objetivos organizacionais e a excelência do negócio da ECT.

: Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando à otimização dos resultados e aprimoramento dos padrões de trabalho de sua área de atuação para melhoria dos processos e alcance dos objetivos organizacionais e a excelência do negócio da ECT. Requisitos: Nível superior com habilitação legal para a profissão, com registro de classe.

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Atribuições : Realizar as atividades próprias de auxiliar de enfermagem do trabalho, sob orientação de profissionais habilitados em enfermagem ou medicina do trabalho.

: Realizar as atividades próprias de auxiliar de enfermagem do trabalho, sob orientação de profissionais habilitados em enfermagem ou medicina do trabalho. Requisitos: ensino médio completo e Curso de auxiliar de enfermagem do trabalho.

Enfermeiro do Trabalho

Atribuições : Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, focados nos Programas da área de Medicina do Trabalho, apoiando as ações para promoção da saúde, higiene e segurança no trabalho, difundindo conhecimentos sobre prevenção da saúde e proteção do trabalhador.

: Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, focados nos Programas da área de Medicina do Trabalho, apoiando as ações para promoção da saúde, higiene e segurança no trabalho, difundindo conhecimentos sobre prevenção da saúde e proteção do trabalhador. Requisitos: Nível superior em Enfermagem e Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições : Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando otimizar resultados de sua área de atuação, orientando estudos e acompanhando os projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, ergonomia e radioproteção; identificando, determinando e analisando causas de perdas decorrentes de acidentes no trabalho, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas, para mitigar o risco de acidentes e doenças profissionais.

: Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando otimizar resultados de sua área de atuação, orientando estudos e acompanhando os projetos de normas e sistemas para programas de segurança do trabalho, ergonomia e radioproteção; identificando, determinando e analisando causas de perdas decorrentes de acidentes no trabalho, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas, para mitigar o risco de acidentes e doenças profissionais. Requisitos: Nível superior em Engenharia e Curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho.

Técnico em Segurança do Trabalho

Atribuições : Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando otimizar os resultados de sua área de atuação inspecionando e registrando as condições ambientais e estruturais nas dependências da Empresa, elaborando informativos e relatórios sobre o assunto, bem como monitorando e orientando a utilização adequada dos equipamentos e instrumentos de utilização do trabalhador.

: Aplicar conhecimentos técnicos de sua especialidade, visando otimizar os resultados de sua área de atuação inspecionando e registrando as condições ambientais e estruturais nas dependências da Empresa, elaborando informativos e relatórios sobre o assunto, bem como monitorando e orientando a utilização adequada dos equipamentos e instrumentos de utilização do trabalhador. Requisitos: Ensino médio e Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com Curso de Técnico de Segurança do Trabalho.

Médico do Trabalho