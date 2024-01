Concurso CRF DF autorizado para 2024

Edital tem o prazo máximo de 12 meses para ser publicado.

Está autorizado o edital de concurso para o Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF DF).

A portaria de autorização, assinada pelo presidente do conselho, Humberto de Oliveira Lopes, foi publicada nesta terça-feira, 02 de janeiro, no Diário Oficial da União.

Contudo, o quantitativo de vagas e os cargos que serão ofertados ainda não foram definidos.

Com o aval, o CRF DF terá o prazo máximo de doze meses para publicar o edital. Portanto, cabe ao órgão a contratação da banca que será responsável pelo certame e os procedimentos necessários para realizar todo o processo de seleção dos candidatos.

De acordo com o último edital, publicado em 2017, os salários oferecidos variavam entre R$ 1600,00 a R$ 5055,00.

Clique aqui para ler a portaria de autorização na íntegra.

ENEM dos Concursos terá edital nos próximos dias

O edital do Concurso Nacional Unificado, conhecido também como Enem dos Concursos, será publicado no dia 10 de janeiro. Anteriormente, a data prevista era 20 de dezembro.



Já o período de inscrições terá inicio no dia 19 de janeiro e permanecerá aberto aos interessados até o dia 09 de fevereiro de 2024.

Confira a seguir as demais datas do CNU:

Aplicação das Provas: 05/05/2024

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Outra novidade importante é o aumento do número de cidades que receberão as provas. Com o comunicado do governo, o número de cidades passa a ser de 217, ao contrário do que estava previsto inicialmente, onde apenas 180 cidades realizariam as provas.

As novas cidades incluídas no CNU são:

Ananindeua (PA);

Aparecida de Goiânia (GO);

Várzea Grande (MT);

Camaçari (BA);

Lauro de Freitas (BA);

Caucaia (CE);

Maracanau (CE);

Jaboatão dos Guararapes (PE);

Olinda (PE);

Parnamirim (RN);

São José dos Pinhais (PR);

Farroupilha (RS);

São José (SC);

Serra Velha (ES);

Vila Velha (ES);

Betim (MG);

Contagem (MG);

Belford Roxo (RJ);

Duque de Caxias (RJ);

Niterói (RJ);

Nova Iguaçu (RJ);

São Gonçalo (RJ);

São João de Meriti (RJ);

Caçapava (SP);

Guarulhos (AP);

Hortolândia (SP);

Jacarei (SP);

Mauá (SP);

Mogi das Cruzes (SP);

Osasco (SP);

Paulinia (SP);

Santo André (SP);

São Bernardo do Campo (SP);

São Caetano do Sul (SP);

Taboão da Serra (SP);

Valinhos (SP); e

Vinhedo (SP).

O que é o ENEM dos concursos?

Proposto pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Nacional Unificado, apelidado de ENEM dos concursos, foi lançando em setembro deste ano e consiste, basicamente, em uma seleção onde os candidatos podem se inscrever e concorrer a diferentes vagas pagando apenas uma única taxa de inscrição.

A seleção unificada ainda tem como diferencial o modo de aplicação das provas. De acordo com o Governo Federal, o exame será aplicado a nível nacional, em 180 cidades, seguindo moldes parecidos ao do ENEM, por isso o nome.

O principal objetivo do Concurso Nacional Unificado é centralizar os diferentes concursos autorizados neste ano e agilizar o processo de seleção dos novos servidores em diferentes órgãos e entidades do governo federal.

O governo ainda pontua outros objetivos importantes do ENEM dos concursos:

Promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos;

Padronizar procedimentos na aplicação das provas;

Aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público;

E zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do concurso.

Como o ENEM dos concursos vai funcionar?

O edital do ENEM dos concursos irá contemplar 21 órgãos oferecendo 6.640 vagas.

Após o lançamento do edital, os candidatos deverão realizar a inscrição escolhendo uma das áreas de atuação (blocos temáticos) que desejam atuar e que estarão disponíveis no edital, conforme segue:

Administração e finanças públicas

Setores econômicos, infraestrutura e regulação

Agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário

Educação, ciência, tecnologia e inovação

Políticas sociais, justiça e saúde

Trabalho e previdência

Dados, tecnologia e informação

Nível intermediário (nível médio)

Após selecionar o bloco de atuação desejado, o candidato deve indicar qual cargo / carreira pretende concorrer, por ordem de preferencia, entre as vagas disponíveis no bloco em questão.

Lembrando que a área escolhida pelo candidato pode abranger diferentes órgãos.

Ao finalizar a inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa.

Nesse mesmo dia, serão realizadas as provas objetivas de conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos inscritos, independentemente do cargo escolhido, além de provas de conhecimentos específicos e prova dissertativa que irão variar de acordo com cada área.

Após a primeira fase, os candidatos poderão ainda ser submetidos (a critério dos órgãos ou por determinação legal de carreiras específicas) a etapas de avaliação de títulos, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.

Para realizar a classificação final dos candidatos, a banca irá medir o desempenho de cada candidato na prova, além de considerar também a ordem de preferencia para os cargos que o candidato apontou no momento da inscrição.

Quais órgãos irão participar do ENEM dos concursos?