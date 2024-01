Concurso em MINAS GERAIS tem mais de 400 vagas e iniciais de até R$ 15 mil

Cidade em Minas Gerais anuncia concurso com 429 vagas para cargos de nível fundamental a superior.

Mais de 400 vagas foram abertas neste comecinho de semana no estado de Minas Gerais.

As oportunidades fazem parte do concurso público que visa contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Consulplan.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Ao todo, são oferecidas 429 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental



Auxiliar de Almoxarife – 2 vagas;

Eletricista I – 2 vagas;

Fiscal Aeroportuário – 2 vagas;

Fiscal de Rodoviária – 2 vagas;

Operador de Rolo Compactador – 1 vaga;

Pintor Letrista – 1 vaga;

Salva Vidas – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais Pronto Atendimento – 5 vagas;

Auxiliar de Biblioteca – 3 vagas;

Inspetor de Alunos – 20 vagas;

Operador de Máquina III – 5 vagas.

Nível médio/técnico

Ensino Médio/Técnico: Agente Administrativo – 50 vagas;

Almoxarife – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo Pronto Atendimento – 6 vagas;

Comprador – 2 vagas;

Cuidador Social – 12 vagas;

Fiscal de Obras – 8 vagas;

Fiscal de Posturas – 8 vagas;

Fiscal de Receitas Municipais – 5 vagas;

Fiscal Sanitarista – 13 vagas;

Operador Aeroportuário – 4 vagas;

Orientador Social – 8 vagas;

Professor PII Educação Infantil e 1º ao 5º ano – 145 vagas;

Técnico Agrícola – 2 vagas;

Técnico Desportivo – 4 vagas;

Técnico em Radiologia – 3 vagas;

Tratador de Animais – 1 vaga.

Nível superior completo

Agente Cultural II – 2 vagas;

Analista de Sistemas – 4 vagas;

Bibliotecário – 2 vagas;

Biomédico – 1 vaga;

Bioquímico – 7 vagas;

Contador – 2 vagas;

Enfermeiro – 14 vagas;

Enfermeiro ESF – 5 vagas;

Enfermeiro Pronto- Atendimento – 1 vaga;

Engenheiro Ambiental – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 8 vagas;

Jornalista – 1 vaga;

Médico Clínico – 2 vagas;

Médico Cardiologista – 2 vagas;

Médico Endocrinologista – 2 vagas;

Médico Pediatra – 2 vagas;

Médico Psiquiatra – 2 vagas;

Médico Clínico Geral Pronto Atendimento – 4 vagas;

Médico Pediatra Pronto Atendimento – 7 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Odontólogo – 10 vagas;

Orientador Educacional – 1 vaga;

Procurador – 2 vagas;

Professor PII Educação Artística/Música – 1 vaga;

Professor PII – Artes – 8 vagas;

Professor PII – Ciências – 3 vagas;

Professor PIII – Educação Física – 5 vagas;

Professor PIII – Ensino Religioso – 2 vagas;

Professor PIII – Filosofia – 1 vaga;

Professor PIII – Geografia – 3 vagas;

Professor PIII – História – 1 vaga;

Professor PIII – Inglês – 1 vaga;

Professor PIII – Matemática – 3 vagas;

Professor PIII – Português – 1 vaga;

Supervisor Pedagógico – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Pouso Alegre – MG variam entre 1.478,75 a R$ 15,349,28 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 24 horas semanais, 3 a 6 horas diárias, plantões de 12×36 horas ou de 96 a 120 horas mensais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Pouso Alegre – MG têm entre os dias 14 de fevereiro de 2024 a 14 de março de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Consulplan até o dia 16 de fevereiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Pouso Alegre – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de abril de 2024.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.