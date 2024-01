Concurso em São Paulo tem vagas abertas para vários cargos e níveis de escolaridade; confira

O estado de São Paulo oferece uma seleção de oportunidades para candidatos de diversos níveis de educação, abrindo caminho para uma carreira promissora na administração pública. Seja para aqueles com educação fundamental, média ou superior, as vagas estão abertas e à espera dos candidatos certos.

Organização do Concurso e Oportunidades Abertas

A organização do concurso fica por conta da reconhecida banca RBO. São oferecidas um total de 16 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior.

Cargos e Vagas

Os cargos disponíveis para o concurso do estado de São Paulo são variados, para atender a uma gama de habilidades e experiências. A lista é extensa:

Agente Comercial Entregador Leiturista – 1 vaga; Auxiliar de Serviços Especializados – 1 vaga; Eletricista de Alta Tensão – 1 vaga; Encanador de Redes – 1 vaga; Mecânico de Manutenção de Bombas – 1 vaga; Operador de Máquinas Pesadas – 1 vaga; Operador de Sistema de Água – 1 vaga; Operador Sistema de Esgotos – 1 vaga; Pedreiro – 1 vaga; Soldador – 1 vaga; Torneiro Mecânico – 1 vaga; Adjunto Técnico Operacional – 1 vaga; Eletrotécnico – 1 vaga; Engenheiro Agrimensor – 1 vaga; Geólogo – 1 vaga; Químico – 1 vaga.

Os salários para essas posições variam de R$ 2.346,27 a R$ 5.645,09, dependendo do cargo, com uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem Pode se Candidatar?

Para se candidatar a uma das vagas para o concurso do estado de São Paulo, os candidatos devem comprovar alguns requisitos. Entre eles:



Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Entre outros.

Como se Inscrever?

Para participar do concurso do estado de São Paulo, os interessados têm entre os dias 8 de janeiro de 2024 a 16 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição. O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da RBO. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 25,20 a R$ 33,60, dependendo do cargo pretendido pelo candidato. Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Etapas de Seleção

A seleção para o concurso do estado de São Paulo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de março de 2024.

Para mais informações, acesse o edital completo e confira o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.

O concurso do estado de São Paulo representa uma grande oportunidade para aqueles que buscam uma carreira na administração pública. Com uma variedade de posições abertas e níveis de educação, há algo para todos. Não perca esta chance e inscreva-se hoje!

Como se Preparar para os Concursos

A preparação adequada para os concursos é um aspecto crucial para garantir o sucesso. Veja algumas sugestões de como se preparar para os concursos planejados para 2024.

Comece a Estudar Antecipadamente

O erro mais comum que os candidatos cometem é começar a estudar apenas quando o edital é divulgado. A preparação deve começar com pelo menos dez meses a um ano de antecedência.

Elabore um Plano de Estudos

Elabore um plano de estudos inicial e modifique-o conforme necessário. Isso inclui identificar suas estratégias de estudo mais eficazes e as áreas em que você tem mais dificuldades.

Organize seu Tempo

A organização do tempo é fundamental para garantir uma preparação adequada. Estabeleça um horário de estudos diário e mantenha um local de estudo adequado para ajudar seu cérebro a se concentrar.

Faça Simulados e Revisões

Os simulados e as revisões são ferramentas essenciais para reforçar o conteúdo estudado. Eles também ajudam a familiarizar-se com o formato do exame e a gerenciar o tempo de prova.

Dicas para o Controle Emocional

O controle emocional é um aspecto crucial na preparação para um concurso. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a gerenciar seu estresse e manter-se focado.

Comunique-se com a Família

O apoio e a compreensão da família podem ser um diferencial para tornar o processo de preparação um pouco mais leve. É importante alinhar expectativas e manter um canal de comunicação aberto com todos os membros da família.

Faça Pausas

Os momentos de pausa e descanso são essenciais para manter a saúde mental. Durante esses momentos, aproveite para passar um tempo com a família e relaxar.

Prepare-se para o Dia da Prova

Na semana anterior à prova, prepare-se para o dia do exame. Isso inclui fazer um check-list do que levar, planejar o trajeto para o local do exame e preparar um kit de “sobrevivência” com materiais, alimentos e hidratação.