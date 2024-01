Concurso FAB: SAIU edital com vagas para DENTISTAS; veja como se inscrever!

Concurso FAB oferta salários acima de R$ 8 mil

Com salários acima de R$ 8 mil, um edital específico foi liberado por meio do concurso FAB- Força Aérea Brasileira. Desta vez, as chances são para dentistas.

Veja a seguir.

Oficiais Dentistas e concurso FAB

O edital do concurso CADAR 2025 está disponível, oferecendo três vagas cobiçadas para a posição de Dentista da Aeronáutica. As especialidades contempladas são Endodontia, Implantodontia e Ortodontia. A recompensa para os futuros primeiros-tenentes dentistas? Um salário inicial de R$ 8.245,00.

Fases do concurso FAB

Os candidatos enfrentarão as seguintes etapas para alcançar a almejada posição:

a) Provas Escritas: Teste de conhecimentos amplos e específicos.

b) Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP): Confirmar a consistência das informações.



Você também pode gostar:

c) Inspeção de Saúde (INSPSAU): Avaliação médica abrangente para garantir a aptidão.

d) Exame de Aptidão Psicológica (EAP): Análise do perfil comportamental e psicológico.

e) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF): Prova física para garantir prontidão.

f) Prova Prático-Oral (PPO): Demonstrar habilidade prática e reforçar conhecimentos.

g) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC): Confirmação de identificação.

h) Validação Documental: Garantir consistência e autenticidade da documentação.

Provas Objetivas do concurso FAB

As Provas Escritas do CADAR 2025 abrangem conhecimentos cruciais, divididos em três vertentes:

a) GIT (Gramática e Interpretação de Texto): Habilidade linguística em foco. b) CE (Conhecimentos Especializados): Domínio nos temas específicos da especialidade escolhida. c) RED (Redação): Expressão escrita em destaque.

Os candidatos terão 4 horas e 20 minutos para enfrentar questões de múltipla escolha, exigindo precisão nas respostas.

Redação

A etapa de Redação (RED) demanda a produção de um texto dissertativo-argumentativo, manuscrito em prosa, sobre um tema atual. A avaliação rigorosa do concurso FAB varia de 0 a 10, considerando até a casa décimo-milesimal, sendo 6,0000 a média mínima para aprovação.

Etapa clínica

A Inspeção de Saúde (INSPSAU) é a análise minuciosa das condições psicofísicas dos candidatos. Exames clínicos, de imagem e laboratoriais, incluindo toxicológicos, visam comprovar a aptidão física e mental para a carreira, sem patologias incapacitantes.

Saiba sobre o concurso FAB.

EAP

O Exame de Aptidão Psicológica (EAP) mergulha nas características comportamentais e de personalidade. Baseado em técnicas psicológicas homologadas, busca assegurar que não há contraindicação para a carreira, serviço militar ou atividades do Curso.

TACF e concurso FAB

A Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) avalia, por meio de exercícios específicos, a capacidade do candidato para as demandas do serviço militar e do Curso, com critérios diferenciados por sexo.

Prova Prático-Oral (PPO)

A Prova Prático-Oral (PPO) do concurso CADAR 2025 assume o papel crucial de analisar a habilidade, domínio técnico, desempenho e perícia profissional dos candidatos. Esta etapa não apenas destaca a competência técnica, mas também reforça os conhecimentos evidenciados na prova objetiva.

Veja mais sobre o concurso FAB.

Pontuação

Cada quesito da PPO será minuciosamente registrado, atribuindo graus de 0 a 10,00, com precisão até a casa centesimal.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 08 de fevereiro e 11 de março de 2024, no site da Fundação Guimarães Rosa (FGR).

Sobre CADAR

O “Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica” (CADAR) é uma iniciativa da Força Aérea Brasileira (FAB) que visa selecionar e formar profissionais da área odontológica para atuarem como Oficiais Dentistas em suas fileiras. Esse curso, geralmente oferecido periodicamente, busca adaptar os conhecimentos e habilidades dos dentistas às necessidades específicas e peculiaridades das atividades desenvolvidas pela Aeronáutica.

Os candidatos aprovados no processo seletivo do CADAR passam por diversas etapas, incluindo provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

Ao concluir o curso com sucesso, os profissionais são nomeados como Primeiro-Tenente e passam a integrar o quadro de Oficiais Dentistas da Aeronáutica. As especialidades oferecidas podem variar de acordo com a demanda e as necessidades da instituição, como Endodontia, Implantodontia e Ortodontia.

O CADAR representa uma oportunidade para dentistas interessados em seguir carreira militar e contribuir com seus conhecimentos na área odontológica para as atividades desenvolvidas pela Força Aérea Brasileira.