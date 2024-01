Concurso Funai: edital publicado com salários de R$ 7.697,02; Inscreva-se!

Veja sobre os cargos do concurso Funai

O concurso Funai era um dos editais mais aguardados até o momento. Vale lembrar que as chances são para nível superior.

Os salários são excelentes. Veja como se inscrever.

Concurso Funai

A tão aguardada publicação do edital da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) através do Concurso Nacional Unificado trouxe consigo a promissora oferta de 20 vagas para a posição de Especialista em Indigenismo. Esta oportunidade, destinada a profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, promete não apenas desafios, mas uma remuneração inicial de até R$ 7.697,02.

Vagas e Remunerações do concurso Funai

No âmbito das especialidades de engenharia e arquitetura, as 20 vagas disponíveis visam fortalecer as ações da Funai, destacando a importância dessas áreas para o desenvolvimento sustentável das políticas indigenistas.

Os futuros aprovados, independentemente da especialidade, serão contemplados com uma remuneração composta por R$ 3.281,35 de vencimento básico, R$ 892,47 de Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista (GAPIN) e R$ 3.523,20 de Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos (GDACE). Comprometimento é a palavra-chave, pois a carga horária semanal será de 40 horas.

Requisitos e Especialidades



A obtenção do cargo de Especialista em Indigenismo, seja na especialidade de arquitetura ou engenharia, requer o atendimento a requisitos específicos.

A especialidade de arquitetura exige a apresentação de Certificado de Conclusão ou Diploma registrado em Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, bem como registro no respectivo conselho de classe. Já para a especialidade de engenharia, é essencial possuir Certificado de Conclusão ou Diploma registrado em engenharia, proveniente de instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no respectivo conselho de classe.

Funções dos cargos

Veja a seguir as atribuições:

Arquitetura

Atribuições voltadas às atividades especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira às populações indígenas, a sua proteção e melhoria de sua qualidade de vida;

Realização de estudos voltados à demarcação, regularização fundiária e proteção de suas terras;

Regulação e gestão do acesso e do uso sustentável das terras indígenas;

Formulação, articulação, coordenação e implementação de políticas dirigidas aos índios e suas comunidades.

Engenharia

Atribuições voltadas às atividades especializadas de promoção e defesa dos direitos assegurados pela legislação brasileira às populações indígenas;

Formulação, articulação, coordenação e implementação de políticas dirigidas aos índios e suas comunidades;

Planejamento, organização, execução e avaliação de atividades inerentes à proteção territorial, ambiental, cultural e dos direitos indígenas; acompanhamento e fiscalização das ações desenvolvidas em terras indígenas ou que afetem

direta ou indiretamente os índios e suas comunidades; estudos e pesquisas.

Etapas do concurso Funai

O processo seletivo será dividido em duas etapas. Na primeira, os candidatos enfrentarão o exame de habilidades e conhecimentos, seguido por uma importante etapa de perícia médica, avaliando aspectos biopsicossociais. Diante disso, será realizado um procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, e outro para os candidatos indígenas, estes últimos vinculados à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Avaliação de Títulos

A segunda etapa, crucial no processo, será destinada à avaliação de títulos. Neste momento, os candidatos têm a oportunidade de apresentar e destacar suas qualificações acadêmicas e profissionais, proporcionando uma visão mais abrangente do perfil de cada concorrente e seu grau de especialização na área.

Provas Objetivas do concurso Funai

As provas objetivas do Concurso Funai serão um ponto crucial para os candidatos, sendo divididas em duas partes. A primeira abrange 20 questões de conhecimentos gerais, enquanto a segunda compreende 50 questões de conhecimentos específicos.

Avaliação Discursiva do concurso Funai

A etapa da avaliação discursiva acrescenta um novo desafio ao processo seletivo. Os candidatos serão instigados a produzir uma questão dissertativa, limitada a 30 linhas.

Correção das Provas Discursivas

A correção das provas discursivas é um ponto de destaque. Será realizada uma quantidade de correções igual a nove vezes o número total de vagas imediatas. Essa abordagem busca garantir uma análise mais detalhada dos desempenhos, refletindo a relevância atribuída a essa fase do concurso Funai.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre 19/1 até 9/2. A taxa é R$ 90. O candidato precisará ter uma conta no Gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze).

Vale destacar que o candidato deverá escolher um bloco temático e, depois, os cargos que tem interesse. Em seguida, ordenar a sua preferência entre os cargos e especialidades.