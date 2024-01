Concurso Goiás: mais de 400 vagas abertas para TODOS os níveis

Oportunidades são destinadas para área da educação com vagas em diferentes cargos.

Começa na próxima segunda-feira, dia 29, as inscrições para um novo processo seletivo destinado à área da educação com mais de 400 vagas.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior em diferentes cargos.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Goiânia, no estado de Goiás. Ao todo, são oferecidas 454 vagas imediatas, mas temporárias para cargos na área da educação.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Agente de Apoio Educacional – 82 vagas;

Assistente Administrativo Educacional – 20 vagas;

Auxiliar de Atividades Educativas – 82 vagas;

Profissional de Educação II – Artes – 10 vagas;

Profissional de Educação II – Ciências – 24 vagas;

Profissional de Educação II – Educação Física – 32 vagas;

Profissional de Educação II – Geografia – 12 vagas;

Profissional de Educação II – História – 12 vagas;

Profissional de Educação II – Intérprete de Libras – 24 vagas;

Profissional de Educação II – Inglês – 24 vagas;

Profissional de Educação II – Português – 24 vagas;

Profissional de Educação II – Matemática – 24 vagas;

Profissional de Educação II – Pedagogia – 84 vagas;

O salário oferecido varia de R$ 1.415,83 a R$ 3.586,79 para uma jornada de 30 horas semanais.



Quais os requisitos?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Fora isso, os interessados ainda precisam cumprir com os demais requisitos previstos no edital:

Não possuir contrato temporário com este Município que se enquadre nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 8.546/2007;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;

Não ser servidor investido em cargo comissionado, exceto se optar pela exoneração;

Não ser servidor efetivo do Município de Goiânia;

Não ser servidor ativo da administração direta ou indireta da União, do Estado, dos Municípios e do Distrito Federal, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal;

Não ter sido aposentado por invalidez;

Não ter sido aposentado compulsoriamente aos 75 anos de idade;

Ser aprovado neste Processo Seletivo, possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo conforme estabelecido no ANEXO II;

Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, assinando Declaração de que não possui vínculo funcional com a Administração Direta e Indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

Ter aptidão física para o exercício das atribuições da função e/ou especialidade, que será comprovada através de atestado de saúde ocupacional – ASO (providenciado pelo próprio candidato);

Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado na forma estabelecida neste Edital e em suas possíveis retificações e aditamentos;

Apresentar certidões que comprovam a não vedação do artigo 20-A da Lei Orgânica do Município de Goiânia.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Goiânia – GO devem realizar a inscrição entre os dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024, diretamente pelo site goiania.go.gov.br, no ícone Concursos e Seleções, no link “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação – Edital nº 001/2024”.

As inscrições são gratuitas.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para a Prefeitura de Goiânia – GO contará unicamente com a etapa de:

Análise de títulos e experiência profissional de caráter classificatório para todos os cargos.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 09 de fevereiro. Já o resultado final e a homologação do resultado está previsto para o dia 20 de fevereiro.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.