Concurso IBAMA e ICMBio podem sair em 2024; confira as novidades

IBAMA e ICMBio estão na lista de prioridades da gestão federal. Certames podem ser autorizados em breve.

Novidades importantes para quem aguarda concursos na área ambiental. Isso porque os editais para o ICMBio e IBAMA estão prestes a sair do papel.

Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense nesse último domingo, 21, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, disse que os concursos ambientais são prioridade para o governo federal.

“Não tenho dúvida que poderá haver. Já autorizamos um provimento adicional para as vagas e, provavelmente, vamos chamar mais no ano que vem. Neste ano, estamos com pouco dinheiro para novos concursos. Fizemos um remanejamento interno, mas, se não for neste ano, no ano que vem, sem dúvida nenhuma, será uma área que será contemplada”, disse a ministra.

Os editais não puderam ser autorizados no ano passado porque ainda tinham concursos em validade.

ICMBio solicitou edital com mais de 800 vagas

Em 2023, o ICMBio solicitou ao governo federal a autorização para um edital com 887 vagas.

O documento foi enviado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e prevê a criação de vagas para o cargo de analista com nível superior completo (em qualquer área).

As oportunidades serão distribuídas entre os seguintes cargos:



Analista Administrativo: 384 vagas;

Analista Ambiental: 503 vagas.

A remuneração prevista para o cargo é de R$ 10.014,71 mensais, além de auxílio alimentação no valor de R$ 658.

Outra novidade em relação ao concurso ICMBio é que o documento enviado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática também prevê a transformação de 589 cargos vagos (nível técnico) em 287 cargos de analista (nível superior) sem, contudo, interferir nas despesas e no orçamento do órgão.

De acordo com o ICMBio, a mudança é necessária para atender a necessidade de fortalecimento institucional e o compromisso com a preservação da biodiversidade brasileira.

Concurso IBAMA pode ter mais de 2 mil vagas

Além do ICMBio, está em pauta também a realização do concurso Ibama.

No inicio do ano passado, durante a cerimônia que marcou os cem dias do novo governo federal, o presidente Lula enfatizou a necessidade da contratação de novos servidores na área ambiental, alegando os inúmeros desafios que a pasta tem pela frente.

“A Marina Silva está em uma fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que possamos voltar a ter um padrão de fiscalização que tínhamos há dez anos”, disse Lula.

Apesar do quantitativo de vagas não ter sido divulgado até o momento, a expectativa é que sejam ofertadas mais de duas mil vagas, já que o Ibama solicitou autorização para o preenchimento de 2.408 vagas em cargos de nível superior, divididos entre as especialidades de Analista Ambiental e Analista Administrativo.

Serão ofertadas 905 vagas para analista administrativo e outras 1503 para analista ambiental.

O salário oferecido para os cargos de nível superior do Ibama atualmente é de R$ 10.393,72 mensais.

“O Ibama chegou a ter praticamente 6 mil servidores, eu mesmo fui estagiário do Ibama, e era uma outra realidade. Hoje para compensar essa perda tão grande de quadro a gente está investindo muito em tecnologia, mas temos setores onde a falta de quadro hoje já é muito grave. Estamos com a esperança muito grande de poder ter no começo do ano, entre abril e maio, a realização do nosso concurso”, disse Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, em entrevista ao Brasil em Pauta, no canal do YouTube do Governo Federal.

Está previsto para o mês de fevereiro de 2024 uma mesa de negociação entre os servidores do IBAMA e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A expectativa é que dessa rodada de conversa seja possível estabelecer uma reestruturação para as carreiras do órgão, assim como determinar a realização do novo concurso.