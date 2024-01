Concurso IBGE: veja como se inscrever para as vagas de Agente de Pesquisa

Edital de processo seletivo é destinado à contratação temporária de agentes.

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico para o cargo de Agente de Pesquisa.

Confira mais informações e veja como se candidatar.

Quais são as vagas?

Ao todo, o IBGE oferece 43 vagas para contratação imediata e temporária para os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Agente de Pesquisas e Mapeamento – 43 vagas.

O salário oferecido pelo IBGE é de R$ 1.512,38 mais R$ 658,00 auxilio alimentação. Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, podendo ter o contrato prorrogado mais uma vez, desde que não exceda o tempo máximo de três anos.



Você também pode gostar:

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do IBGE têm até o dia 12 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito presencialmente em um dos postos do IBGE no qual as vagas estão sendo ofertadas, confira a seguir:

Naviraí MS;

Lagoa Vermelha RS;

Tapejara RS;

Brusque SC;

Chapecó SC;

Palmitos SC;

Rio do Sul SC;

Tubarão SC; e

Videira SC.

Mais informação podem ser obtidas pelo site do IBGE ou no edital do processo seletivo.

Lembrando que não será cobrada taxa de inscrição.

Qual a função de um Agente de Pesquisas e Mapeamento?

Confira a seguir as principais funções do cargo oferecido:

Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística;

Realizar e (ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido;

Entregar e (ou) transmitir ao seu superior os questionários preenchidos ou enviados por meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e segundo normas técnicas;

Dar suporte à realização e (ou) à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas de natureza estatística, identificando, quando necessário, as alterações da divisão político administrativa;

Coletar feições cartográficas ou temáticas do território, próprios dos levantamentos geográficos necessários à realização das pesquisas de natureza estatística, utilizando processos analógicos ou digitais disponibilizados;

Coletar nomes geográficos e elementos afins necessários aos levantamentos cartográficos e à realização das pesquisas de natureza estatística;

Preparar em gabinete ou em campo insumos para a realização de coleta de dados e de imagens de satélites e fotografias aéreas para as atividades de coleta;

Dar suporte à coleta de coordenadas geográficas próprias dos levantamentos cartográficos e geodésicos necessários à realização das pesquisas de natureza estatística.

Qual a etapa de seleção?

O processo seletivo para o IBGE contará unicamente com a seguinte etapa:

Análise curricular de caráter classificatório.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.