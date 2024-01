Concurso IF Baiano abre inscrições com 96 vagas e vários cargos

Vagas do concurso IF Baiano são para médio, técnico e superior

Com oportunidades para vários níveis de escolaridade, o concurso IF Baiano anuncia que as inscrições estão abertas. Portanto, os interessados deverão se inscrever no portal da banca.

Conheça os cargos e não perca tempo.

Oportunidades no IF Baiano

Chegou o momento! Neste dia 3 de janeiro, às 9h, tem início o aguardado período de inscrições para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano).

A oferta total é de 96 vagas, divididas entre cargos efetivos de Professores e Técnicos-Administrativos em Educação (TAE), distribuídos em diferentes campi conforme a necessidade da instituição.

Vagas para professor no concurso IF Baiano

Para a carreira de professor, são disponibilizadas 44 vagas, exigindo formação superior. O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, podendo abranger turnos diurno e/ou noturno. O vencimento básico é de R$ 4.875,18, com possibilidade de acréscimo por titulação. Confira as áreas contempladas:

Atendimento Educacional Especializado AEE (3)

Arte (1)

Biologia (3)

Educação Física (1)

Filosofia (4)

Física (4)

História (3)

Informática (6)

Língua Estrangeira Moderna – Inglês (4)

Letras/Língua Portuguesa e Literatura (3)

Matemática (3)

Medicina Veterinária (1)

Meio Ambiente (1)

Música (4)

Química (1)

Zootecnia (2)



Vagas para TAE no concurso IF Baiano

Para os cargos técnico-administrativos em educação, são destinadas 52 vagas, abrangendo níveis médio, técnico e superior. Os vencimentos variam de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92. Confira os cargos disponíveis:

Ensino Médio e/ou Curso Técnico:

Assistente de Aluno (7)

Assistente em Administração (17)

Técnico em Agropecuária (2)

Técnico em Contabilidade (3)

Técnico em Enfermagem (3)

Técnico em Laboratório de Agroindústria/Alimentos (2)

Técnico em Laboratório de Informática (1)

Técnico em TI (4)

Nível Superior:

Analista de Tecnologia da Informação (4)

Assistente Social (2)

Enfermeiro (1)

Engenheiro Civil (1)

Engenheiro Eletricista (1)

Médico Veterinário (1)

Pedagogo (1)

Tecnólogo em Gestão Pública (2)

Benefícios concurso IF Baiano

Além dos vencimentos, os servidores ainda têm direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio pré-escola, auxílio-transporte e auxílio para saúde suplementar. Uma excelente oportunidade para integrar uma instituição de ensino de prestígio e contribuir para o desenvolvimento educacional e tecnológico.

Sobre as provas

As etapas visam avaliar distintas competências, abrangendo tanto o conhecimento técnico quanto as habilidades específicas necessárias para os cargos em disputa.

Prova Objetiva

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, representa o ponto de partida para os concorrentes. Composta por um conjunto de questões, ela ocorrerá em diversas cidades estrategicamente escolhidas, proporcionando acessibilidade aos candidatos.

As cidades são:

Guanambi, Itaberaba, Vitória da Conquista, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Xique-Xique

Para os cargos de Professor e Técnico-Administrativos, essa etapa será crucial na avaliação do conhecimento técnico e das habilidades gerais necessárias para desempenhar as funções com excelência.

Prova de Desempenho Didático

Para a carreira docente, está reservada a etapa da prova de desempenho didático. Essa fase visa analisar de perto as habilidades pedagógicas dos candidatos. A capacidade de transmitir conhecimento de forma clara e envolvente é essencial para um ambiente educacional dinâmico e eficiente. Dessa forma, o IF Baiano busca garantir não apenas o domínio técnico, mas também a aptidão para a prática educacional.

Avaliação de Títulos

A avaliação de títulos surge como uma oportunidade para os candidatos destacarem sua trajetória acadêmica e profissional. Essa etapa, de caráter classificatório, levará em consideração a formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento, especializações e experiências profissionais anteriores. Valorizando a dedicação e o empenho ao longo da carreira, essa fase agrega um componente relevante à análise global dos candidatos.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever até o dia 7 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br).

A taxa de participação varia de R$ 80 a R$ 150.

Não perca as informações, se prepare para o concurso analisando detalhadamente o edital e levando em conta as disciplinas gerais e específicas. Realize simulados e provas anteriores.