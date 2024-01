Concurso IMA: saiu EDITAL com salários de R$ 5 MIL e VAGAS para MÉDIO e SUPERIOR

Conheça os cargos do concurso IMA

O concurso IMA está na praça. Vale lembrar que as chances são para médio e superior e os salários são atrativos. Além disso, é importante mencionar os benefícios.

Concurso IMA Campinas e Novas Oportunidades

A Informática Municípios Associados (IMA Campinas) acaba de lançar seu aguardado edital de concurso público, oferecendo oportunidades para dois cargos essenciais em sua estrutura. Com a organização da banca Consesp, as inscrições estarão abertas no período de 22 de janeiro a 25 de fevereiro.

Cargos e Requisitos do concurso IMA

Veja sobre os cargos do concurso IMA :

Assistente I: Função: Atendimento e Informações ou Teleatendimento Vagas: 01 Salário: R$ 1.532,92 (30h) | R$ 2.043,92 (40h) Requisito: Ensino médio completo.

Analista em Tecnologia da Informação Jr.: Funções: DBA e Testes Vagas: 01 para cada função Salário: R$ 5.140,25 (40h) Requisito: Ensino superior completo na área de informática + 6 meses de experiência como DBA ou na área de Tecnologia da Informação.



Processo Seletivo concurso IMA



Os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Redação ou Case, marcadas para o dia 07 de abril.

Benefícios Oferecidos pela IMA Campinas aos aprovados

Além dos salários iniciais atrativos, a IMA Campinas oferece um conjunto abrangente de benefícios para seus colaboradores, destacando-se:

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação (R$ 953,37)

Vale Transporte para Região Metropolitana de Campinas

Seguro de Vida em Grupo

Auxílio Creche

Atribuições dos Cargos do concurso IMA

Assistente I: O profissional desempenhará atividades rotineiras de apoio administrativo, executando serviços como controle documental, atendimento a clientes, elaboração de planilhas e redação de textos.

Analista em Tecnologia da Informação Jr.: Os profissionais dessa função serão responsáveis por desenvolver atividades relacionadas à Tecnologia da Informação, incluindo estudos de viabilidade, planejamento e execução de projetos, programação de sistemas e manutenção dos sistemas informatizados.

Inscrições e Benefícios

Entre os dias 22 de janeiro e 25 de fevereiro, os candidatos poderão realizar suas inscrições, almejando não apenas salários iniciais atrativos, mas também benefícios como Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Refeição e/ou Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida em Grupo e Auxílio Creche. Uma oportunidade completa para quem busca estabilidade e qualidade de vida.

Etapas de Avaliação

O processo seletivo compreenderá três etapas cruciais:

O processo seletivo compreenderá três etapas cruciais:

Prova Objetiva para Todos os Cargos:

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva com duração de três horas. A estrutura da prova envolve testes de múltipla escolha, compostos por quatro alternativas. Os conteúdos abrangem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimento Técnico/Legislação (para o cargo de Assistente I), e Inglês Técnico (para o cargo de Analista em TI Jr.), entre outros. A pontuação mínima exigida varia, assegurando a classificação com 50% do total de pontos em cada disciplina para Assistente I e 40% para Analista em TI Jr.

Redação (Apenas para Assistente I):

Para os candidatos ao cargo de Assistente I, a segunda etapa envolve uma redação. Essa fase é inclusa nas três horas totais da prova objetiva. Os critérios de avaliação contemplam o conteúdo, a estrutura e a expressão. A redação deve ter uma extensão mínima de 10 linhas e máxima de 20 linhas, permitindo uma análise aprofundada das habilidades de comunicação escrita dos candidatos.

Case (Apenas para Analista em TI Jr.):

A terceira etapa destina-se aos candidatos ao cargo de Analista em TI Jr. e consiste na resolução de um case, também inclusa nas três horas totais da prova. Os critérios de avaliação incluem o conhecimento sobre o assunto, a fundamentação teórica, a terminologia técnica utilizada, a gramática, a concordância e a conclusão lógica. O case deve ter uma extensão mínima de 20 linhas e máxima de 40 linhas, proporcionando um espaço adequado para a apresentação detalhada das habilidades técnicas e analíticas dos candidatos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca Consesp, as inscrições poderão ser feitas no período de 22 de janeiro a 25 de fevereiro, ao custo de R$ 43,72 (médio) e R$ 55,65 (superior).